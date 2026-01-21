A gép a keleti parti idő szerint nem sokkal este tizenegy óra után landolt.
Mire készül Trump? Fontos döntést hozott a NATO-val kapcsolatban az amerikai elnök
Mintegy 200 katona hazarendelésével az Egyesült Államok jelentősen csökkenti részvételét a NATO tanácsadó szervezeteiben; Washington szerint ez egy hosszabb távú stratégiai átalakítás része.
A Washington Post értesülései szerint a lépés Donald Trump azon törekvéseihez illeszkedik, amelyek az európai amerikai katonai jelenlét mérséklésére irányulnak. A mostani döntés ezeket a már korábban megkezdett átalakításokat viszi tovább.
Az amerikai védelmi minisztérium intézkedése elsősorban a NATO harminc Kiválósági Központját érinti. Ezek a központok kulcsszerepet játszanak abban, hogy a szövetséges erők felkészüljenek a modern hadviselés különböző szakterületeire. Az átszervezés fokozatosan valósul meg: a szolgálati idejüket befejező amerikai katonák helyére Washington nem küld új állományt. A teljes átállás amerikai források szerint több évet is igénybe vehet, ugyanakkor az Egyesült Államok továbbra is fenntart egy bizonyos szintű jelenlétet ezekben a szervezetekben.
A létszámcsökkentés számos stratégiai jelentőségű területet érint. Vékonyabb lesz az amerikai jelenlét az energiabiztonsággal és a tengeri hadviseléssel foglalkozó munkacsoportokban, valamint a különleges műveleti és hírszerzési feladatokra szakosodott hivatalos NATO-struktúrákban is. Az operatív működés folytonosságát úgy igyekeznek biztosítani, hogy bizonyos amerikai feladat- és hatásköröket a szövetségen belül más szervezeti egységekhez csoportosítanak át, részben ellensúlyozva ezzel a kivonás közvetlen hatásait.
Amerikai kormányzati források szerint a döntés előkészítése már hónapokkal ezelőtt megkezdődött, és nem hozható közvetlen összefüggésbe Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos legutóbbi nyilatkozataival. A NATO illetékes szóvivője közölte: a szövetséges erők létszámának és állomáshelyeinek rendszeres felülvizsgálata bevett gyakorlat, és az atlanti szövetség folyamatos egyeztetést folytat az amerikai féllel a mostani változtatások végrehajtásáról.
Az amerikai adminisztráció hivatalba lépése óta következetesen törekszik az európai katonai kötelezettségvállalások újragondolására. Washington egyre határozottabban szorgalmazza, hogy az európai szövetségesek nagyobb szerepet vállaljanak a kontinens kollektív védelmében. Ennek jegyében a Pentagon már az előző évben bejelentette egy teljes dandár kivonását Romániából, és döntött arról is, hogy megszünteti a három balti tagállam – Észtország, Lettország és Litvánia – számára nyújtott, az orosz határ közelsége miatt létrehozott biztonsági támogatási programokat.
