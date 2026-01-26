2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő, aki a fűtőtest hőmérsékletét állítja, Energiaválság koncepció Európában, A magánháztartások gázszámlájának emelkedő költségei az infláció és a háború miatt
Világ

Az Európai Unió végleg betett Oroszországnak: a magyar kormány támadja a döntést

Pénzcentrum
2026. január 26. 12:15

Az Európai Unió tagállamai hétfőn végleges jóváhagyással törvénybe iktatták az orosz földgáz behozatalának tilalmát 2027 végéig, ezzel jogilag is kötelezővé tették azt a vállalást, hogy megszüntetik az orosz energiaszállításoktól való függést. A cél a szervezet energiapolitikájának átalakítása és orosz befolyás csökkentése az energiaellátás terén.

Brüsszelben megtartott uniós energiakonferencián a tagországok energiapolitikáért felelős miniszterei elfogadták a jogszabályt, noha Magyarország és Szlovákia ellene szavazott, Bulgária pedig tartózkodott. Magyar hivatalos források bejelentették, hogy Magyarország az Európai Unió Bíróságán jogi lépéseket indít a tiltás megsemmisítéséért, mivel szerintük az hátrányosan érintheti a magyar energiabiztonságot és gazdaságot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A törvény értelmében a tagállamoknak 2026 végéig leállítania kell az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, míg a vezetékes gázszállításokat legkésőbb 2027. szeptember 30-ig kell megszüntetni. Bizonyos feltételek esetén ez a határidő 2027. november 1-ig kitolható, ha egy ország nem képes a 2027-es tél előtt alternatív gázforrásokkal feltölteni tartalékait.

Kapcsolódó cikkeink:

Közép-Európában továbbra is fontos kérdés marad az energiaellátás diverzifikációja, mivel korábban Oroszország a teljes EU gázimportjának több mint 40 százalékát biztosította, de 2025-re ez az arány mintegy 13 százalékra csökkent. Ennek ellenére több tagország továbbra is orosz energiahordozót vásárol, ami ellentmond az uniós szolidaritási céloknak.

A jogszabály tiltja új orosz gázszerződések megkötését, és előírja a meglévő szerződések fokozatos megszüntetését. A rövid távú szerződéseket 2026-ban kell leállítani, míg a hosszú távú megállapodásoknak a végső határidőig meg kell szűnniük. A nem teljesítés esetén a vállalatokra akár a globális éves forgalmuk 3,5 százalékáig terjedő bírság is kiszabható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Bizottság emellett további jogszabályokat tervez benyújtani az orosz kőolaj és nukleáris üzemanyag behozatalának fokozatos megszüntetésére is.
Címlapkép: Getty Images
#energia #magyarország #európai unió #import #oroszország #világ #földgáz #geopolitika #szankciók #orosz gáz #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:25
12:15
12:01
11:48
11:25
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
2026. január 26.
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
2026. január 25.
Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
2
6 napja
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
3
2 hete
Kerek perec kimondta a magyar Amerika-szakértő: őrült tervet eszelt ki Trump, Grönland és Venezuela csak a kezdet
4
2 hete
Titkos grönlandi katonai bázisra figyelmeztetnek a szakértők: óriási veszélyt rejt magában ez a hely
5
2 hete
Elképzelhetetlen volt, de most megtörtént: megkezdődött a fiatalok behívása a sorkatonai szolgálatra
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akcepthitel
A bank által kért biztosíték váltó elfogadásakor. Váltó a jövőre szóló fizetési ígéretet testesít meg, amelynek kockázata rendkívül nagy is lehet, hiszen az elfogadó nem tudhatja biztosan, ténylegesen kifizetik-e neki a lejáratkor a váltó összegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 10:01
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 05:35
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
Agrárszektor  |  2026. január 26. 11:33
Újra aratnak a Balatonnál: így már évek óta nem csinálták