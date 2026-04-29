2026. április 29. szerda Péter
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép a fehér virágon, kiterjesztett szárnyakkal pózoló kékcsőrű fülemüléről, szelektív fókusszal.
HelloVidék

Hamarosan jön a különleges éjszakai program: elképesztő koncertet ad a tavasz titkos sztárja

HelloVidék
2026. április 29. 14:45

Idén is megszervezi a Fülemülék éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a fülemülék tavaszi vonulásához igazítva április második felétől május végéig országszerte számos helyszínen.

A rendezvénysorozat keretében országszerte többnyire a különböző településeken, vagy ezek határában várják a madarászok a madarak iránt érdeklődőket, hogy késő délutáni, kora esti rövid séta keretében hallgassák a fülemülék "koncertjét", sőt több helyszínen madárgyűrűzés is zajlik majd - közölte az MME kedden az MTI-vel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyesület két évtizede hirdeti meg minden tavasszal a programsorozatot, amelynek helyszíneiről folyamatosan frissülő listát lehet olvasni az MME honlapján, a kiemelt hírek menüpontban.

Magyarország lakott területein is gyakorinak számít a világ egyik legszebb énekhangú madara, a fülemüle. Ez a verébméretű, barnás felsőtestű, vöröses farkú madár nem csak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek. A faj hosszú távú vonuló, a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein tölti. Az első madarak már április első felében, a többség azonban április végén és május elején érkezik agyarországra, és a hímek szinte azonnal énekelni kezdenek.

A fülemüle hangja évezredek óta megihleti a művészeket is. Andersen Fülemüle című meséjéből Sztravinszkij írt operát, Händel orgonaversenyében a kakukk mellett a fülemüle strófái is megszólalnak, Oscar Wilde A csalogány és a rózsa című novellájának csalogány főhőse dalát és vérét áldozta a szerelem oltárán, de Arany János, Samuel Taylor Coleridge és John Keats verseiben is feltűnik a madár. A rádió hőskorában, Angliában, a BBC közvetítettek egy szabadtéri koncertet, ahol Beatrice Harrison csellóművész a kertjében duettet játszott az ott éneklő fülemülékkel 1924 májusában. A kísérlet akkora közönségsikert aratott, hogy a rádióközvetítést a következő hónapban, majd a rákövetkező tizenkét tavaszon megismételték.
Címlapkép: Getty Images
#turizmus #szabadidő #túra #kirándulás #program #természet #hellovidék #természetvédelem #madár #madarak #programajánló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelkamat
A referenciakamat és a kockázati kamatfelár összege. A hitelügylethez kapcsolódó kockázati kamatfelár és az alkalmazott referenciakamat egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra, amely az ügylet és az ügyfél kockázatától, a futamidőtől, valamint az esetlegesen vonatkozó jogszabályoktól függ.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!