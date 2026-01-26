Az Európai Unió végleg betett Oroszországnak: a magyar kormány támadja a döntést

Az Európai Unió tagállamai hétfőn végleges jóváhagyással törvénybe iktatták az orosz földgáz behozatalának tilalmát 2027 végéig, ezzel jogilag is kötelezővé tették azt a vállalást, hogy megszüntetik az orosz energiaszállításoktól való függést. A cél a szervezet energiapolitikájának átalakítása és orosz befolyás csökkentése az energiaellátás terén.

Brüsszelben megtartott uniós energiakonferencián a tagországok energiapolitikáért felelős miniszterei elfogadták a jogszabályt, noha Magyarország és Szlovákia ellene szavazott, Bulgária pedig tartózkodott. Magyar hivatalos források bejelentették, hogy Magyarország az Európai Unió Bíróságán jogi lépéseket indít a tiltás megsemmisítéséért, mivel szerintük az hátrányosan érintheti a magyar energiabiztonságot és gazdaságot.

A törvény értelmében a tagállamoknak 2026 végéig leállítania kell az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, míg a vezetékes gázszállításokat legkésőbb 2027. szeptember 30-ig kell megszüntetni. Bizonyos feltételek esetén ez a határidő 2027. november 1-ig kitolható, ha egy ország nem képes a 2027-es tél előtt alternatív gázforrásokkal feltölteni tartalékait.

Közép-Európában továbbra is fontos kérdés marad az energiaellátás diverzifikációja, mivel korábban Oroszország a teljes EU gázimportjának több mint 40 százalékát biztosította, de 2025-re ez az arány mintegy 13 százalékra csökkent. Ennek ellenére több tagország továbbra is orosz energiahordozót vásárol, ami ellentmond az uniós szolidaritási céloknak.

A jogszabály tiltja új orosz gázszerződések megkötését, és előírja a meglévő szerződések fokozatos megszüntetését. A rövid távú szerződéseket 2026-ban kell leállítani, míg a hosszú távú megállapodásoknak a végső határidőig meg kell szűnniük. A nem teljesítés esetén a vállalatokra akár a globális éves forgalmuk 3,5 százalékáig terjedő bírság is kiszabható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Bizottság emellett további jogszabályokat tervez benyújtani az orosz kőolaj és nukleáris üzemanyag behozatalának fokozatos megszüntetésére is.