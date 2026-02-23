Nemzetközi adatok szerint tízből két sportbaleset a sízéshez kapcsolódik.
Megszólalt az olimpiai szereplésről a MOB elnöke: így látja a szereplést a szövetség
Bár jó volt a szervezés, kihívások is adódtak bőven a tegnap véget ért milánó-cortinai téli olimpián - erről beszélt a MOB elnöke a sportolók fogadásán, melyen a Pénzcentrum is részt vett.
Sok tanulsággal gazdagabban tért haza a magyar csapat a téli olimpiáról, de nem nevezhetjük magunkat téki olimpián sikeres nemzetnek - erről beszélt Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke azon az eseményen, ahol a Szövetség a hazatérő sportolókat fogadta.
Gyulay Zsolt elmondta, hogy bár a szervezés szerinte jó volt Olaszországban, de volt benne bőven kihívás is: voltak helyszínek, amelyek több órára voltak egymástól, de azt reméli, hogy a sportolók kiszolgálása maradtéktalanul jó volt.
Egy olimpikontól azt tudjuk elvárni, mikor magyar színekben indul, hogy önmagához képest a maximumot nyújtsa. Én azt hiszem, ezt mindenki megtette, és nagyon szép eredmény a műkorcsolyapáros 4. helyezése
- fogalmazott az elnök.
A magyar olimpiai csapat érem nélkül, egy negyedik helyezéssel zárta a XXV. téli olimpiát. Az egyetlen helyezést a Pavlova Marija - Szvjacsenko Alekszej műkorcsolyapáros szállította.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Fodor Csenge besokallt, és közölte: addig nem lép pályára címeres mezben, amíg a válogatott kapitánya Golovin Vlagyimir.
A hétvégén a magyar Fizz Ligában és Európa topbajnokságaiban is akadtak meglepetések bőséggel.
Öt góllal ütötte ki az Auckland a Wellingtont az új-zélandi rangadón, az ausztrál bajnokságban. A mérkőzés legfőbb beszédtémáját a hazai kapus elképesztő öngólja szolgáltatta.
A műkorcsolyázók öltözékei akár 9 000 dollárba is kerülhetnek, úgy, hogy mindössze négy percig láthatók a jégen.
Még egy sportvezetőt elért az Epstein-botrány: milliárdos klubtulaj is beszélhetett az elítélt ragadozóval
Korábban nem ismert e-mailek tanúsítják, hogy a Baltimore Orioles baseballcsapat tulajdonosa, David Rubenstein 2012-ben találkozott Jeffrey Epsteinnel.
A norvég sífutó mind a hat számban, melyben elindult, aranyérmet nyert az olimpián.
A Fizz Ligában két figyelemre méltó meccset rendeznek, miközben Angliában londoni derbi, Olaszországban csúcsrangadó várja a szurkolókat.
A konzultáció elsődleges célja a médiajelenlét erősítése és a bevételtermelés növelése.
Bár a múlt hónapban szerződést hosszabbított nevelőegyesületével, a Santosszal, Neymar elismerte: az év végén felhagyhat a profi labdarúgással.
Délután a hazai bajnoksággal indul a program, estére pedig az európai topligák rangadói töltik ki a műsort.
Michael Carrick, a Manchester United megbízott vezetőedzője a BBC-nek adott interjúban megerősítette, hogy szívesen maradna a klub kispadján hosszú távon is.
Bukayo Saka hosszú távú szerződést írt alá az Arsenallal, ezzel megerősítve, hogy jövőjét a londoni klubhoz köti.
Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei
Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek.
A sportolót kábítószer-kereskedelemben és tiltott szerek birtoklásában mondták ki bűnösnek.
Bár a cseh élklub kifizette az átigazolási díjat az MTK Budapestnek, a fiatal védő a tavaszi idényt még a kék-fehéreknél tölti.
A Chicago Bears NFL-csapat Indianába költözése egy újabb lépéssel került közelebb: Indianában már stadiont is építenének nekik.
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
A sportoló 91 millió forintot fizetett ki egy családi házért, ám cserébe csupán egy életveszélyes, bontásra ítélt, félkész épületet kapott.
Xabi Alonso elutasította az Olympique de Marseille megkeresését, mivel túlságosan kaotikusnak ítélte meg a francia klubnál kialakult helyzetet.
