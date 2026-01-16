2026. január 16. péntek Gusztáv
Fairford, UK - 14th July 2022: A pair of Saab Gripens, Swedish built fighter jets, in flight over airfield
Gazdaság

Új harci gépek érkeznek Magyarországra: mutatjuk, milyen Gripenekkel erősít a honvédség

Pénzcentrum
2026. január 16. 09:44

Négy új Gripen C típusú vadászgép csatlakozik a Magyar Légierő flottájához 2026 nyaráig, amivel Magyarország aktívabb szerepet vállalhat Európa közös légvédelmében.

Képet tett közzé a Magyar Honvédség új vadászgépeiről Magyarország stockholmi nagykövetsége. A bejegyzés szerint 2026-ban lesz húszéves a Magyar Légierő és a svéd Saab együttműködése, amelynek keretében Magyarország JAS–39 Gripen típusú harci repülőgépeket üzemeltet.

A tervek szerint nyárig négy új Gripen C változat érkezik a magyar flottához. Az új gépeket Palóczi Péter nagykövet tekintette meg a Saab linköpingi gyárában, miután tárgyalásokat folytatott a vállalat vezetőivel és a Gripen-programért felelős szakemberekkel.

A Magyar Légierő jelenleg tizennégy Gripen vadászgéppel rendelkezik, amelyet most további négy géppel bővítenek. A flotta megerősítése lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország nagyobb szerepet vállaljon az európai légtérvédelemben. A magyar Gripenek már most is részt vesznek Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, valamint a balti államok légtérvédelmi feladataiban.

A svéd Saab-csoport emellett repülésfejlesztési központot hoz létre Magyarországon. A beruházást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be tavaly áprilisban. A budapesti mérnöki központ nemcsak védelmi, hanem ipari és technológiai szempontból is jelentős, és komoly szakmai lehetőségeket kínál a magyar mérnökök számára, akik fontos fejlesztési munkákban vehetnek majd részt a Saab nemzetközi projektjeiben.
Címlapkép: Getty Images
#fejlesztés #beruházás #gazdaság #honvédség #technológia #svédország #repülőgép #honvédelem #katonai

