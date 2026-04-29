Dühöng Guardiola és a csapata is: a finisben szervezik át a bajnoki menetrendet a Premier League-ben

A Manchester City nehéz helyzetbe került a bajnoki hajrában: a klub május közepén mindössze tizenegy nap alatt négy mérkőzést kénytelen lejátszani, miután két kulcsfontosságú Premier League-találkozóját is átütemezték - közölte a BBC Sport.

Pep Guardiola csapata május 13-án, szerdán fogadja a Crystal Palace-t. Három nappal később, szombaton az FA-kupa döntőjében a Chelsea ellen lép pályára a Wembleyben. Ezt a sűrű időszakot végül május 19-én, hétfőn a Bournemouth vendégeként zárják. A Palace elleni mérkőzést eredetileg márciusra tűzték ki, de a Ligakupa-döntő miatt el kellett halasztani. A Bournemouth elleni összecsapást pedig az FA-kupa fináléjával való ütközés miatt tolták el.

A City frusztrációja elsősorban abból fakad, hogy a Crystal Palace elleni meccs időpontjának véglegesítése túl sokáig húzódott. A klub álláspontja szerint a Premier League már február 4-én, a Newcastle elleni Ligakupa-elődöntő után tudta, hogy szükség lesz az átütemezésre. A döntés mégis közel három hónapot váratott magára. A liga ugyanakkor bevárta az FA-kupa elődöntőit, hogy a szurkolók számára nagyobb kiszámíthatóságot nyújtson a menetrenddel kapcsolatban.

A City három alternatív időpontot is felajánlott az április végi és május eleji hetekre, ám ezek egyike sem volt megvalósítható. Az egyik hétre a Burnley elleni meccset tették, a másik kettőt pedig a Crystal Palace Európa Konferencialiga-szereplése zárta ki. A klub javasolta azt is, hogy a Bournemouth elleni találkozót május 12-re hozzák előre, a Palace elleni összecsapást pedig a következő hétre tegyék. Ez több pihenőnapot biztosított volna a kupadöntő előtt, de végül ez a változat sem bizonyult járhatónak.

A City eredetileg május 19-re, keddi napra szerette volna tenni a Palace elleni mérkőzést. Az Eagles azonban május 17-én, vasárnap a Brentfordot fogadja, így irreális lett volna elvárni tőlük, hogy 48 órán belül újra pályára lépjenek. Az UEFA emellett nem engedélyez bajnoki mérkőzéseket az Európa-liga május 20-i döntőjének napján, ezért került a Bournemouth elleni találkozó május 19-re. A City ugyanakkor szóvá tette, hogy az Arsenal februárban engedélyt kapott a Wolves elleni mérkőzésre egy olyan estén, amikor négy Bajnokok Ligája-találkozót is rendeztek.

Mindezek eredményeként a tabellán második helyen álló City hét nap alatt három mérkőzést játszik, amit jelentős utazás is nehezít. A csapat mindeközben a bajnoki cím, az FA-kupa és a Ligakupa megnyerésével hazai triplázásra hajt. A listavezető Arsenal helyzete sem könnyű. Mikel Arteta csapata ugyancsak hét nap alatt három mérkőzéssel néz szembe, köztük a Bajnokok Ligája elődöntőjének mindkét felvonásával az Atlético Madrid ellen.