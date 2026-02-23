2026. február 23. hétfő Alfréd
Verona, 2026. február 22.A magyar csapat tagjai a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia záróünnepségén a Verona Arénában 2026. február 22-én.MTI/Illyés Tibor
Sport

Megszólalt az olimpiai szereplésről a MOB elnöke: így látja a szereplést a szövetség

Pénzcentrum
2026. február 23. 15:40

Bár jó volt a szervezés, kihívások is adódtak bőven a tegnap véget ért milánó-cortinai téli olimpián - erről beszélt a MOB elnöke a sportolók fogadásán, melyen a Pénzcentrum is részt vett.

Sok tanulsággal gazdagabban tért haza a magyar csapat a téli olimpiáról, de nem nevezhetjük magunkat téki olimpián sikeres nemzetnek - erről beszélt Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke azon az eseményen, ahol a Szövetség a hazatérő sportolókat fogadta.

Gyulay Zsolt elmondta, hogy bár a szervezés szerinte jó volt Olaszországban, de volt benne bőven kihívás is: voltak helyszínek, amelyek több órára voltak egymástól, de azt reméli, hogy a sportolók kiszolgálása maradtéktalanul jó volt. 

Egy olimpikontól azt tudjuk elvárni, mikor magyar színekben indul, hogy önmagához képest a maximumot nyújtsa. Én azt hiszem, ezt mindenki megtette, és nagyon szép eredmény a műkorcsolyapáros 4. helyezése

- fogalmazott az elnök.

A magyar olimpiai csapat érem nélkül, egy negyedik helyezéssel zárta a XXV. téli olimpiát. Az egyetlen helyezést a Pavlova Marija - Szvjacsenko Alekszej műkorcsolyapáros szállította.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#olimpia #sport #olaszország #eredmények #magyar válogatott #sportoló #sportolók #téli olimpia #olimpia2026

