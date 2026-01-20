2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
Szelektív fókusz a bor állvány falon tégla anyag tele, hogy tárolja a vörösboros palack egy sorban a pincében, hűvös és jó körülmények között.Néhányan ezek közül régi borosüveg porral.
Világ

Trump nem viccel: a gázai béketanács miatt kerülhetnek célkeresztbe a francia borok

Pénzcentrum
2026. január 20. 21:02

Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi nyomásgyakorlással próbálja rávenni Emmanuel Macron francia államfőt a gázai béketanácshoz való csatlakozásra: azzal fenyeget, hogy 200 százalékos vámot vet ki a francia borokra és pezsgőkre, ha Franciaország kimarad a testületből - jelentette a Telex.

Az amerikai elnök a CNBC beszámolója szerint Miamiban, újságírói kérdésre reagálva jelentette be a drasztikus kereskedelmi szankció lehetőségét. A francia államfő korábban meghívást kapott tőle a béketanács munkájában való részvételre, a Le Monde francia napilap által megkérdezett, Macronhoz közel álló forrás szerint azonban a francia elnök nem tervezi, hogy elfogadja a felkérést - jelentette a Telex.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Trump a francia elnök elutasító hozzáállására reagálva azt mondta: "Nos, senki sem akarja őt, mert hamarosan távozik a hivatalából." Az amerikai elnök ezzel arra utalt, hogy Macron jelenlegi mandátuma 2027 májusában ér véget, és a francia alkotmány értelmében ezt követően nem indulhat újra az elnökválasztáson. "Szóval, értik, ez így rendben van. Ha ellenségesek lesznek, 200 százalékos vámot vetek ki a boraira és pezsgőire, és akkor csatlakozni fog. De nem kötelező csatlakoznia" – jelentette ki Trump.

Az amerikai elnök által létrehozott gázai béketanács meghívott tagjai között szerepel Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök is; összesen legalább hatvan világvezető kapott felkérést a részvételre. A testület ENSZ-mandátummal jött létre, működését azonban több kritika is érte: számos bíráló szerint Trump a szükségesnél jóval nagyobb szerepet szán a szervezetnek a gázai helyzet rendezésében.

A béketanács alapító dokumentuma különösen vitatott elemeket tartalmaz. A szöveg szerint Trump a testület örökös elnökeként működne, ami azt jelentené, hogy elnöki mandátumának lejárta után is megőrizné pozícióját. További ellentmondásos elem, hogy azoknak a tagoknak, akik három év elteltével is a szervezet részei kívánnak maradni, egymilliárd dollár összegű hozzájárulást kellene fizetniük.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#kereskedelem #ensz #franciaország #világ #usa #donald trump #orbán viktor #vlagyimir putyin #gázai övezet #Emmanuel Macron #vámok

