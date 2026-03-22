Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Nagy óceáni hullámok a Déli-óceán nyílt vizein
Soha nem látott árvíz pusztít Hawaiin: több ezer embert menekítettek ki, gátszakadástól tartanak

2026. március 22. 14:35

Az elmúlt húsz év legsúlyosabb árvize sújtja Hawaii szigeteit, ahol több ezer embert kellett kitelepíteni. A hatóságok egy több mint százéves gát átszakadásától is tartanak, miközben a mentési munkálatok folyamatosan zajlanak, írja a The Guardian.

Súlyos villámárvizek pusztítanak Hawaiin, ahol a hatóságok szerint az elmúlt két évtized legsúlyosabb áradása alakult ki. A helyzet miatt több ezer embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről.

A legsúlyosabb helyzet Oahu sziget északi részén alakult ki, ahol a heves esőzések gyorsan áradó vizeket okoztak. Több mint 230 embert mentettek ki az elöntött területekről, sokakat helikopterrel kellett biztonságba szállítani.

A mentési munkálatokat jelentősen nehezítette, hogy utak váltak járhatatlanná, hidakat mosott alá a víz, és több lakóépület is megrongálódott vagy összeomlott.

A hatóságok több mint ötezer embert szólítottak fel otthonaik elhagyására, különösen Haleiwa és Waialua térségében. Az evakuálást az is indokolta, hogy egy több mint 120 éves gát vízszintje kritikus szint közelébe emelkedett, így fennáll a veszélye az átszakadásának.

A térségben rövid idő alatt rendkívüli mennyiségű csapadék hullott, egyes helyeken több mint egy lábnyi eső esett. A szakemberek szerint mindezt egy úgynevezett „kona low” típusú vihar okozta, amely különösen intenzív csapadékkal jár a térségben.

Bár halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés, több embert kórházba kellett szállítani, főként kihűlés miatt. A károk azonban jelentősek: utak rongálódtak meg, épületek sérültek, és az infrastruktúra is komoly veszteségeket szenvedett, amelyek akár az egymilliárd dollárt is elérhetik.

A szakértők szerint az ilyen extrém időjárási jelenségek egyre gyakoribbá válhatnak, ami hosszú távon komoly kihívást jelent a térség számára.
Címlapkép: Getty Images
