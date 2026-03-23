Egyre nyíltabban fejezik ki bizalmatlanságukat az uniós és a NATO-szövetségesek a magyar kormánnyal szemben.
Váratlan bejelentést tett Donald Trump: napokra lefújta a pusztító katonai csapásokat, itt a magyarázat
Donald Trump amerikai elnök hétfőn öt napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva.
Az elnök Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint az elmúlt két napban "nagyon jó, termékeny" párbeszéd zajlott az Amerikai Egyesült Államok és Irán között a közel-keleti ellenségeskedés teljes megoldásáról.
Kiderült az igazság a magyar üzemanyagárokról: hiába Trump dominanciája, brutál drágulást hozhat egy rossz lépés
A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása ismét rámutatott, mennyire sérülékeny a világ olajellátása.
Egy 120 éves gát is veszélybe került Hawaiin, miközben extrém mennyiségű eső okozott villámárvizeket a szigeteken.
Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak, ezt történik a közel-keleti államban, ha lejár a határidő
Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására.
Váratlan fordulat a szomszédban: kivezényelték a hadsereget a benzinkutakhoz, szigorú limit lépett életbe
Bár a készletek elegendőek, az ellátási gondok miatt már a hadsereg is beszállt a benzinkutak kiszolgálásába Szlovéniában.
Az izraeli csapás után leállt szállítás most napi ötmillió köbméterrel indul újra, de ez még elmaradhat a korábbi szinttől.
A február 28-án kirobbant konfliktus óta ez az eddigi legerősebb jelzés arra, hogy a hadműveletek hamarosan lezárulhatnak.
Ki nem találod, melyik ország csatlakozna az Európai Unióhoz! Erre aztán tényleg senki nem számított
Úgy véli, a kormánynak legkésőbb a 2029-ben esedékes választások előtt újra kellene csatlakoznia legalább az európai vámunióhoz és az egységes piachoz.
Két ember életét vesztette egy robbanásban Róma külvárosában, amikor a gyanú szerint épp pokolgépet szereltek össze.
Elképesztő összeget öntenek a jövő csodaerőművébe: ez a technológia végleg megoldhatja a kontinens energiagondjait
A program egyik központi eleme a fúziós energia fejlesztése, amelyet hosszú távon az egyik legígéretesebb tiszta energiaforrásként tartanak számon.
A színészt 86 éves korában, Hawaiin érte a halál. Családja tájékoztatása szerint szerettei körében, békében távozott.
A brit Munkáspárt egyre nyíltabban beszél a Brexit okozta gazdasági károkról, és szorosabb kapcsolatot keres az Európai Unióval.
Egy szövetségi művészeti bizottság jóváhagyta azt a 24 karátos arany emlékérmét, amelyen Donald Trump amerikai elnök képmása szerepel.
Döbbenetes kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
A francia államfő nem zárta ki, hogy az Európai Bizottság rövid távon technikai megoldásokon dolgozik Ukrajna támogatására.
Egyetlen támadás évekig tartó kiesést okozhat a globális gázpiacon, és ez csak a kezdet lehet.
A szemünk láttára omlik össze az USA világuralma: ez még nagyon sokba fog kerülni Donald Trumpnak - beláthatatlanok a következmények
A Hormuzi-szorosban kialakult válság rámutatott az Egyesült Államokat fenyegető legnagyobb stratégiai veszélyre.
Letelt az idő: megelégelte hat nagyhatalom a folyamatos drón- és rakétatámadásokat, rendkívüli beavatkozás készül a háttérben
Öt nyugat-európai ország és Japán közös közleményben fejezte ki készségét a biztonságos hajózás helyreállítására a Hormuzi-szorosban.
Felfoghatatlan összeget kér a háborúra az Egyesült Államok: itt a bejelentés, amire senki sem számított
Akár 200 milliárd dolláros rendkívüli költségvetési kiegészítést is kérhet a Pentagon az iráni háború finanszírozására és a katonai készletek feltöltésére.
Gigantikus csapás érte a világ gázellátását: brutálisan elszabadultak az árak, ezen mindenki veszíteni fog
Az energetikai infrastruktúra elleni kölcsönös csapások globális energiaválságot idéztek elő.
