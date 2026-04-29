2026. április 29. szerda Péter
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Manchester Citys logója és jelvénye az Etihad Stadion előtt. 2024. július 17.
Sport

Dühöng Guardiola és a csapata is: a finisben szervezik át a bajnoki menetrendet a Premier League-ben

Pénzcentrum
2026. április 29. 15:14

A Manchester City nehéz helyzetbe került a bajnoki hajrában: a klub május közepén mindössze tizenegy nap alatt négy mérkőzést kénytelen lejátszani, miután két kulcsfontosságú Premier League-találkozóját is átütemezték - közölte a BBC Sport.

Pep Guardiola csapata május 13-án, szerdán fogadja a Crystal Palace-t. Három nappal később, szombaton az FA-kupa döntőjében a Chelsea ellen lép pályára a Wembleyben. Ezt a sűrű időszakot végül május 19-én, hétfőn a Bournemouth vendégeként zárják. A Palace elleni mérkőzést eredetileg márciusra tűzték ki, de a Ligakupa-döntő miatt el kellett halasztani. A Bournemouth elleni összecsapást pedig az FA-kupa fináléjával való ütközés miatt tolták el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A City frusztrációja elsősorban abból fakad, hogy a Crystal Palace elleni meccs időpontjának véglegesítése túl sokáig húzódott. A klub álláspontja szerint a Premier League már február 4-én, a Newcastle elleni Ligakupa-elődöntő után tudta, hogy szükség lesz az átütemezésre. A döntés mégis közel három hónapot váratott magára. A liga ugyanakkor bevárta az FA-kupa elődöntőit, hogy a szurkolók számára nagyobb kiszámíthatóságot nyújtson a menetrenddel kapcsolatban.

A City három alternatív időpontot is felajánlott az április végi és május eleji hetekre, ám ezek egyike sem volt megvalósítható. Az egyik hétre a Burnley elleni meccset tették, a másik kettőt pedig a Crystal Palace Európa Konferencialiga-szereplése zárta ki. A klub javasolta azt is, hogy a Bournemouth elleni találkozót május 12-re hozzák előre, a Palace elleni összecsapást pedig a következő hétre tegyék. Ez több pihenőnapot biztosított volna a kupadöntő előtt, de végül ez a változat sem bizonyult járhatónak.

A City eredetileg május 19-re, keddi napra szerette volna tenni a Palace elleni mérkőzést. Az Eagles azonban május 17-én, vasárnap a Brentfordot fogadja, így irreális lett volna elvárni tőlük, hogy 48 órán belül újra pályára lépjenek. Az UEFA emellett nem engedélyez bajnoki mérkőzéseket az Európa-liga május 20-i döntőjének napján, ezért került a Bournemouth elleni találkozó május 19-re. A City ugyanakkor szóvá tette, hogy az Arsenal februárban engedélyt kapott a Wolves elleni mérkőzésre egy olyan estén, amikor négy Bajnokok Ligája-találkozót is rendeztek.

Mindezek eredményeként a tabellán második helyen álló City hét nap alatt három mérkőzést játszik, amit jelentős utazás is nehezít. A csapat mindeközben a bajnoki cím, az FA-kupa és a Ligakupa megnyerésével hazai triplázásra hajt. A listavezető Arsenal helyzete sem könnyű. Mikel Arteta csapata ugyancsak hét nap alatt három mérkőzéssel néz szembe, köztük a Bajnokok Ligája elődöntőjének mindkét felvonásával az Atlético Madrid ellen.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #bajnokok ligája #premier league #chelsea #Arsenal #pep guardiola #manchester city #crystal palace #mikel arteta

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 29. szerda
Péter
18. hét
Április 29.
Zajvédelmi világnap
Április 29.
A vakvezető kutyák világnapja
Április 29.
A tánc világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
