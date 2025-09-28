2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Róma, 2023. december 16.Elon Musk, az X közösségi médiaplatform, a Tesla Motors elektromosjármû-gyártó, a SpaceX amerikai ûrkutatási magánvállalat tulajdonosa az Olasz Testvérek kormánypárt ifjúsági szervezete által rendezett, Atreju
Világ

Új bizonyítékok: Elon Musk és a brit királyi család tagja is érintett az Epstein-ügyben?

Pénzcentrum
2025. szeptember 28. 08:29

Elon Musk és András herceg neve is felbukkant a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos új dokumentumokban, amelyeket a kongresszusi demokraták hoztak nyilvánosságra.  

A képviselőház felügyeleti bizottságának átadott iratok szerint Muskot 2014 decemberében meghívták Epstein szigetére. Egy másik dokumentum, egy 2000 májusi repülőút utaslistája szerint András herceg is utazott Epstein magángépén New Jersey-ből Floridába - írja a BBC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyilvánosságra hozott részleges nyilvántartások telefonüzenet-naplókat, repülési naplók másolatait, pénzügyi főkönyveket és Epstein napi menetrendjét tartalmazzák. A dokumentumokban más ismert személyek neve is szerepel, köztük Peter Thiel internetes vállalkozó és Steve Bannon, Donald Trump volt tanácsadója.

Musk korábban azt nyilatkozta, hogy Epstein valóban meghívta őt a szigetére, de ő ezt elutasította.

1000 FBI-ügynök dolgozott az Epstein-aktákon – de Trump neve még mindig titok!
EZ IS ÉRDEKELHET
1000 FBI-ügynök dolgozott az Epstein-aktákon – de Trump neve még mindig titok!
Bár az amerikai kormányzat korábban az átláthatóságot ígérte a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatban, a nyilvánosságra hozott dokumentumokból kitakarták Donald Trump nevét.

Egy repülési nyilvántartás szerint András herceg 2000. május 12-én Epsteinnel és annak társával, Ghislaine Maxwellel utazott New Jersey-ből Floridába. Maxwell ellen 2021-ben ítélet született, miszerint Epsteinnel együtt fiatal lányokat közvetített szexuális célokra.

A dokumentumok között szerepel egy erősen szerkesztett főkönyv is, amely két alkalommal, 2000 februárjában és májusában rögzít masszázsért történt kifizetéseket egy bizonyos "Andrew" számára. Bár a palota nyilvántartásai, fényképek és sajtójelentések megerősítik, hogy András herceg az Egyesült Államokban járt a dokumentumokban szereplő időpontok körül, nem egyértelmű, hogy a főkönyvben említett "Andrew" valóban a hercegre utal-e.

Az iratok említést tesznek egy Peter Thiellel tervezett ebédről 2017 novemberében, valamint egy Steve Bannonnal tervezett reggeliről 2019. február 17-én. Szintén szerepel bennük egy Bill Gates-szel tervezett reggeli 2014 decemberében. Gates 2022-ben a BBC-nek nyilatkozva "hibának" nevezte Epsteinnel való találkozását.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kiszivárgott Epstein titkos ‘születésnapi könyve’: döbbenetes részleteket hozott nyilvánosságra a bizottság
EZ IS ÉRDEKELHET
Kiszivárgott Epstein titkos ‘születésnapi könyve’: döbbenetes részleteket hozott nyilvánosságra a bizottság
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amelyben Donald Trump állítólagos üzenete is szerepel

Fontos megjegyezni, hogy a dokumentumokban említett személyekről nem állítják, hogy tudtak volna azokról a bűncselekményekről, amelyekkel Epsteint később vádolták. Epstein 2019 augusztusában öngyilkosságot követett el egy New York-i börtöncellában, miközben emberkereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt várt tárgyalására.

Sara Guerrero, a képviselőház felügyeleti bizottságában dolgozó demokraták szóvivője felszólította Pam Bondi amerikai főügyészt, hogy hozzon nyilvánosságra további Epsteinnel kapcsolatos dokumentumokat. "Minden amerikainak világossá kell válnia, hogy Jeffrey Epstein a világ néhány legbefolyásosabb és leggazdagabb emberével barátkozott" - mondta.

Címlapkép: Alessandra Tarantino, MTI/MTVA 
 
#egyesült államok #világ #donald trump #brit #bill gates #elon musk #királyi család #BBC #new york #florida #steve bannon #andrás herceg #jeffrey epstein

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:45
09:24
09:03
08:29
08:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 27.
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
2025. szeptember 27.
Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek
2025. szeptember 27.
Itt a lista: ezekre az új lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Kelet-Magyarországon
2025. szeptember 26.
Úgy húznak le a neten, hogy észre sem veszed: titokban térképezték fel a magyar vásárlókat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 28. vasárnap
Vencel
39. hét
Szeptember 28.
A siketek világnapja
Szeptember 28.
Tengerészeti világnap
Szeptember 28.
A fehér kendő napja
Szeptember 28.
A szív világnapja
Szeptember 28.
A Szentírás vasárnapja
Szeptember 28.
Veszettség elleni világnap
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
7 napja
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
6 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
1 hete
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
5 napja
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Infláció
Az infláció az árszínvonal tartós emelkedését jelenti, egyik fő kiváltó oka a gazdaságban jelen lévő pénzmennyiség nagymértékű növekedése. Az inflációt az árindexszel mérik. Az árindex egy adott időszak - általában egy év - elején és végén mért árszínvonal hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 28. 05:33
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 27. 19:17
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
Agrárszektor  |  2025. szeptember 28. 09:01
Így szabadulj meg a gyomoktól a földeken: ez tényleg működik