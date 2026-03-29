Retteghet az Egyesült Államok: hatalmas technológiai ugrást hajtott végre Kim Dzsongun rezsimje

Észak-Korea egy több robbanófej hordozására is alkalmas, továbbfejlesztett rakétahajtóművet tesztelt. Ezzel az a kimondott célja, hogy bővítse az Egyesült Államok szárazföldi területét is elérni képes fegyverarzenálját.

Az állami hírügynökség beszámolója szerint a próbát maga Kim Dzsongun is figyelemmel követte. A kompozit szénszálas anyagból készült új eszköz jelentős technológiai előrelépést jelent. A hajtómű maximális tolóereje elérte a 2500 kilonewtont, ami komoly növekedést mutat a szeptemberben tesztelt, hasonló szilárd hajtóanyagú hajtómű 1971 kilonewtonos eredményéhez képest.

A mostani fegyverfejlesztés szorosan illeszkedik az észak-koreai vezető legutóbbi parlamenti beszédéhez. Kim Dzsongun ebben országa atomhatalmi státuszának visszafordíthatatlan megerősítését ígérte. Emellett globális állami terrorizmussal és agresszióval vádolta meg Washingtont.