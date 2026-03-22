Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására.
Soha nem látott árvíz pusztít Hawaiin: több ezer embert menekítettek ki, gátszakadástól tartanak
Az elmúlt húsz év legsúlyosabb árvize sújtja Hawaii szigeteit, ahol több ezer embert kellett kitelepíteni. A hatóságok egy több mint százéves gát átszakadásától is tartanak, miközben a mentési munkálatok folyamatosan zajlanak, írja a The Guardian.
Súlyos villámárvizek pusztítanak Hawaiin, ahol a hatóságok szerint az elmúlt két évtized legsúlyosabb áradása alakult ki. A helyzet miatt több ezer embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről.
A legsúlyosabb helyzet Oahu sziget északi részén alakult ki, ahol a heves esőzések gyorsan áradó vizeket okoztak. Több mint 230 embert mentettek ki az elöntött területekről, sokakat helikopterrel kellett biztonságba szállítani.
A mentési munkálatokat jelentősen nehezítette, hogy utak váltak járhatatlanná, hidakat mosott alá a víz, és több lakóépület is megrongálódott vagy összeomlott.
A hatóságok több mint ötezer embert szólítottak fel otthonaik elhagyására, különösen Haleiwa és Waialua térségében. Az evakuálást az is indokolta, hogy egy több mint 120 éves gát vízszintje kritikus szint közelébe emelkedett, így fennáll a veszélye az átszakadásának.
A térségben rövid idő alatt rendkívüli mennyiségű csapadék hullott, egyes helyeken több mint egy lábnyi eső esett. A szakemberek szerint mindezt egy úgynevezett „kona low” típusú vihar okozta, amely különösen intenzív csapadékkal jár a térségben.
Bár halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés, több embert kórházba kellett szállítani, főként kihűlés miatt. A károk azonban jelentősek: utak rongálódtak meg, épületek sérültek, és az infrastruktúra is komoly veszteségeket szenvedett, amelyek akár az egymilliárd dollárt is elérhetik.
A szakértők szerint az ilyen extrém időjárási jelenségek egyre gyakoribbá válhatnak, ami hosszú távon komoly kihívást jelent a térség számára.
A február 28-án kirobbant konfliktus óta ez az eddigi legerősebb jelzés arra, hogy a hadműveletek hamarosan lezárulhatnak.
Ki nem találod, melyik ország csatlakozna az Európai Unióhoz! Erre aztán tényleg senki nem számított
Úgy véli, a kormánynak legkésőbb a 2029-ben esedékes választások előtt újra kellene csatlakoznia legalább az európai vámunióhoz és az egységes piachoz.
Két ember életét vesztette egy robbanásban Róma külvárosában, amikor a gyanú szerint épp pokolgépet szereltek össze.
Elképesztő összeget öntenek a jövő csodaerőművébe: ez a technológia végleg megoldhatja a kontinens energiagondjait
A program egyik központi eleme a fúziós energia fejlesztése, amelyet hosszú távon az egyik legígéretesebb tiszta energiaforrásként tartanak számon.
A színészt 86 éves korában, Hawaiin érte a halál. Családja tájékoztatása szerint szerettei körében, békében távozott.
A brit Munkáspárt egyre nyíltabban beszél a Brexit okozta gazdasági károkról, és szorosabb kapcsolatot keres az Európai Unióval.
Egy szövetségi művészeti bizottság jóváhagyta azt a 24 karátos arany emlékérmét, amelyen Donald Trump amerikai elnök képmása szerepel.
Döbbenetes kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
A francia államfő nem zárta ki, hogy az Európai Bizottság rövid távon technikai megoldásokon dolgozik Ukrajna támogatására.
Egyetlen támadás évekig tartó kiesést okozhat a globális gázpiacon, és ez csak a kezdet lehet.
A szemünk láttára omlik össze az USA világuralma: ez még nagyon sokba fog kerülni Donald Trumpnak - beláthatatlanok a következmények
A Hormuzi-szorosban kialakult válság rámutatott az Egyesült Államokat fenyegető legnagyobb stratégiai veszélyre.
Letelt az idő: megelégelte hat nagyhatalom a folyamatos drón- és rakétatámadásokat, rendkívüli beavatkozás készül a háttérben
Öt nyugat-európai ország és Japán közös közleményben fejezte ki készségét a biztonságos hajózás helyreállítására a Hormuzi-szorosban.
Felfoghatatlan összeget kér a háborúra az Egyesült Államok: itt a bejelentés, amire senki sem számított
Akár 200 milliárd dolláros rendkívüli költségvetési kiegészítést is kérhet a Pentagon az iráni háború finanszírozására és a katonai készletek feltöltésére.
Gigantikus csapás érte a világ gázellátását: brutálisan elszabadultak az árak, ezen mindenki veszíteni fog
Az energetikai infrastruktúra elleni kölcsönös csapások globális energiaválságot idéztek elő.
Április végére, európai uniós segítséggel pedig akár hamarabb is újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.
Barátság kőolajvezeték: szivárognak a részletek az EU-s tényfeltáró látogatásról, erre juthatnak a szakemberek
Nyílt politikai konfliktushoz vezetett a Barátság kőolajvezeték januári sérülése és a helyreállítás elhúzódása.
Európai uniós szakértők érkeztek Ukrajnába, hogy felmérjék az orosz támadások miatt január vége óta leállt Barátság kőolajvezeték állapotát.
Sarokba szorította az Egyesült Államok Japánt: veszélyes háborús paktumot akar rákényszeríteni Trump
Csütörtökön a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnök és Takaicsi Szanae japán miniszterelnök.
Váratlan húzásra készülnek Oroszország ellen: így vennék vissza vérontás nélkül a több mint 30 éve elszakadt területet
A moldovai kormány Brüsszelben mutatott be egy átfogó tervet a több mint harminc éve szakadár területként működő Transznisztria visszaintegrálására.
-
-
-
