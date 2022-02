Videón az orosz-ukrán háború: aggasztó felvételek érkeztek Ukrajnából

Ezt az észak-kijevi hidat az ukránok robbantották fel, hogy megakadályozzák az orosz tankok előrenyomulását. Láthatjuk, ahogy a városból menekülő emberek gyalogosan másznak át a romokon.

I’m in the north of #Kyiv where Russia is continuing to bomb the neighborhoods. This is the bridge that Ukraine blew up today to prevent the advance of Russian tanks. You can see ppl fleeing the city on foot scrambling over the ruins; I watched as a man dragged over his bicycle. pic.twitter.com/QVoxht2LDs