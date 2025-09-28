A hét utolsó napján alapvetően felhős időre számíthatunk, de időszakosan vékonyodhat a felhőzet, és rövidebb-hosszabb időre a nap is előbukkanhat.
Új bizonyítékok: Elon Musk és a brit királyi család tagja is érintett az Epstein-ügyben?
Elon Musk és András herceg neve is felbukkant a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos új dokumentumokban, amelyeket a kongresszusi demokraták hoztak nyilvánosságra.
A képviselőház felügyeleti bizottságának átadott iratok szerint Muskot 2014 decemberében meghívták Epstein szigetére. Egy másik dokumentum, egy 2000 májusi repülőút utaslistája szerint András herceg is utazott Epstein magángépén New Jersey-ből Floridába - írja a BBC.
A nyilvánosságra hozott részleges nyilvántartások telefonüzenet-naplókat, repülési naplók másolatait, pénzügyi főkönyveket és Epstein napi menetrendjét tartalmazzák. A dokumentumokban más ismert személyek neve is szerepel, köztük Peter Thiel internetes vállalkozó és Steve Bannon, Donald Trump volt tanácsadója.
Musk korábban azt nyilatkozta, hogy Epstein valóban meghívta őt a szigetére, de ő ezt elutasította.
Egy repülési nyilvántartás szerint András herceg 2000. május 12-én Epsteinnel és annak társával, Ghislaine Maxwellel utazott New Jersey-ből Floridába. Maxwell ellen 2021-ben ítélet született, miszerint Epsteinnel együtt fiatal lányokat közvetített szexuális célokra.
A dokumentumok között szerepel egy erősen szerkesztett főkönyv is, amely két alkalommal, 2000 februárjában és májusában rögzít masszázsért történt kifizetéseket egy bizonyos "Andrew" számára. Bár a palota nyilvántartásai, fényképek és sajtójelentések megerősítik, hogy András herceg az Egyesült Államokban járt a dokumentumokban szereplő időpontok körül, nem egyértelmű, hogy a főkönyvben említett "Andrew" valóban a hercegre utal-e.
Az iratok említést tesznek egy Peter Thiellel tervezett ebédről 2017 novemberében, valamint egy Steve Bannonnal tervezett reggeliről 2019. február 17-én. Szintén szerepel bennük egy Bill Gates-szel tervezett reggeli 2014 decemberében. Gates 2022-ben a BBC-nek nyilatkozva "hibának" nevezte Epsteinnel való találkozását.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Fontos megjegyezni, hogy a dokumentumokban említett személyekről nem állítják, hogy tudtak volna azokról a bűncselekményekről, amelyekkel Epsteint később vádolták. Epstein 2019 augusztusában öngyilkosságot követett el egy New York-i börtöncellában, miközben emberkereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt várt tárgyalására.
Sara Guerrero, a képviselőház felügyeleti bizottságában dolgozó demokraták szóvivője felszólította Pam Bondi amerikai főügyészt, hogy hozzon nyilvánosságra további Epsteinnel kapcsolatos dokumentumokat. "Minden amerikainak világossá kell válnia, hogy Jeffrey Epstein a világ néhány legbefolyásosabb és leggazdagabb emberével barátkozott" - mondta.
Címlapkép: Alessandra Tarantino, MTI/MTVA
Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.
A zaporizzsjai atomerőmű több mint négy napja nem kapcsolódik az energiahálózathoz, ami az eddigi leghosszabb ilyen jellegű kimaradás.
A Magyar Honvédség (MH) határozottan visszautasította azt az állítást, miszerint drónjai megsértették volna Ukrajna légterét – közölte a Honvéd Vezérkar szombaton a honvedelem.hu-n megjelent közleményében.
A zalai rendőrök őrizetbe vettek két 18 éves fiatalt, akik több millió forint értékben árultak kábítószert – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.
Irán szombaton konzultációra hazarendelte Németországba, Franciaországba és Nagy-Britanniába akkreditált nagyköveteit.
Franciaországban ismét előkerült a vagyonadó ötlete, de most nem a teljes középosztályt céloznák, hanem kifejezetten az ultra-gazdagokat.
Látványos rendőri üldözés zajlott péntek éjjel Budapesten: egy 27 éves sofőr Csepelről indult menekülni, miután a rendőrök igazoltatni akarták.
Teljes szolidaritásáról biztosította a légsértésekkel érintett szövetségeseket Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a Rigában zajló vezérkari főnöki találkozón.
Moszkva „több száz millió eurót” költ arra, hogy befolyásolja a vasárnapi moldovai parlamenti választások kimenetelét.
Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy péntek reggel kétszer is megsértette Ukrajna légterét egy drón Magyarország felől.
Az állami hírügynökségek szerint 25 milliárd dolláros szerződést ütöttek nyélbe négy nukleáris erőmű építésére Iránban.
Péntek este meghibásodott a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának egyik generátor segédrendszere, emiatt a blokk teljesítménye átmenetileg a felére esett.
A 15 tagú testületben négyen támogatták a halasztást, kilencen ellene szavaztak, ketten tartózkodtak.
Újabb fordulatot vett az Egyesült Államok belpolitikai drámája: szövetségi esküdtszék vádat emelt James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen.
Borongósan indul a hétvége, sokfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, bár napközben lassan szakadozik a felhőzet.
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a jelenleg kormányzó, Európa-párti Akció és Szolidaritás Párt (PAS) nehezen tarthatja meg többségét a 101 fős törvényhozásban.
Cáfolták a vádakat: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen
A magyar honvédelmi minisztérium határozottan cáfolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítását, miszerint magyar katonai drónok sértették volna meg Ukrajna légterét.
A magyar vonatkozású állításokkal kapcsolatban a Külügyminisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztériumhoz intézett kérdésekre egyelőre nem érkezett válasz.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is