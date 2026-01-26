Soha nem volt ekkora törés az USA és Európa között - állítja egy volt EU‑vezető

Az Európai Bizottság korábbi vezetője szerint a transzatlanti kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek, miközben Európában drasztikusan csökkent az Egyesült Államok iránti bizalom. A kontinens egyre inkább saját védelmi képességeinek erősítésére koncentrál.

A NATO alapítása óta nem tapasztalt mértékű feszültség alakult ki az európai és az amerikai partnerek között – fogalmazott José Manuel Barroso, az Európai Bizottság korábbi elnöke. A CNBC-nek adott értékelése szerint a megrendült bizalom már nem csupán az Európai Unió tagállamaira korlátozódik, hanem Nagy-Britanniára is átterjedt - számolt be a Portfolio.

Barroso úgy látja, hogy Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos kijelentései – köztük a fegyveres fellépés lehetőségének felvetése és a vámtarifák emelésével való zsarolás – alapjaiban rengették meg az európai döntéshozók és állampolgárok Washingtonba vetett hitét. Szerinte a transzatlanti partnerség ma már elsősorban gazdasági érdekek mentén szerveződik, miközben a korábban meghatározó demokratikus értékközösség szerepe háttérbe szorult.

A jelenlegi helyzetet Barroso "szakadási fázisnak" nevezte, amelynek végkimenetele szerinte egyelőre megjósolhatatlan. Bár Trump időközben visszavonta a katonai intervencióra és a gazdasági szankciókra vonatkozó fenyegetéseit, nem tett le arról, hogy növelje befolyását Grönland felett. A volt amerikai elnök a múlt héten arról számolt be, hogy Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott egyeztetése után körvonalazódnak egy lehetséges megállapodás alapjai, ám konkrétumokat nem árult el. A főtitkár később cáfolta, hogy Grönland státusza egyáltalán szóba került volna a megbeszéléseken.

Barroso Trumpot "nagy felforgatónak" nevezte, aki megítélése szerint gyakran keményebben lép fel szövetségeseivel szemben, mint geopolitikai riválisaival.

Az Európai Külkapcsolati Tanács novemberi felmérése aggasztó tendenciákat jelez: az európai válaszadók mindössze 16 százaléka véli úgy, hogy az Egyesült Államok közös értékrendet képviselő partner, szemben a 2024 elején mért 21 százalékkal. Még riasztóbb, hogy immár minden ötödik európai konkurensként vagy kifejezetten ellenségként tekint Washingtonra. Nagy-Britanniában még drámaibb a helyzet: a szövetségesként gondolkodók aránya egy év alatt 37 százalékról 25 százalékra esett vissza.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A védelempolitikában az európai döntéshozók felgyorsították az "európai szuverenitás" megvalósítását célzó kezdeményezéseiket. Barroso előrejelzése szerint, ha a NATO fennmarad, a jövőben egyre inkább európai dominanciájú védelmi struktúrává válhat, amelyben a kontinens csökkenti függőségét az amerikai katonai jelenléttől. A tavalyi hágai NATO-csúcson a résztvevő országok vállalták, hogy 2035-ig a hazai össztermékük 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítják.

Az egykori bizottsági elnök rámutatott, hogy az észak-atlanti szövetség az ukrajnai orosz agresszió kezdete óta jelentősen konszolidálódott. Svédország és Finnország csatlakozásával a NATO katonai értelemben is közelebb került az orosz határokhoz. Bár Barroso borúlátóan értékelte a jelenlegi viszonyokat, arra figyelmeztetett, hogy túl korai lenne a transzatlanti együttműködés végét vizionálni: meggyőződése szerint Washington továbbra is megkerülhetetlen szerepet tölt be az európai biztonság szavatolásában.