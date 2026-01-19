2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-7 °C Budapest
Az Európai Unió zászlaját lengető zászló az Európai Bizottság Berlaymont épülete előtt, Brüsszel, Belgium
Gazdaság

Brutális válaszcsapásra készül Brüsszel, ezt nem teszi zsebre Donald Trump: indulhat az újabb kereskedelmi háború?

Pénzcentrum
2026. január 19. 08:44

Az Európai Unió akár 93 milliárd euró értékű vámintézkedés bevezetését mérlegeli Donald Trump amerikai elnök legújabb kereskedelmi fenyegetéseire válaszul. A tagállamok uniós nagykövetei vasárnap rendkívüli ülésen keresték a választ Trump Grönland megszerzésére irányuló terveihez kapcsolódó ultimátumára.

Trump szombaton közölte, hogy nyolc európai ország importjára 10 százalékos büntetővámot vet ki, ha továbbra is akadályozzák Grönland amerikai felvásárlására vonatkozó elképzeléseit. A Financial Times értesülései szerint az érintett országok közül hat uniós tagállam, a fennmaradó kettő pedig az Egyesült Királyság és Norvégia. Az elnök szerint a vámok február 1-jén lépnének életbe, és júniusra 25 százalékra emelkednének.

A fenyegetésre reagálva az EU soros elnöksége vasárnap délután azonnali rendkívüli egyeztetést hívott össze. Emmanuel Macron francia elnök a tanácskozás előtt jelezte: támogatja a Gazdasági Kényszerítés Elleni Eszköz (Anti-Coercion Instrument, ACI) aktiválását az Egyesült Államokkal szemben. Ezt a mechanizmust 2022-ben dolgozták ki eredetileg Kína gazdasági nyomásgyakorlásának ellensúlyozására, de eddig még nem alkalmazták. Az eszköz lehetővé teszi kereskedelmi korlátozások, emelt vámtarifák, valamint közbeszerzési és kereskedelmi tilalmak bevezetését, az uniós gazdasági károk mértékéhez igazodva.

A vasárnapi ülésen végül mérsékeltebb válasz körvonalazódott. A Financial Times beszámolója szerint az asztalra kerülő intézkedéscsomag nem új, már Trump korábbi vámfenyegetései idején összeállították, végrehajtását azonban legalább februárig elhalasztották. Washington azért kerülheti el a keményebb megtorlást, mert több tagállam a nyílt konfrontáció helyett továbbra is a párbeszédet részesítené előnyben.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök hangsúlyozta, hogy országa az együttműködést tartja elsődlegesnek. "Nem mi vagyunk azok, akik konfliktust szeretnének" – fogalmazott. Koppenhága ugyanakkor óvintézkedésként megerősítette katonai jelenlétét Grönlandon.

A következő napok fejleményei szempontjából meghatározó lehet Trump szerdai fellépése a davosi Világgazdasági Fórumon, ahol várhatóan találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Keir Starmer brit kormányfő már vasárnap telefonon egyeztetett az amerikai elnökkel. A Downing Street tájékoztatása szerint a miniszterelnök egyértelművé tette: London sem Grönland megszerzésének tervét, sem az amerikai büntetővámok bevezetését nem támogatja.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #gazdaság #vám #donald trump #kereskedelmi háború #ursula von der leyen #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #Emmanuel Macron #vámháború

