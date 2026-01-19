A Pénzcentrum 2026. január 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális válaszcsapásra készül Brüsszel, ezt nem teszi zsebre Donald Trump: indulhat az újabb kereskedelmi háború?
Az Európai Unió akár 93 milliárd euró értékű vámintézkedés bevezetését mérlegeli Donald Trump amerikai elnök legújabb kereskedelmi fenyegetéseire válaszul. A tagállamok uniós nagykövetei vasárnap rendkívüli ülésen keresték a választ Trump Grönland megszerzésére irányuló terveihez kapcsolódó ultimátumára.
Trump szombaton közölte, hogy nyolc európai ország importjára 10 százalékos büntetővámot vet ki, ha továbbra is akadályozzák Grönland amerikai felvásárlására vonatkozó elképzeléseit. A Financial Times értesülései szerint az érintett országok közül hat uniós tagállam, a fennmaradó kettő pedig az Egyesült Királyság és Norvégia. Az elnök szerint a vámok február 1-jén lépnének életbe, és júniusra 25 százalékra emelkednének.
A fenyegetésre reagálva az EU soros elnöksége vasárnap délután azonnali rendkívüli egyeztetést hívott össze. Emmanuel Macron francia elnök a tanácskozás előtt jelezte: támogatja a Gazdasági Kényszerítés Elleni Eszköz (Anti-Coercion Instrument, ACI) aktiválását az Egyesült Államokkal szemben. Ezt a mechanizmust 2022-ben dolgozták ki eredetileg Kína gazdasági nyomásgyakorlásának ellensúlyozására, de eddig még nem alkalmazták. Az eszköz lehetővé teszi kereskedelmi korlátozások, emelt vámtarifák, valamint közbeszerzési és kereskedelmi tilalmak bevezetését, az uniós gazdasági károk mértékéhez igazodva.
A vasárnapi ülésen végül mérsékeltebb válasz körvonalazódott. A Financial Times beszámolója szerint az asztalra kerülő intézkedéscsomag nem új, már Trump korábbi vámfenyegetései idején összeállították, végrehajtását azonban legalább februárig elhalasztották. Washington azért kerülheti el a keményebb megtorlást, mert több tagállam a nyílt konfrontáció helyett továbbra is a párbeszédet részesítené előnyben.
Mette Frederiksen dán miniszterelnök hangsúlyozta, hogy országa az együttműködést tartja elsődlegesnek. "Nem mi vagyunk azok, akik konfliktust szeretnének" – fogalmazott. Koppenhága ugyanakkor óvintézkedésként megerősítette katonai jelenlétét Grönlandon.
A következő napok fejleményei szempontjából meghatározó lehet Trump szerdai fellépése a davosi Világgazdasági Fórumon, ahol várhatóan találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Keir Starmer brit kormányfő már vasárnap telefonon egyeztetett az amerikai elnökkel. A Downing Street tájékoztatása szerint a miniszterelnök egyértelművé tette: London sem Grönland megszerzésének tervét, sem az amerikai büntetővámok bevezetését nem támogatja.
Az Európai Bizottság nyáron bemutatott, a 2028–2034 közötti időszakra szóló költségvetési tervezete komoly kritikákat kapott az Európai Számvevőszéktől.
Janet Yellen, a Fed korábbi elnöke és volt pénzügyminiszter élesen bírálta Donald Trump Jerome Powell jegybankelnök elleni fellépését.
A részvénypiac forgalma 29,2 milliárd forint volt, a vezető papírok egytől egyig erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Így alakult a magyar forint a pénteki nap folyamán a főbb devizákhoz képest.
A testület három tagja azonban különvéleményében határozottan szembehelyezkedett a többségi döntéssel, és a közpénzek átlátható felhasználásának követelményét hangsúlyozta.
A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAqua Nyrt.-vel szemben
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
Az Ipsos 30 országra kiterjedő kutatása szerint Magyarország több kulcsterületen is a legborúlátóbb országok közé tartozik, sőt egyes mutatókban kifejezetten listavezető.
Négy új Gripen érkezik nyárig Magyarországra, ami nemcsak a légierőt erősíti, hanem Európa légtérvédelmi szerepünket is növeli.
Szinte nem változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest péntekre.
Ezt rengeteg magyar dolgozó elfelejti az év elején: akár több százezer forintot is buknak, pedig jár nekik!
Több mint egymillióan jogosultak valamilyen adóalap-kedvezményre, a korábbi évek tapasztalata alapján mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 28,3 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel 120 679,89 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
A kormány 100 milliárd forintot szór szét a napelemes háztartások között: akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás is járhat.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
Mi történik akkor, ha hosszú idő után először nem Ázsia diktálja a növekedési tempót? Szakértők szerint 2026-ban történelmi pillanat jöhet a világgazdaságban.
A kormány szerint az éttermeknél „lépni kell”: már dolgoznak egy célzott támogatási csomag részletein.
Szijjártó Péter a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal tartott közösen sajtótájékoztatót.
Oszkó Péter: Rengeteg pénzünkbe kerül a bizonytalanságot és bizalmatlanságot előidéző gazdaságpolitika
Az államadósság valódi költsége nem az adósság nagyságában, hanem annak finanszírozásában rejlik - hívta fel a figyelmet Oszkó Péter volt pénzügyminiszter.
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.
Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 1788,47 pontos, 1,5 százalékos emelkedéssel 120 651,59 ponton, történelmi csúcson zárt.