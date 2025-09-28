Új bizonyítékok: Elon Musk és a brit királyi család tagja is érintett az Epstein-ügyben?

Elon Musk és András herceg neve is felbukkant a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos új dokumentumokban, amelyeket a kongresszusi demokraták hoztak nyilvánosságra.

A képviselőház felügyeleti bizottságának átadott iratok szerint Muskot 2014 decemberében meghívták Epstein szigetére. Egy másik dokumentum, egy 2000 májusi repülőút utaslistája szerint András herceg is utazott Epstein magángépén New Jersey-ből Floridába - írja a BBC.

A nyilvánosságra hozott részleges nyilvántartások telefonüzenet-naplókat, repülési naplók másolatait, pénzügyi főkönyveket és Epstein napi menetrendjét tartalmazzák. A dokumentumokban más ismert személyek neve is szerepel, köztük Peter Thiel internetes vállalkozó és Steve Bannon, Donald Trump volt tanácsadója.

Musk korábban azt nyilatkozta, hogy Epstein valóban meghívta őt a szigetére, de ő ezt elutasította.

EZ IS ÉRDEKELHET 1000 FBI-ügynök dolgozott az Epstein-aktákon – de Trump neve még mindig titok! Bár az amerikai kormányzat korábban az átláthatóságot ígérte a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatban, a nyilvánosságra hozott dokumentumokból kitakarták Donald Trump nevét.

Egy repülési nyilvántartás szerint András herceg 2000. május 12-én Epsteinnel és annak társával, Ghislaine Maxwellel utazott New Jersey-ből Floridába. Maxwell ellen 2021-ben ítélet született, miszerint Epsteinnel együtt fiatal lányokat közvetített szexuális célokra.

A dokumentumok között szerepel egy erősen szerkesztett főkönyv is, amely két alkalommal, 2000 februárjában és májusában rögzít masszázsért történt kifizetéseket egy bizonyos "Andrew" számára. Bár a palota nyilvántartásai, fényképek és sajtójelentések megerősítik, hogy András herceg az Egyesült Államokban járt a dokumentumokban szereplő időpontok körül, nem egyértelmű, hogy a főkönyvben említett "Andrew" valóban a hercegre utal-e.

Az iratok említést tesznek egy Peter Thiellel tervezett ebédről 2017 novemberében, valamint egy Steve Bannonnal tervezett reggeliről 2019. február 17-én. Szintén szerepel bennük egy Bill Gates-szel tervezett reggeli 2014 decemberében. Gates 2022-ben a BBC-nek nyilatkozva "hibának" nevezte Epsteinnel való találkozását.

Fontos megjegyezni, hogy a dokumentumokban említett személyekről nem állítják, hogy tudtak volna azokról a bűncselekményekről, amelyekkel Epsteint később vádolták. Epstein 2019 augusztusában öngyilkosságot követett el egy New York-i börtöncellában, miközben emberkereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt várt tárgyalására.

Sara Guerrero, a képviselőház felügyeleti bizottságában dolgozó demokraták szóvivője felszólította Pam Bondi amerikai főügyészt, hogy hozzon nyilvánosságra további Epsteinnel kapcsolatos dokumentumokat. "Minden amerikainak világossá kell válnia, hogy Jeffrey Epstein a világ néhány legbefolyásosabb és leggazdagabb emberével barátkozott" - mondta.

Címlapkép: Alessandra Tarantino, MTI/MTVA

