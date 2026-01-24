2026. január 24. szombat Timót
A család együtt tölti az időt az európai áramkimaradásokat okozó energiaválság idején. Gyerekek rajzolnak az áramszünetben.
Világ

Időzített csapás: béketárgyalások után jött az összeomlás Ukrajnában

Pénzcentrum
2026. január 24. 16:31

Súlyos energiaellátási válság alakult ki Ukrajnában a legutóbbi orosz légicsapások nyomán. Az ország területének mintegy négyötödén áramhiány lépett fel, a főváros épületeinek csaknem felében pedig megszűnt a fűtésszolgáltatás. A támadássorozat időzítése különösen figyelemre méltó, mivel közvetlenül az Abu-Dzabiban zajló háromoldalú béketárgyalások után következett.

Az ukrán hatóságok beszámolói szerint különösen kritikus a helyzet Kijev keleti kerületeiben, bár a Dnyeper nyugati partján fekvő városrészeket sem kerülték el a szolgáltatáskimaradások. A légicsapások nemcsak az energetikai infrastruktúrát rongálták meg, hanem a közösségi közlekedést is megbénították. A fővárosi metróhálózat több szakaszán korlátozásokat vezettek be, a szerelvények rövidített útvonalon közlekednek.

Vitalij Klicsko főpolgármester tájékoztatása szerint elsősorban azok az ingatlanok szenvednek ismételten áramkimaradástól, amelyek a korábbi támadáshullámok idején már napokig nélkülözték az elektromos áramot. A szombat hajnali offenzíva során az orosz erők összesen 396 támadóeszközt vetettek be ukrán célpontok ellen, köztük hagyományos rakétákat, drónokat és manőverező robotrepülőgépeket.

Az energetikai infrastruktúra módszeres rombolása már a konfliktus korai szakaszától kezdve megfigyelhető. A téli időszakokban rendszeresen fokozódnak az áramtermelő és -elosztó rendszerek elleni támadások, ám szakértők szerint a jelenlegi helyzet a 2022-ben kirobbant háború óta a legsúlyosabb humanitárius kihívást jelenti. A hétvégére előrejelzett fagypont alatti hőmérséklet tovább rontja a fűtés nélkül maradt kijevi lakosok helyzetét.
Címlapkép: Getty Images
Adat és MI: minden napra egy változás?
