Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt bizonytalanná vált a bahreini és a szaúd-arábiai Forma–1-es Nagydíj megrendezése.
Napirendre került a benzinárstop újbóli bevezetése? Megszólalt Gulyás Gergely: így tervez a kormány
Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A mostani sajtóeseményen szóba került az iráni háború, a barátság kőolajvezeték sorsa és a benzinárstop kérdése is.
Gulyás Gergely szerint a közel-keleti konfliktus egyik legfontosabb gazdasági következménye a globális energiaárak emelkedése. A kőolaj és a földgáz drágulása Magyarország számára is komoly kihívást jelenthet, különösen azért, mert a Barátság kőolajvezeték leállása miatt az ország energiaellátása már most is nehéz helyzetbe került.
Orbán Viktor hétfőn arról beszélt, hogy a vezetékről készült műholdfelvételek alapján a Barátság-vezeték működőképesnek tűnik. Az ukrán fél erre úgy reagált, hogy a sérülések a vezeték belső részén találhatók, ezért azok a műholdképeken nem láthatók.
Ukrajna szerdán arról tájékoztatta Szlovákia kormányát, hogy az olajszállítás a következő napokban még nem indul újra, de belátható időn belül helyreállhat. A közlés a Naftogaz állami energiacég információira hivatkozott, amely szerint jelenleg a műszaki vizsgálatok utolsó szakasza zajlik.
A vezeték körül kialakult vita uniós szinten is napirendre került. Több tagállam és az Európai Bizottság független ellenőrzést javasolt a vezeték érintett szakaszán, az ukrán hatóságok azonban biztonsági okokra hivatkozva eddig nem engedélyezték a helyszíni vizsgálatot.
Gulyás Gergely bejelentette, hogy szakbizottság alakul az energiapolitikai helyzet vizsgálatára. A testület szükség esetén személyesen is megvizsgálhatja a Barátság-vezetéket. A kormány a stratégiai készletek részleges felszabadításáról is döntött, emellett exporttilalmat vezetett be egyes energiahordozókra. A miniszter szerint a stratégiai tartalék elegendő ahhoz, hogy egy esetleges válsághelyzetben hosszabb ideig biztosítsa az ország ellátását.
Nem lesz árstop
A miniszter beszélt arról is, hogy a tegnapi kormányülésen nem került napirendre az üzemanyagár-stop intézkedése, ez pedig addig így is marad, amíg a hazai üzemanyag ára a régiós országokban tapasztalttal összhangban marad.
Gulyás Gergely reagált Vlagyimir Putyin kijelentésére is, amely szerint Oroszország mérlegeli az Európába irányuló energiaszállítások megszüntetését. A miniszter elmondta, hogy az orosz elnök az elmúlt napokban többször is megerősítette, hogy Oroszország továbbra is kész teljesíteni a szerződéses kötelezettségeit, és hajlandó biztosítani Magyarország számára a szükséges földgáz- és kőolajszállításokat. Hozzátette, hogy a szükséges energiahordozók Oroszország rendelkezésére állnak.
Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
