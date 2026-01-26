Mire készül az Egyesült Államok? Tankokat visznek Magyarország szomszédjához

Az amerikai hadsereg Abrams harckocsikkal megerősített egységeket vezényel Romániába a rotációs csapatváltás keretében, miközben Bukarest saját harckocsibeszerzést indított. A NATO délkeleti szárnyán szolgáló erők minőségi fejlesztése zajlik, az amerikai jelenlét létszáma azonban változatlan marad.

Hamarosan Románia területére érkeznek az Abrams típusú harckocsikkal felszerelt amerikai katonai egységek – erről Gheorghiță Vlad román vezérkari főnök számolt be a Romania Journal beszámolója alapján. A tábornok elmondta, hogy a páncélos erők áttelepítése a szokásos rotációs gyakorlat keretében történik, ezért az országban állomásozó amerikai katonák összlétszáma nem növekszik - írja az RBC Ukraine.

A román katonai vezető nem részletezte, pontosan hány amerikai harckocsi érkezésére számítanak, de jelezte: a román haderő ezzel párhuzamosan folytatja saját modernizációs programját, amelynek keretében 54 darab azonos típusú páncélos beszerzését tervezik.

Gheorghiță Vlad tábornok ismertette a NATO európai szövetséges összhaderőnemi parancsnokságának tisztségviselőivel folytatott egyeztetések eredményeit is. A megbeszéléseken a felek megerősítették, hogy az atlanti szövetség továbbra is garantálja Románia biztonságához szükséges katonai kapacitásokat, összhangban a regionális védelmi koncepciókkal.

Az Egyesült Államok vállalta, hogy fenntartja jelenlegi hozzájárulását, és javítja a Romániában állomásozó erők minőségét és ütőképességét. Erre a legjobb példa, amit a SACEUR is említett romániai látogatása során: a közeljövőben Abrams harckocsikkal felszerelt amerikai katonai egység érkezik az országba" – fogalmazott a román vezérkari főnök.

Az amerikai védelmi minisztérium októberben jelentette be romániai katonai jelenlétének átszervezését: a NATO délkeleti védvonalát biztosító rotációs dandárból egy zászlóalj kivonásáról döntöttek, ugyanakkor megközelítőleg ezer fős kontingens továbbra is román területen teljesít szolgálatot. Az amerikai alakulatok mellett több európai nemzet egységei is jelen vannak az országban, így az átcsoportosítás után összesen mintegy 3500 amerikai és európai katona állomásozik Romániában.

A NATO tervei szerint 2026 első hónapjaitól kezdi meg működését Romániában a szövetség második legnagyobb logisztikai bázisa. A létesítmény az Ukrajnának szánt katonai eszközök továbbításának megszervezéséért és lebonyolításáért lesz felelős.