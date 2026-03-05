2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
15 °C Budapest
Budapest, 2026. február 26.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 26-án.MTI/Szigetváry Zsolt
Gazdaság

Napirendre került a benzinárstop újbóli bevezetése? Megszólalt Gulyás Gergely: így tervez a kormány

Pénzcentrum
2026. március 5. 10:36

Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A mostani sajtóeseményen szóba került az iráni háború, a barátság kőolajvezeték sorsa és a benzinárstop kérdése is.

Gulyás Gergely szerint a közel-keleti konfliktus egyik legfontosabb gazdasági következménye a globális energiaárak emelkedése. A kőolaj és a földgáz drágulása Magyarország számára is komoly kihívást jelenthet, különösen azért, mert a Barátság kőolajvezeték leállása miatt az ország energiaellátása már most is nehéz helyzetbe került.

Orbán Viktor hétfőn arról beszélt, hogy a vezetékről készült műholdfelvételek alapján a Barátság-vezeték működőképesnek tűnik. Az ukrán fél erre úgy reagált, hogy a sérülések a vezeték belső részén találhatók, ezért azok a műholdképeken nem láthatók.

Ukrajna szerdán arról tájékoztatta Szlovákia kormányát, hogy az olajszállítás a következő napokban még nem indul újra, de belátható időn belül helyreállhat. A közlés a Naftogaz állami energiacég információira hivatkozott, amely szerint jelenleg a műszaki vizsgálatok utolsó szakasza zajlik.

A vezeték körül kialakult vita uniós szinten is napirendre került. Több tagállam és az Európai Bizottság független ellenőrzést javasolt a vezeték érintett szakaszán, az ukrán hatóságok azonban biztonsági okokra hivatkozva eddig nem engedélyezték a helyszíni vizsgálatot.

Gulyás Gergely bejelentette, hogy szakbizottság alakul az energiapolitikai helyzet vizsgálatára. A testület szükség esetén személyesen is megvizsgálhatja a Barátság-vezetéket. A kormány a stratégiai készletek részleges felszabadításáról is döntött, emellett exporttilalmat vezetett be egyes energiahordozókra. A miniszter szerint a stratégiai tartalék elegendő ahhoz, hogy egy esetleges válsághelyzetben hosszabb ideig biztosítsa az ország ellátását.

Nem lesz árstop

A miniszter beszélt arról is, hogy a tegnapi kormányülésen nem került napirendre az üzemanyagár-stop intézkedése, ez pedig addig így is marad, amíg a hazai üzemanyag ára a régiós országokban tapasztalttal összhangban marad.

Gulyás Gergely reagált Vlagyimir Putyin kijelentésére is, amely szerint Oroszország mérlegeli az Európába irányuló energiaszállítások megszüntetését. A miniszter elmondta, hogy az orosz elnök az elmúlt napokban többször is megerősítette, hogy Oroszország továbbra is kész teljesíteni a szerződéses kötelezettségeit, és hajlandó biztosítani Magyarország számára a szükséges földgáz- és kőolajszállításokat. Hozzátette, hogy a szükséges energiahordozók Oroszország rendelkezésére állnak. 

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
#kormány #árfolyam #forint #gazdaság #kormányinfo #miniszter #gulyás gergely #barátság kőolajvezeték #forint gyengülés #kőolaj #izraeli-iráni háború

