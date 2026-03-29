Vasárnap hajnalban újabb légicsapások érték Iránt, miközben Teherán is támadásokat indított Izrael ellen.
Példátlan méretű tüntetéshullám söpör végig az Egyesült Államokon: milliók üzentek hadat Donald Trumpnak
Szombaton az Egyesült Államok több ezer pontján szerveztek összehangolt tüntetéseket Donald Trump és kormányzata ellen „No Kings” néven.
Országszerte mintegy 3100 helyszínen jelentettek be demonstrációkat. A szervezők szerint a résztvevők száma meghaladhatja a korábbi, októberi megmozdulások becsült, mintegy 7 milliós létszámát.
A sorozat központi eseményét Minneapolisban tartották. A helyszínt azért emelték ki, mert januárban két aktivista meghalt egy bevándorlási ügyekhez kapcsolódó tüntetés során, miután összetűzés alakult ki a szövetségi hatóságokkal. A rendezvényen Bruce Springsteen is fellépett, és egy, az események ihlette dalát adta elő. A szervezők itt 80–100 ezer résztvevőre számítottak.
Washington belvárosában is több ezren vonultak utcára, Trump-ellenes jelszavakat skandálva, egyes csoportok rendszerszintű politikai változást követeltek.
A szervezők szerint a megmozdulások kiterjedtsége azt mutatja, hogy az elégedetlenség nemcsak a nagyvárosokban, hanem vidéken is jelen van. A Fehér Ház ezzel szemben úgy reagált, hogy a tüntetések egy baloldali hálózat által szervezett akciók, amelyek mögött korlátozott társadalmi támogatás áll.
A közel-keleti háború miatt Szaúd-Arábia kénytelen volt aktiválni a régóta létező vészforgatókönyvét, miután a Hormuzi-szoros működése ellehetetlenült.
Brutális energiaválság van kialakulóban: az Egyesült Államok is bajban van, de mi fizethetjük a legmagasabb árat
Az iráni háború rövid idő alatt globális gazdasági hatásokat váltott ki, amelyek messze túlmutatnak a régión.
Mindenkit megtéveszt a rettegett olajhatalom: lerántották a leplet Irán gyengepontjáról, ez döntheti el a háborút?
Irán súlya eddig is meghatározta a Közel-Kelet erőviszonyait, az elmúlt napok fejleményei azonban új szintre emelték a konfliktust.
Ijesztő bejelentést tett Donald Trump: ez a szigetország lehet az Egyesült Államok következő célpontja
Emellett élesen bírálta a NATO-t és Németországot, amiért magára hagyták Washingtont az iráni konfliktusban.
„Csak várjatok": példátlan bosszút esküdött a lebombázott állam, Trump tervei is végleg romba dőlhetnek
Irán beleegyezett, hogy megkönnyíti és felgyorsítja a humanitárius segélyszállítmányok áthaladását a Hormuzi-szoroson.
Történelmi alkut köthet Trump: kiderült a titkos terv, amivel megakadályoznák egy újabb atomhatalom születését
Bár a háttérben, közvetítőkön keresztül már zajlanak az egyeztetések, Washington végső célja egy átfogó megállapodás megkötése és Teherán atomprogramjának megfékezése.
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: váratlan irányból zúdítottak ballisztikus rakétákat a közel-keleti államra
A jemeni húszi lázadók az iráni háború február végi kitörése óta először indítottak ballisztikus rakétákat Izrael ellen.
Megtörtént, amitől a világ rettegett: amerikai részvétellel bombáztak le egy ellenséges atomreaktort
Izraeli-amerikai légicsapásokkal vettek célba több atomlétesítményt Irán középső részében -
Kiderült az Egyesült Államok féltve őrzött titka a pusztító fegyverekről: Donald Trump is elismerte, hatalmas a baj
Az Egyesült Államok az iráni rakétaarzenál mindössze egyharmadáról tudja biztosan megerősíteni, hogy megsemmisült.
Az Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres konfliktusban Donald Trump amerikai elnök újabb tíznapos haladékot adott Teheránnak.
Érik a fordulat a magyar-amerikai kapcsolatokban: kemény szankciókat lengetett be Washington, visszaüthet az Ukrajna elleni vétó
A törvényt előkészítő politikusok korábban is élesen bírálták Európa orosz energiától való függőségét.
Tényleg kezd fogyni Oroszország pénze? Oligarcháitól kér "önkéntes adományt" a háború folytatásához Putyin
Vlagyimir Putyin egy zárt körű találkozón arra kérte az orosz üzleti élet vezetőit, hogy önkéntes hozzájárulásokkal támogassák az állami költségvetést.
Kockázatos fegyvert vetett be az olaj ellen a világ egyik legnagyobb gazdasága: ez a váratlan húzás mindent a feje tetejére állíthat
Kínában mára megtorpant a közlekedési célú olajfelhasználás növekedése.
Így restaurálja Putyin a szovjet-típusú diktatúrát: már a külföldi filmekre is kvótarendszert vezetnek be az oroszok
Az orosz filmpiac szigorításával párhuzamosan egy helyi bíróság betiltotta a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmet.
A Pentagon tervei között stratégiai szigetek és olajszállító hajók elfoglalása, valamint nukleáris létesítmények bombázása is szerepel.
A Pentagon fontolóra vette, hogy az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok egy részét, köztük a légvédelmi rakétákat a Közel-Keletre irányítja át.
A magyar intézkedés valódi veszélye a hazai gazdasági és diplomáciai hatásokban rejlik.
Az Egyesült Államokban bíróság elé álló Nicolás Maduro ügyében kulcsszerepet kap a narkoterrorizmus elleni törvény.
