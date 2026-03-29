Donald Trump amerikai elnök alapvetően átalakítaná a NATO működését egy új, úgynevezett "fizetős részvételi" modell bevezetésével.
Retteghet az Egyesült Államok: hatalmas technológiai ugrást hajtott végre Kim Dzsongun rezsimje
Észak-Korea egy több robbanófej hordozására is alkalmas, továbbfejlesztett rakétahajtóművet tesztelt. Ezzel az a kimondott célja, hogy bővítse az Egyesült Államok szárazföldi területét is elérni képes fegyverarzenálját.
Az állami hírügynökség beszámolója szerint a próbát maga Kim Dzsongun is figyelemmel követte. A kompozit szénszálas anyagból készült új eszköz jelentős technológiai előrelépést jelent. A hajtómű maximális tolóereje elérte a 2500 kilonewtont, ami komoly növekedést mutat a szeptemberben tesztelt, hasonló szilárd hajtóanyagú hajtómű 1971 kilonewtonos eredményéhez képest.
A mostani fegyverfejlesztés szorosan illeszkedik az észak-koreai vezető legutóbbi parlamenti beszédéhez. Kim Dzsongun ebben országa atomhatalmi státuszának visszafordíthatatlan megerősítését ígérte. Emellett globális állami terrorizmussal és agresszióval vádolta meg Washingtont.
A közel-keleti háború miatt Szaúd-Arábia kénytelen volt aktiválni a régóta létező vészforgatókönyvét, miután a Hormuzi-szoros működése ellehetetlenült.
Brutális energiaválság van kialakulóban: az Egyesült Államok is bajban van, de mi fizethetjük a legmagasabb árat
Az iráni háború rövid idő alatt globális gazdasági hatásokat váltott ki, amelyek messze túlmutatnak a régión.
Mindenkit megtéveszt a rettegett olajhatalom: lerántották a leplet Irán gyengepontjáról, ez döntheti el a háborút?
Irán súlya eddig is meghatározta a Közel-Kelet erőviszonyait, az elmúlt napok fejleményei azonban új szintre emelték a konfliktust.
Ijesztő bejelentést tett Donald Trump: ez a szigetország lehet az Egyesült Államok következő célpontja
Emellett élesen bírálta a NATO-t és Németországot, amiért magára hagyták Washingtont az iráni konfliktusban.
„Csak várjatok": példátlan bosszút esküdött a lebombázott állam, Trump tervei is végleg romba dőlhetnek
Irán beleegyezett, hogy megkönnyíti és felgyorsítja a humanitárius segélyszállítmányok áthaladását a Hormuzi-szoroson.
Történelmi alkut köthet Trump: kiderült a titkos terv, amivel megakadályoznák egy újabb atomhatalom születését
Bár a háttérben, közvetítőkön keresztül már zajlanak az egyeztetések, Washington végső célja egy átfogó megállapodás megkötése és Teherán atomprogramjának megfékezése.
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: váratlan irányból zúdítottak ballisztikus rakétákat a közel-keleti államra
A jemeni húszi lázadók az iráni háború február végi kitörése óta először indítottak ballisztikus rakétákat Izrael ellen.
Megtörtént, amitől a világ rettegett: amerikai részvétellel bombáztak le egy ellenséges atomreaktort
Izraeli-amerikai légicsapásokkal vettek célba több atomlétesítményt Irán középső részében -
Kiderült az Egyesült Államok féltve őrzött titka a pusztító fegyverekről: Donald Trump is elismerte, hatalmas a baj
Az Egyesült Államok az iráni rakétaarzenál mindössze egyharmadáról tudja biztosan megerősíteni, hogy megsemmisült.
Az Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres konfliktusban Donald Trump amerikai elnök újabb tíznapos haladékot adott Teheránnak.
Érik a fordulat a magyar-amerikai kapcsolatokban: kemény szankciókat lengetett be Washington, visszaüthet az Ukrajna elleni vétó
A törvényt előkészítő politikusok korábban is élesen bírálták Európa orosz energiától való függőségét.
Tényleg kezd fogyni Oroszország pénze? Oligarcháitól kér "önkéntes adományt" a háború folytatásához Putyin
Vlagyimir Putyin egy zárt körű találkozón arra kérte az orosz üzleti élet vezetőit, hogy önkéntes hozzájárulásokkal támogassák az állami költségvetést.
Kockázatos fegyvert vetett be az olaj ellen a világ egyik legnagyobb gazdasága: ez a váratlan húzás mindent a feje tetejére állíthat
Kínában mára megtorpant a közlekedési célú olajfelhasználás növekedése.
Így restaurálja Putyin a szovjet-típusú diktatúrát: már a külföldi filmekre is kvótarendszert vezetnek be az oroszok
Az orosz filmpiac szigorításával párhuzamosan egy helyi bíróság betiltotta a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmet.
A Pentagon tervei között stratégiai szigetek és olajszállító hajók elfoglalása, valamint nukleáris létesítmények bombázása is szerepel.
A Pentagon fontolóra vette, hogy az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok egy részét, köztük a légvédelmi rakétákat a Közel-Keletre irányítja át.
A magyar intézkedés valódi veszélye a hazai gazdasági és diplomáciai hatásokban rejlik.
Az Egyesült Államokban bíróság elé álló Nicolás Maduro ügyében kulcsszerepet kap a narkoterrorizmus elleni törvény.
