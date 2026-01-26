Béketárgyalások: kulcsfontosságú bejelentést tett Zelenszkij, már csak ratifikálni kell az USA biztonsági garanciáit

Az Egyesült Államok Ukrajnának szánt biztonsági garanciáiról szóló dokumentum elkészült, már csak a ratifikációra vár – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az Abu-Dzabiban zajló háromoldalú egyeztetéseken elért előrelépés ellenére az orosz támadások folytatódnak, Kijevben 1300 épület maradt fűtés nélkül - tudósított a Portfolio.

Zelenszkij vasárnap arról számolt be, hogy teljes egészében elkészült az Egyesült Államok által Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat rögzítő dokumentum. Mint mondta, már csak a megállapodás aláírása, valamint a két ország törvényhozásának jóváhagyása van hátra. A bejelentés arra utal, hogy az Egyesült Arab Emírségek fővárosában pénteken és szombaton tartott orosz–ukrán–amerikai egyeztetéseken érdemi előrelépés történt. A megbeszélések vasárnap is folytatódtak.

Közben az orosz hadműveletek nem szünetelnek. A kijevi polgármester közlése szerint az újabb orosz támadások következtében a fővárosban 1300 épület maradt fűtés nélkül.

Diplomáciai fejlemények és nemzetközi reakciók

Vilniusban történelmi találkozóra került sor: Zelenszkij először egyeztetett személyesen Szvjatlana Cihanouszkajával, a fehérorosz demokratikus ellenzék vezetőjével. Független megfigyelők értékelése szerint Cihanouszkaja nyerhette volna a 2020-as fehérorosz elnökválasztást, Aljakszandr Lukasenka hivatalban lévő elnök azonban feltehetően meghamisította az eredményeket. Az orosz támogatással levert, országossá szélesedő tüntetések után az ellenzéki vezető Litvániába kényszerült, és jelenleg is onnan folytatja politikai tevékenységét.

Az osztrák belpolitikában éles vita bontakozott ki az Ukrajnának nyújtott támogatásokról. Az Osztrák Szabadságpárt főtitkára, Michael Schnedlitz élesen bírálta a külügyminisztérium döntését, amely hárommillió euróval emelte meg a humanitárius segélyek keretét. A politikus szerint "egy euró sem folyhat tovább", és Beate Meinl-Reisinger, az Új Ausztria és Liberális Fórum politikusa, jelenlegi külügyminiszter távozását követelte.

Az Európai Unió és Oroszország közötti diplomáciai kapcsolatok tovább romlanak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap alkalmatlannak minősítette az EU politikai vezetését az ukrajnai helyzet békés rendezésében való közreműködésre. Egyben kategorikusan elzárkózott attól, hogy tárgyalásokat folytassanak Kaja Kallasszal, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével.

Észak-koreai veszteségek és az orosz légvédelem aktivitása

Kim Dzsongun észak-koreai vezető egy művészeti műhelyben tett látogatást, ahol személyesen felügyelte azoknak a szobroknak a készítését, amelyeket az Oroszországban elesett észak-koreai katonák tiszteletére állítanak. Phenjan a Moszkvával kötött kölcsönös védelmi egyezmény alapján 2024-ben mintegy 14 ezer fős kontingenst vezényelt az ukránok által elfoglalt kurszki régióba. Dél-koreai, ukrán és nyugati hírszerzési források szerint közülük több mint hatezren vesztették életüket. Kim hangsúlyozta, hogy az emlékművek "örökre közvetítik majd a KNDK [Koreai Népi Demokratikus Köztársaság] csodálatra méltó fiainak legendás hőstetteit".

Hétfő reggel drónroncsok okoztak károkat az oroszországi Krasznodari régióban található Szlavjanszk-na-Kubanyi településen. A helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két ipari létesítmény gyulladt ki, egy ember pedig megsérült az incidensben. A hatóságok nem közölték, pontosan mely vállalkozások érintettek, de a városban működik egy napi 100 ezer hordó kapacitású, magántulajdonban lévő olajfinomító, amely a hazai és a külföldi piacra egyaránt szállít üzemanyagot. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint légvédelmi egységeik az éjszaka folyamán összesen 40 ukrán drónt semmisítettek meg, ezek közül 34-et a Krasznodari térség felett.