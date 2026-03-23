Váratlan bejelentést tett Donald Trump: napokra lefújta a pusztító katonai csapásokat, itt a magyarázat

Donald Trump amerikai elnök hétfőn öt napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint az elmúlt két napban "nagyon jó, termékeny" párbeszéd zajlott az Amerikai Egyesült Államok és Irán között a közel-keleti ellenségeskedés teljes megoldásáról.