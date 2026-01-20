Macron szerint 2024-ben világszerte több mint hatvan háború zajlott, ami "abszolút rekord".
Trump nem viccel: a gázai béketanács miatt kerülhetnek célkeresztbe a francia borok
Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi nyomásgyakorlással próbálja rávenni Emmanuel Macron francia államfőt a gázai béketanácshoz való csatlakozásra: azzal fenyeget, hogy 200 százalékos vámot vet ki a francia borokra és pezsgőkre, ha Franciaország kimarad a testületből - jelentette a Telex.
Az amerikai elnök a CNBC beszámolója szerint Miamiban, újságírói kérdésre reagálva jelentette be a drasztikus kereskedelmi szankció lehetőségét. A francia államfő korábban meghívást kapott tőle a béketanács munkájában való részvételre, a Le Monde francia napilap által megkérdezett, Macronhoz közel álló forrás szerint azonban a francia elnök nem tervezi, hogy elfogadja a felkérést - jelentette a Telex.
Trump a francia elnök elutasító hozzáállására reagálva azt mondta: "Nos, senki sem akarja őt, mert hamarosan távozik a hivatalából." Az amerikai elnök ezzel arra utalt, hogy Macron jelenlegi mandátuma 2027 májusában ér véget, és a francia alkotmány értelmében ezt követően nem indulhat újra az elnökválasztáson. "Szóval, értik, ez így rendben van. Ha ellenségesek lesznek, 200 százalékos vámot vetek ki a boraira és pezsgőire, és akkor csatlakozni fog. De nem kötelező csatlakoznia" – jelentette ki Trump.
Az amerikai elnök által létrehozott gázai béketanács meghívott tagjai között szerepel Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök is; összesen legalább hatvan világvezető kapott felkérést a részvételre. A testület ENSZ-mandátummal jött létre, működését azonban több kritika is érte: számos bíráló szerint Trump a szükségesnél jóval nagyobb szerepet szán a szervezetnek a gázai helyzet rendezésében.
A béketanács alapító dokumentuma különösen vitatott elemeket tartalmaz. A szöveg szerint Trump a testület örökös elnökeként működne, ami azt jelentené, hogy elnöki mandátumának lejárta után is megőrizné pozícióját. További ellentmondásos elem, hogy azoknak a tagoknak, akik három év elteltével is a szervezet részei kívánnak maradni, egymilliárd dollár összegű hozzájárulást kellene fizetniük.
A tanács pontos összetétele és működési keretei egyelőre nem ismertek.
Figyelmeztet a cseh elnök: óriási törést okozhat Európában Donald Trump, szembe kell néznünk önmagunkkal
Petr Pavel: Európa komoly megosztottság elé nézhet az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos nyomásgyakorlása miatt
Búcsúbeszédében az államfő emlékeztetett, hogy kilencéves hivatali ideje alatt hét kormányt nevezett ki, és mindvégig támogatta az oligarchák és a korrupció elleni küzdelmet.
Moszkva tájékoztatása alapján az orosz vezetés tanulmányozza a javaslatot, és reméli, hogy kapcsolatba léphet Washingtonnal az ügyben.
Forr a levegő Európa és Trump között Grönland miatt, a brit miniszterelnök higgadtságra intette a feleket
Keir Starmer kijelentette: Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak és Dánia dönthetnek.
Fukuyama is megszólalt a vámfenyegetésekről: Európának most kell szembeszállnia Trump zsarnokságával
Fukuyama bírálta az EU korábbi passzivitását is, amikor válaszintézkedések nélkül elfogadta a 15 százalékos amerikai vámot az európai termékekre.
Tényleg megtámadja az USA az Európai Uniót? Hangsúlyos bejelentést tett az amerikai képviselőház elnöke
Az Európai Unió és az Egyesült Államok között élesen kiéleződött a feszültség Donald Trump vámfenyegetései és Grönland körüli politikai nyomásgyakorlása miatt.
A holland külügyminiszter zsarolásnak minősítette Donald Trump új vámpolitikai fenyegetését, amellyel az amerikai elnök Grönland megszerzését próbálja kikényszeríteni.
Az Európai Bizottság elnöke határozottan reagált Donald Trump vámfenyegetésére, kiemelve a nemzetközi jog alapelveinek fontosságát.
Donald Trump 10 százalékos vámot helyezett kilátásba azon európai országokkal szemben, amelyek Dániát támogatják Grönland eladásának elutasításában.
Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két gazdasági szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.
Itt az igazság, miért akarja elfoglalni Trump valójában Grönlandot: katonákat vezényel a NATO a térségbe
Grönland körül egyre élesebb geopolitikai feszültség bontakozik ki. Oroszország hivatalosan megerősítette, hogy a szigetet továbbra is Dánia jogos területének tekinti.
María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető felajánlotta Nobel-békedíját az amerikai elnöknek.
Az elutasítók legfőbb érve, hogy Moszkva egy esetleges megállapodás után sem tartaná be vállalásait.
Őrizetbe vették Oroszországban a paksi atomerőmű-bővítésen dolgozó orosz fővállalkozó cég vezetőjét.
Lengyelország előkészíti az aknák telepítését keleti határán, a robbanószerek azonban csak valódi háborús veszély esetén kerülnek helyükre
Az Egyesült Államok minden opciót mérlegelhet az iráni helyzetre adott válaszként, jelentette ki az amerikai ENSZ-nagykövet.