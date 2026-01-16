A magyar árrésstop jövője egyre gyakrabban kerül napirendre, miközben a kormány különböző európai modelleket vizsgál, hogy tartósan fenntartható megoldást találjon.
Új harci gépek érkeznek Magyarországra: mutatjuk, milyen Gripenekkel erősít a honvédség
Négy új Gripen C típusú vadászgép csatlakozik a Magyar Légierő flottájához 2026 nyaráig, amivel Magyarország aktívabb szerepet vállalhat Európa közös légvédelmében.
Képet tett közzé a Magyar Honvédség új vadászgépeiről Magyarország stockholmi nagykövetsége. A bejegyzés szerint 2026-ban lesz húszéves a Magyar Légierő és a svéd Saab együttműködése, amelynek keretében Magyarország JAS–39 Gripen típusú harci repülőgépeket üzemeltet.
A tervek szerint nyárig négy új Gripen C változat érkezik a magyar flottához. Az új gépeket Palóczi Péter nagykövet tekintette meg a Saab linköpingi gyárában, miután tárgyalásokat folytatott a vállalat vezetőivel és a Gripen-programért felelős szakemberekkel.
A Magyar Légierő jelenleg tizennégy Gripen vadászgéppel rendelkezik, amelyet most további négy géppel bővítenek. A flotta megerősítése lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország nagyobb szerepet vállaljon az európai légtérvédelemben. A magyar Gripenek már most is részt vesznek Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, valamint a balti államok légtérvédelmi feladataiban.
A svéd Saab-csoport emellett repülésfejlesztési központot hoz létre Magyarországon. A beruházást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be tavaly áprilisban. A budapesti mérnöki központ nemcsak védelmi, hanem ipari és technológiai szempontból is jelentős, és komoly szakmai lehetőségeket kínál a magyar mérnökök számára, akik fontos fejlesztési munkákban vehetnek majd részt a Saab nemzetközi projektjeiben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 28,3 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel 120 679,89 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
A kormány 100 milliárd forintot szór szét a napelemes háztartások között: akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás is járhat.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
Mi történik akkor, ha hosszú idő után először nem Ázsia diktálja a növekedési tempót? Szakértők szerint 2026-ban történelmi pillanat jöhet a világgazdaságban.
A kormány szerint az éttermeknél „lépni kell”: már dolgoznak egy célzott támogatási csomag részletein.
Szijjártó Péter a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal tartott közösen sajtótájékoztatót.
Oszkó Péter: Rengeteg pénzünkbe kerül a bizonytalanságot és bizalmatlanságot előidéző gazdaságpolitika
Az államadósság valódi költsége nem az adósság nagyságában, hanem annak finanszírozásában rejlik - hívta fel a figyelmet Oszkó Péter volt pénzügyminiszter.
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.
Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 1788,47 pontos, 1,5 százalékos emelkedéssel 120 651,59 ponton, történelmi csúcson zárt.
Ukrajna egyre fontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak, miközben az Oroszországgal folytatott gazdasági kapcsolatok jelentősége csökken.
Bulgária 2026. január 1-jén az euróövezet 21. tagállamává vált, ami jelentősen javítja az ország finanszírozási feltételeit és befektetői megítélését.
Aggasztó mélyrepülésben a magyar ipar, bajban az autó- és elektronikai gyárak: oda a 2026-os gazdasági növekedés is?
Az előző év azonos időszakához mérten 5,4, az előző hónaphoz képest 2%-kal visszaesett az ipari termelés.
Az eurót reggel hét órakor 386,21 forinton jegyezték a szerda este hat órai 386,66 forint után.
A kormány rendkívüli intézkedéssel ingyen adja az állami tűzifát, a megszokott szabályokat is felfüggesztik.
Időközben az Adriai Kőolajvezeték újraindította a nyersolaj szállítását Horvátországból a pancsovai finomítóba.
Bajban Donald Trump kormánya: nagyon rossz adatok érkeztek az amerikai gazdaságról, ezzel már tenni kell valami
Jelentősen megugrott az Egyesült Államok költségvetési hiánya decemberben. A deficit 144,749 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 86,732 milliárd dollárról.
Január végéig minden lakossági ügyfél megkapja bankszámlája éves díjkimutatását.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsde parkettjén. A BUX kedden 1477,71 pontos, 1,26 százalékos emelkedéssel 118 863,12 ponton, történelmi csúcson zárt.
Fontos dolog derült ki a 2026-os választásról: erről minden állampolgárnak tudnia kell, itt vannak a részletek
A Magyar Közlönyben megjelent határozat és az igazságügyi miniszteri rendelet pedig részletes menetrendet rögzít a választási eljárás minden fontos lépésére.