2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vilnius, Litvánia - 2022. január 31.: Hóval borított utcai lámpa az előtérben, a háttérben a NATO és az Európai Unió zászlaja együtt lobog egy hideg, havas téli napon, nem fókuszálva.
Világ

Soha nem volt ekkora törés az USA és Európa között - állítja egy volt EU‑vezető

Pénzcentrum
2026. január 26. 14:33

Az Európai Bizottság korábbi vezetője szerint a transzatlanti kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek, miközben Európában drasztikusan csökkent az Egyesült Államok iránti bizalom. A kontinens egyre inkább saját védelmi képességeinek erősítésére koncentrál.

A NATO alapítása óta nem tapasztalt mértékű feszültség alakult ki az európai és az amerikai partnerek között – fogalmazott José Manuel Barroso, az Európai Bizottság korábbi elnöke. A CNBC-nek adott értékelése szerint a megrendült bizalom már nem csupán az Európai Unió tagállamaira korlátozódik, hanem Nagy-Britanniára is átterjedt - számolt be a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Barroso úgy látja, hogy Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos kijelentései – köztük a fegyveres fellépés lehetőségének felvetése és a vámtarifák emelésével való zsarolás – alapjaiban rengették meg az európai döntéshozók és állampolgárok Washingtonba vetett hitét. Szerinte a transzatlanti partnerség ma már elsősorban gazdasági érdekek mentén szerveződik, miközben a korábban meghatározó demokratikus értékközösség szerepe háttérbe szorult.

A jelenlegi helyzetet Barroso "szakadási fázisnak" nevezte, amelynek végkimenetele szerinte egyelőre megjósolhatatlan. Bár Trump időközben visszavonta a katonai intervencióra és a gazdasági szankciókra vonatkozó fenyegetéseit, nem tett le arról, hogy növelje befolyását Grönland felett. A volt amerikai elnök a múlt héten arról számolt be, hogy Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott egyeztetése után körvonalazódnak egy lehetséges megállapodás alapjai, ám konkrétumokat nem árult el. A főtitkár később cáfolta, hogy Grönland státusza egyáltalán szóba került volna a megbeszéléseken.

Barroso Trumpot "nagy felforgatónak" nevezte, aki megítélése szerint gyakran keményebben lép fel szövetségeseivel szemben, mint geopolitikai riválisaival.

Az Európai Külkapcsolati Tanács novemberi felmérése aggasztó tendenciákat jelez: az európai válaszadók mindössze 16 százaléka véli úgy, hogy az Egyesült Államok közös értékrendet képviselő partner, szemben a 2024 elején mért 21 százalékkal. Még riasztóbb, hogy immár minden ötödik európai konkurensként vagy kifejezetten ellenségként tekint Washingtonra. Nagy-Britanniában még drámaibb a helyzet: a szövetségesként gondolkodók aránya egy év alatt 37 százalékról 25 százalékra esett vissza.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A védelempolitikában az európai döntéshozók felgyorsították az "európai szuverenitás" megvalósítását célzó kezdeményezéseiket. Barroso előrejelzése szerint, ha a NATO fennmarad, a jövőben egyre inkább európai dominanciájú védelmi struktúrává válhat, amelyben a kontinens csökkenti függőségét az amerikai katonai jelenléttől. A tavalyi hágai NATO-csúcson a résztvevő országok vállalták, hogy 2035-ig a hazai össztermékük 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítják.

Az egykori bizottsági elnök rámutatott, hogy az észak-atlanti szövetség az ukrajnai orosz agresszió kezdete óta jelentősen konszolidálódott. Svédország és Finnország csatlakozásával a NATO katonai értelemben is közelebb került az orosz határokhoz. Bár Barroso borúlátóan értékelte a jelenlegi viszonyokat, arra figyelmeztetett, hogy túl korai lenne a transzatlanti együttműködés végét vizionálni: meggyőződése szerint Washington továbbra is megkerülhetetlen szerepet tölt be az európai biztonság szavatolásában.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #ukrajna #oroszország #világ #usa #donald trump #egyesült királyság #geopolitika #orosz-ukrán háború #nato #védelmi kiadások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:29
15:16
15:01
14:43
14:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
2026. január 26.
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
2026. január 26.
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
2
6 napja
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
3
2 hete
Kerek perec kimondta a magyar Amerika-szakértő: őrült tervet eszelt ki Trump, Grönland és Venezuela csak a kezdet
4
2 hete
Elképzelhetetlen volt, de most megtörtént: megkezdődött a fiatalok behívása a sorkatonai szolgálatra
5
1 hete
Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 13:01
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 12:15
Az Európai Unió végleg betett Oroszországnak: a magyar kormány támadja a döntést
Agrárszektor  |  2026. január 26. 14:31
Tilalom lépett életbe: rengeteg magyart érinthet a korlátozás