Megszólalt az olimpiai szereplésről a MOB elnöke: így látja a szereplést a szövetség

Bár jó volt a szervezés, kihívások is adódtak bőven a tegnap véget ért milánó-cortinai téli olimpián - erről beszélt a MOB elnöke a sportolók fogadásán, melyen a Pénzcentrum is részt vett.

Sok tanulsággal gazdagabban tért haza a magyar csapat a téli olimpiáról, de nem nevezhetjük magunkat téki olimpián sikeres nemzetnek - erről beszélt Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke azon az eseményen, ahol a Szövetség a hazatérő sportolókat fogadta.

Gyulay Zsolt elmondta, hogy bár a szervezés szerinte jó volt Olaszországban, de volt benne bőven kihívás is: voltak helyszínek, amelyek több órára voltak egymástól, de azt reméli, hogy a sportolók kiszolgálása maradtéktalanul jó volt.

Egy olimpikontól azt tudjuk elvárni, mikor magyar színekben indul, hogy önmagához képest a maximumot nyújtsa. Én azt hiszem, ezt mindenki megtette, és nagyon szép eredmény a műkorcsolyapáros 4. helyezése

- fogalmazott az elnök.

A magyar olimpiai csapat érem nélkül, egy negyedik helyezéssel zárta a XXV. téli olimpiát. Az egyetlen helyezést a Pavlova Marija - Szvjacsenko Alekszej műkorcsolyapáros szállította.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA