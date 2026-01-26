2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
M1A2 Sep Abrams Tusk II harckocsi téli álcázásban
Világ

Mire készül az Egyesült Államok? Tankokat visznek Magyarország szomszédjához

Pénzcentrum
2026. január 26. 15:16

Az amerikai hadsereg Abrams harckocsikkal megerősített egységeket vezényel Romániába a rotációs csapatváltás keretében, miközben Bukarest saját harckocsibeszerzést indított. A NATO délkeleti szárnyán szolgáló erők minőségi fejlesztése zajlik, az amerikai jelenlét létszáma azonban változatlan marad.

Hamarosan Románia területére érkeznek az Abrams típusú harckocsikkal felszerelt amerikai katonai egységek – erről Gheorghiță Vlad román vezérkari főnök számolt be a Romania Journal beszámolója alapján. A tábornok elmondta, hogy a páncélos erők áttelepítése a szokásos rotációs gyakorlat keretében történik, ezért az országban állomásozó amerikai katonák összlétszáma nem növekszik - írja az RBC Ukraine.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A román katonai vezető nem részletezte, pontosan hány amerikai harckocsi érkezésére számítanak, de jelezte: a román haderő ezzel párhuzamosan folytatja saját modernizációs programját, amelynek keretében 54 darab azonos típusú páncélos beszerzését tervezik.

Gheorghiță Vlad tábornok ismertette a NATO európai szövetséges összhaderőnemi parancsnokságának tisztségviselőivel folytatott egyeztetések eredményeit is. A megbeszéléseken a felek megerősítették, hogy az atlanti szövetség továbbra is garantálja Románia biztonságához szükséges katonai kapacitásokat, összhangban a regionális védelmi koncepciókkal.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Egyesült Államok vállalta, hogy fenntartja jelenlegi hozzájárulását, és javítja a Romániában állomásozó erők minőségét és ütőképességét. Erre a legjobb példa, amit a SACEUR is említett romániai látogatása során: a közeljövőben Abrams harckocsikkal felszerelt amerikai katonai egység érkezik az országba" – fogalmazott a román vezérkari főnök.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az amerikai védelmi minisztérium októberben jelentette be romániai katonai jelenlétének átszervezését: a NATO délkeleti védvonalát biztosító rotációs dandárból egy zászlóalj kivonásáról döntöttek, ugyanakkor megközelítőleg ezer fős kontingens továbbra is román területen teljesít szolgálatot. Az amerikai alakulatok mellett több európai nemzet egységei is jelen vannak az országban, így az átcsoportosítás után összesen mintegy 3500 amerikai és európai katona állomásozik Romániában.

A NATO tervei szerint 2026 első hónapjaitól kezdi meg működését Romániában a szövetség második legnagyobb logisztikai bázisa. A létesítmény az Ukrajnának szánt katonai eszközök továbbításának megszervezéséért és lebonyolításáért lesz felelős.
Címlapkép: Getty Images
