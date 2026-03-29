Chicago, USA - 2016. augusztus 22.: Egy zebra tábla a stop szimbólummal a Trump Tower előtt Chicagóban, az East Wacker Place-en, szürkületkor.
Világ

Példátlan méretű tüntetéshullám söpör végig az Egyesült Államokon: milliók üzentek hadat Donald Trumpnak

Pénzcentrum
2026. március 29. 08:33

Szombaton az Egyesült Államok több ezer pontján szerveztek összehangolt tüntetéseket Donald Trump és kormányzata ellen „No Kings” néven.

Országszerte mintegy 3100 helyszínen jelentettek be demonstrációkat. A szervezők szerint a résztvevők száma meghaladhatja a korábbi, októberi megmozdulások becsült, mintegy 7 milliós létszámát.

A sorozat központi eseményét Minneapolisban tartották. A helyszínt azért emelték ki, mert januárban két aktivista meghalt egy bevándorlási ügyekhez kapcsolódó tüntetés során, miután összetűzés alakult ki a szövetségi hatóságokkal. A rendezvényen Bruce Springsteen is fellépett, és egy, az események ihlette dalát adta elő. A szervezők itt 80–100 ezer résztvevőre számítottak.

Washington belvárosában is több ezren vonultak utcára, Trump-ellenes jelszavakat skandálva, egyes csoportok rendszerszintű politikai változást követeltek.

A szervezők szerint a megmozdulások kiterjedtsége azt mutatja, hogy az elégedetlenség nemcsak a nagyvárosokban, hanem vidéken is jelen van. A Fehér Ház ezzel szemben úgy reagált, hogy a tüntetések egy baloldali hálózat által szervezett akciók, amelyek mögött korlátozott társadalmi támogatás áll.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #tüntetés #világ #tiltakozás #konfliktus #usa #társadalom #donald trump #politika #washington #fehér ház

