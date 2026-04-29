Hamarosan jön a különleges éjszakai program: elképesztő koncertet ad a tavasz titkos sztárja

Idén is megszervezi a Fülemülék éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a fülemülék tavaszi vonulásához igazítva április második felétől május végéig országszerte számos helyszínen.

A rendezvénysorozat keretében országszerte többnyire a különböző településeken, vagy ezek határában várják a madarászok a madarak iránt érdeklődőket, hogy késő délutáni, kora esti rövid séta keretében hallgassák a fülemülék "koncertjét", sőt több helyszínen madárgyűrűzés is zajlik majd - közölte az MME kedden az MTI-vel.

Az egyesület két évtizede hirdeti meg minden tavasszal a programsorozatot, amelynek helyszíneiről folyamatosan frissülő listát lehet olvasni az MME honlapján, a kiemelt hírek menüpontban.

Magyarország lakott területein is gyakorinak számít a világ egyik legszebb énekhangú madara, a fülemüle. Ez a verébméretű, barnás felsőtestű, vöröses farkú madár nem csak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek. A faj hosszú távú vonuló, a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein tölti. Az első madarak már április első felében, a többség azonban április végén és május elején érkezik agyarországra, és a hímek szinte azonnal énekelni kezdenek.

A fülemüle hangja évezredek óta megihleti a művészeket is. Andersen Fülemüle című meséjéből Sztravinszkij írt operát, Händel orgonaversenyében a kakukk mellett a fülemüle strófái is megszólalnak, Oscar Wilde A csalogány és a rózsa című novellájának csalogány főhőse dalát és vérét áldozta a szerelem oltárán, de Arany János, Samuel Taylor Coleridge és John Keats verseiben is feltűnik a madár. A rádió hőskorában, Angliában, a BBC közvetítettek egy szabadtéri koncertet, ahol Beatrice Harrison csellóművész a kertjében duettet játszott az ott éneklő fülemülékkel 1924 májusában. A kísérlet akkora közönségsikert aratott, hogy a rádióközvetítést a következő hónapban, majd a rákövetkező tizenkét tavaszon megismételték.