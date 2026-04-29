A Bánkitó Fesztivált idén a július 24. és augusztus 2. között, 35. alkalommal megrendezendő Művészetek Völgyébe költöztetik - közölték a szervezők.
Hamarosan jön a különleges éjszakai program: elképesztő koncertet ad a tavasz titkos sztárja
Idén is megszervezi a Fülemülék éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a fülemülék tavaszi vonulásához igazítva április második felétől május végéig országszerte számos helyszínen.
A rendezvénysorozat keretében országszerte többnyire a különböző településeken, vagy ezek határában várják a madarászok a madarak iránt érdeklődőket, hogy késő délutáni, kora esti rövid séta keretében hallgassák a fülemülék "koncertjét", sőt több helyszínen madárgyűrűzés is zajlik majd - közölte az MME kedden az MTI-vel.
Az egyesület két évtizede hirdeti meg minden tavasszal a programsorozatot, amelynek helyszíneiről folyamatosan frissülő listát lehet olvasni az MME honlapján, a kiemelt hírek menüpontban.
Magyarország lakott területein is gyakorinak számít a világ egyik legszebb énekhangú madara, a fülemüle. Ez a verébméretű, barnás felsőtestű, vöröses farkú madár nem csak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek. A faj hosszú távú vonuló, a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein tölti. Az első madarak már április első felében, a többség azonban április végén és május elején érkezik agyarországra, és a hímek szinte azonnal énekelni kezdenek.
A fülemüle hangja évezredek óta megihleti a művészeket is. Andersen Fülemüle című meséjéből Sztravinszkij írt operát, Händel orgonaversenyében a kakukk mellett a fülemüle strófái is megszólalnak, Oscar Wilde A csalogány és a rózsa című novellájának csalogány főhőse dalát és vérét áldozta a szerelem oltárán, de Arany János, Samuel Taylor Coleridge és John Keats verseiben is feltűnik a madár. A rádió hőskorában, Angliában, a BBC közvetítettek egy szabadtéri koncertet, ahol Beatrice Harrison csellóművész a kertjében duettet játszott az ott éneklő fülemülékkel 1924 májusában. A kísérlet akkora közönségsikert aratott, hogy a rádióközvetítést a következő hónapban, majd a rákövetkező tizenkét tavaszon megismételték.
Meglepő fordulat Balatonföldváron: a partközeli telek sorsa most azon múlik, elfogadják-e a beruházó szokatlan javaslatát, amely a beépítés drasztikus csökkentését hozná.
Fokozatosan kivezetik a Balaton vizének ivóvízellátásban betöltött szerepét egy most zajló, több milliárd forintos fejlesztési program keretében – derül ki a térség víziközmű-ellátását érintő beruházásból.
Balatoni siker a hazai gasztróélvonalban: a Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton főcukrásza, Kiss Tibor nyerte a Szamos Tányérdesszert Versenyt. Győztes alkotása így egy éven át...
Összeomlott a turizmus egyik erdélyi fellegvára: a parajdi sóbánya tavalyi katasztrófája után sorra húzták le a rolót a helyi vállalkozások.
Botrány: újranyitnák az „aszbesztes” osztrák bányákat, miközben Szombathelyen már durva korlátozások vannak
Újabb fordulatot vett a nyugat-magyarországi azbesztügy: miközben Szombathelyen még mindig lezárások és aggodalom kíséri a szennyezést, az osztrák oldalon már a bányák újranyitását készítik elő
Tüntetés a Balatonnál: állami ingatlanok, köztük a Balatonalmádi Postás Üdülő eladása ellen tiltakoztak a civilek
Álláspontjuk szerint a jelenlegi értékesítési gyakorlat több ponton sérti a közérdek érvényesülését.
Rengeteg magyart vernek át a bolti cipőkkel: kitálalt a vidéki mester, aki elképesztő garanciát ad munkájára
A tömeggyártás és az eldobható cipők korában van, aki még mindig a 15 év garanciában hisz. Szőke Ferenc szárligeti műhelyében nem a futószalag, hanem türelem...
Ismét felveszi a kesztyűt Győr az akkumulátorgyárak szennyezésével: ezzel fordulnak az Országgyűléshez
Javasolják az akkumulátoripari és oldószerintenzív technológiák kibocsátási paramétereinek pontosítását.
Érdekelnek a világháborús és hidegháborús helyszínek? Közelebbről is megnéznéd az egykori titkos katonai objektumokat, atomtárolókat, gigantikus föld alatti bunkereket?
Komárom-Esztergom megyében többféle lehetőség közül választhatnak a horgászok, ezek között találhatók közepes vízfolyások, nyugodt tavak, a Duna folyam és halban bővelkedő mellékágai.
A nagykanizsai hivatásos tűzoltók két vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén, valamint több speciális jármű is a helyszínre tart.
Dédanyáink elfeledett ősi kincse: nem gyom, hanem szuperfinom a „hamis spenót” – ne nyírd le a labodát!
Régi időkben a magyar konyha alapnövénye volt, ma viszont sok helyen gyomként irtják. Ősidők óta velünk él, vitamindús és finom. A Gasztomesék legújabb főszereplője: a...
Kezdődik a Hortobágy kihajtás napi ünnepe 2026-ban: kézművesvásárt és világörökségi pusztanapot tartanak
A Hortobágy kihajtás napja azon a szokáson alapul, hogy áthajtják a téli szállásaikat elhagyó állatokat a hortobágyi Kilenclyukú hídon, és elindítják a jószágokat a nyári...
Lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Balaton-felvidéken: a tavaszi virágzás idején a repcetáblák szinte aranyszínű takaróként borítják be a dombokat és völgyeket.
Programajánlókban egy különleges hétvége, amikor a népi építészet, a paraszti kultúra, a hagyományos tudás és a közösségi emlékezet különleges figyelmet kap.
Ezt a mázlit! Gigaharcsát kapott ki a tatai horgász: meglepő, hol akadt a horgára a emberméretű szörny + Fotók
Emberméretű harcsát fogott a neszmélyi skanzen környékén a tatabányai Hete László, aki egy barátjával már kezdte feladni arra a napra a horgászatot, amikor erős rávágást...
Évek óta bűz terjeng Ádándon, a lakók szerint már elviselhetetlen. A gyanú egy tojásfeldolgozó üzemre terelődött, amely viszont visszautasítja a vádakat.
Szűk többséggel a lakók a forgatás ellen szavaztak, így A mi kis falunk stábjának mennie kell az önkormányzati ingatlanokból. A döntés az évad végével lép...
