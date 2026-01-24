A sikeres akció hátterében alapos, többnapos felderítő munka állt.
Időzített csapás: béketárgyalások után jött az összeomlás Ukrajnában
Súlyos energiaellátási válság alakult ki Ukrajnában a legutóbbi orosz légicsapások nyomán. Az ország területének mintegy négyötödén áramhiány lépett fel, a főváros épületeinek csaknem felében pedig megszűnt a fűtésszolgáltatás. A támadássorozat időzítése különösen figyelemre méltó, mivel közvetlenül az Abu-Dzabiban zajló háromoldalú béketárgyalások után következett.
Az ukrán hatóságok beszámolói szerint különösen kritikus a helyzet Kijev keleti kerületeiben, bár a Dnyeper nyugati partján fekvő városrészeket sem kerülték el a szolgáltatáskimaradások. A légicsapások nemcsak az energetikai infrastruktúrát rongálták meg, hanem a közösségi közlekedést is megbénították. A fővárosi metróhálózat több szakaszán korlátozásokat vezettek be, a szerelvények rövidített útvonalon közlekednek.
Vitalij Klicsko főpolgármester tájékoztatása szerint elsősorban azok az ingatlanok szenvednek ismételten áramkimaradástól, amelyek a korábbi támadáshullámok idején már napokig nélkülözték az elektromos áramot. A szombat hajnali offenzíva során az orosz erők összesen 396 támadóeszközt vetettek be ukrán célpontok ellen, köztük hagyományos rakétákat, drónokat és manőverező robotrepülőgépeket.
Az energetikai infrastruktúra módszeres rombolása már a konfliktus korai szakaszától kezdve megfigyelhető. A téli időszakokban rendszeresen fokozódnak az áramtermelő és -elosztó rendszerek elleni támadások, ám szakértők szerint a jelenlegi helyzet a 2022-ben kirobbant háború óta a legsúlyosabb humanitárius kihívást jelenti. A hétvégére előrejelzett fagypont alatti hőmérséklet tovább rontja a fűtés nélkül maradt kijevi lakosok helyzetét.
Pénteken Abu-Dzabiban amerikai, orosz és ukrán képviselők háromoldalú tárgyalásokat folytattak.
