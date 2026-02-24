2026. február 24. kedd Mátyás
Közelkép néhány magyar forintról.
Gazdaság

Így áll a magyar forint az MNB kamatdöntése utána: mutatjuk a főbb számokat

Pénzcentrum
2026. február 24. 19:18

Kedden mérsékelt erősödést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.

Az euró árfolyama estére 378,46 forintra süllyedt a reggel hét órai 379,36 forintról, miközben a dollár jegyzése 322,08 forintról 321,05 forintra csökkent. A svájci frank esetében kisebb elmozdulás volt látható, a kurzus 415,17 forintról 415,05 forintra módosult.

A nap folyamán a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6,25 százalékra csökkentette az alapkamatot. A döntés bejelentését követően a forint rövid időre gyengült, nagyjából 0,1 százalékkal mindhárom fő devizával szemben, majd később korrigált.

A lépés nem okozott meglepetést, megfelelt a piaci és elemzői várakozásoknak.

Havi összevetésben a hazai fizetőeszköz továbbra is erősebb szinten áll: február elejéhez képest 0,7 százalékkal erősödött az euróval szemben, míg a dollár és a svájci frank ellenében egyaránt 0,2 százalékos pluszt mutat.

Az év elejéhez viszonyítva vegyes a kép: a forint az euróval szemben 1,6 százalékkal, a dollárral szemben 1,9 százalékkal erősödött, ugyanakkor a svájci frank ellenében 0,5 százalékos gyengülés látható.
Címlapkép: Getty Images
