Gerendai Károly: ijesztőek voltak a Sziget tavalyi számai, komoly vérfrissítés jön a fesztiválon

A Sziget jövője hónapokig bizonytalan volt, de Gerendai Károly szerint mostanra megszületett az a tulajdonosi és stratégiai fordulat, amely újra stabil pályára állíthatja a fesztivált. A menedzsment és a legnagyobb vállalkozói partnerek kisebbségi tulajdonrészt kapnak, a Sziget pedig visszatér ahhoz az élményközpontú vízióhoz, amely egykor Európa egyik legizgalmasabb fesztiváljává tette - közölték a fesztivál sajtóeseményén.

A Sziget idei sajtótájékoztatóján Gerendai Károly, tulajdonos először arról beszélt, hogyan jutott el a fesztivál oda, hogy egyáltalán kérdésessé vált a jövője. Mint mondta, az elmúlt év számai „ijesztőek” voltak, a többmilliárdos hiány pedig arra kényszerítette a szervezőket, hogy újragondolják a működést. A bizonytalanság hónapjai után azonban megszületett az a döntés, amely stabilizálhatja a Sziget helyzetét: új tulajdonosi struktúra jön létre, amelyben a menedzsment és a legnagyobb vállalkozói partnerek is részesedést kapnak.

Gerendai szerint több pénzügyi befektető is érdeklődött, de végül tudatosan nem a külső tőkét választották. „Olyanokat vontunk be, akiknek nemcsak a Sziget üzleti sikerében, hanem a létezésében is érdekük van” – fogalmazott. A legnagyobb, több százmilliós alvállalkozók 1–5 százalék közötti tulajdonrészt vásárolnak, összesen a cég 30 százalékát. A fennmaradó 70 százalék a menedzsmentnél marad. Az új modell célja, hogy a fesztivál ne csak túléljen, hanem újra fejlődni tudjon.

A stratégiai irányváltás másik kulcsa a Sziget identitásának újragondolása. Gerendai szerint az elmúlt években a fesztivál túlságosan igazodott a nemzetközi tulajdonos 84 másik rendezvényének logikájához: a helyi piacra optimalizált headliner‑központú modellhez. Ez azonban nem működik egy olyan eseménynél, amelynek közönsége döntően külföldi fiatalokból áll.

Nem elég, ha ugyanazokat a neveket hozzuk, akiket otthon is megnézhetnek. Meg kell mutatni, mitől más a Sziget, mitől több az élmény, a hangulat, a kulturális kínálat

– mondta. A szervezők szerint a nemzetközi látogatottság visszaesésének egyik oka éppen az volt, hogy a Sziget „színei megfakultak”, a hazai közönség pedig egyre inkább csak a plakáton szereplő neveket nézte, nem magát a fesztiválélményt. A cél most az, hogy visszaépítsék a közönséggel való érzelmi viszonyt, és újra azt érezzék a látogatók: a Sziget nem kötelező iparági elvárásoknak akar megfelelni, hanem nekik szól.

A hazai közönség felé is új hangsúlyok érkeznek: több magyar előadó, szélesebb korosztályi fókusz, és olyan programok, amelyek nem csak a legfiatalabb célcsoportnak szólnak. A szervezők szerint szakmai hiba volt, hogy az elmúlt években túl szűkre szabták a célcsoportot, és sokan úgy érezhették, már nem nekik szól a fesztivál.

A jegyértékesítésben közben sikerült ledolgozni a négy hónapos kényszerű szünetet: a nagy küldő országok, Hollandia, Olaszország, Anglia, Franciaország, Németország elérték a tavalyi szintet, és a környező országokból is egyre többen érkeznek. A szervezők optimisták, és bíznak abban, hogy a Sziget továbbra is Magyarország legnagyobb turisztikai eseménye marad: immár olyan struktúrával és vízióval, amely hosszú távon is fenntarthatóvá teszi.

Strukturális változások

A Sziget idei struktúrája látványosan átalakul: a szervezők célja, hogy a fesztivál újra erősebben szóljon a hazai közönséghez is, miközben megőrzi nemzetközi karakterét. Ennek egyik legfontosabb eleme az új, nagy méretű magyar színpad, amelyet a Budapest Parkkal közösen hoznak létre. Bár eddig is voltak magyar fellépők minden nagyobb helyszínen, most először kapnak teljes értékű, dedikált, nagyszínpados infrastruktúrát. Emellett megújul a korábbi Töklábú helyszín is, Dead Klub néven, az Arzenál és a Turbina közreműködésével, kifejezetten az alternatív elektronikus színtérre fókuszálva.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A fesztivál egészét új negyedstruktúrában szervezik: a tavaly bevezetett „district” rendszer tovább bővül, több tematikus városrész jön létre, mindegyik saját vizuális arculattal. Új negyed lesz az Underland, ahol a Magic Mirror, a Light Stage és az Art Garden kap helyet; önálló teret kap a Brockyard is, urban sportokkal és street‑kultúrával. A Delta District változatlanul az elektronikus zene központja marad, míg az Impact Village a civil és társadalmi kezdeményezések gyűjtőhelye lesz. A dekorációt teljesen újragondolják: a nagyszínpad új dizájnt kap, és minden negyed saját tematikus látványvilággal működik majd.

A szervezők a generációs változásokra is reagálnak: a mai fiatalok már nem feltétlenül a napi 8 órás nonstop bulizást keresik, hanem a komfortot, a pihenőzónákat és a minőségi vendéglátást. Ezért a Sziget idén több chill‑zónát, wellness‑pontot, leülős tereket, kávézókat és alkoholmentes koktélbárokat hoz létre. A vendéglátásban új árazási modell érkezik: minden ital 18 óra előtt 10 százalékkal olcsóbb lesz, hogy a nappali fogyasztás is elérhetőbbé váljon. A food court koncepciót is átalakítják, a Time Out Market logikájához hasonló, minőségi, közös leülős gasztrotérrel.

A közlekedés és a várossal való kapcsolat is új szintre lép. Visszatér a Citypass régi, sikeres modellje: ingyenes BKK‑használattal, egyszeri fürdőbelépővel és városi programokkal. A cél, hogy a Sziget és Budapest élménye szervesen összekapcsolódjon, különösen a külföldi látogatók számára. A szervezők városi sétákat, tematikus programokat is terveznek, és hosszú távon szeretnék a fesztivált jobban beágyazni Budapest és Magyarország kulturális szövetébe. A K‑híd felújítása is előrehaladott állapotban van: ha minden jól megy, a 2027-es Szigetre már megújulva tér vissza.

A cél egy olyan fesztivál, amely egyszerre nemzetközi és magyar, egyszerre intenzív és kényelmes, és amely újra élményként, nem csak koncertlistaként működik. A szervezők szerint a Sziget akkor lehet újra sikeres, ha visszanyeri azt a sokszínű, városnyi karaktert, amely miatt egykor Európa egyik legkülönlegesebb fesztiválja volt.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA