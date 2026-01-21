2026. január 21. szerda Ágnes
-7 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vilnius, Litvánia - 2025. február 25: NATO-zászló leng egy zászlórúdon, mögötte az Európai Unió zászlaja.
Világ

Mire készül Trump? Fontos döntést hozott a NATO-val kapcsolatban az amerikai elnök

Pénzcentrum
2026. január 21. 08:20

Mintegy 200 katona hazarendelésével az Egyesült Államok jelentősen csökkenti részvételét a NATO tanácsadó szervezeteiben; Washington szerint ez egy hosszabb távú stratégiai átalakítás része.

A Washington Post értesülései szerint a lépés Donald Trump azon törekvéseihez illeszkedik, amelyek az európai amerikai katonai jelenlét mérséklésére irányulnak. A mostani döntés ezeket a már korábban megkezdett átalakításokat viszi tovább.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai védelmi minisztérium intézkedése elsősorban a NATO harminc Kiválósági Központját érinti. Ezek a központok kulcsszerepet játszanak abban, hogy a szövetséges erők felkészüljenek a modern hadviselés különböző szakterületeire. Az átszervezés fokozatosan valósul meg: a szolgálati idejüket befejező amerikai katonák helyére Washington nem küld új állományt. A teljes átállás amerikai források szerint több évet is igénybe vehet, ugyanakkor az Egyesült Államok továbbra is fenntart egy bizonyos szintű jelenlétet ezekben a szervezetekben.

Kapcsolódó cikkeink:

A létszámcsökkentés számos stratégiai jelentőségű területet érint. Vékonyabb lesz az amerikai jelenlét az energiabiztonsággal és a tengeri hadviseléssel foglalkozó munkacsoportokban, valamint a különleges műveleti és hírszerzési feladatokra szakosodott hivatalos NATO-struktúrákban is. Az operatív működés folytonosságát úgy igyekeznek biztosítani, hogy bizonyos amerikai feladat- és hatásköröket a szövetségen belül más szervezeti egységekhez csoportosítanak át, részben ellensúlyozva ezzel a kivonás közvetlen hatásait.

Amerikai kormányzati források szerint a döntés előkészítése már hónapokkal ezelőtt megkezdődött, és nem hozható közvetlen összefüggésbe Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos legutóbbi nyilatkozataival. A NATO illetékes szóvivője közölte: a szövetséges erők létszámának és állomáshelyeinek rendszeres felülvizsgálata bevett gyakorlat, és az atlanti szövetség folyamatos egyeztetést folytat az amerikai féllel a mostani változtatások végrehajtásáról.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az amerikai adminisztráció hivatalba lépése óta következetesen törekszik az európai katonai kötelezettségvállalások újragondolására. Washington egyre határozottabban szorgalmazza, hogy az európai szövetségesek nagyobb szerepet vállaljanak a kontinens kollektív védelmében. Ennek jegyében a Pentagon már az előző évben bejelentette egy teljes dandár kivonását Romániából, és döntött arról is, hogy megszünteti a három balti tagállam – Észtország, Lettország és Litvánia – számára nyújtott, az orosz határ közelsége miatt létrehozott biztonsági támogatási programokat.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #európa #katona #világ #védelem #usa #donald trump #hadsereg #geopolitika #külpolitika #nato

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Amit Donald Trump csinál, az zsarolás!

Amit Donald Trump csinál, az zsarolás!

A holland külügyminiszter zsarolásnak minősítette Donald Trump új vámpolitikai fenyegetését, amellyel az amerikai elnök Grönland megszerzését próbálja kikényszeríteni.

FRISS HÍREK
Több friss hír
09:03
08:44
08:27
08:20
07:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 20.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
2026. január 20.
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
2026. január 20.
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
2
2 hete
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
3
2 hete
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
4
2 hete
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen
5
2 hete
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció
Az opciós ügylet vásárlója, vagyis jogosultja jogot szerez arra, hogy adott pénzügyi terméket meghatározott időpontban vagy időpontig megvásároljon vagy eladjon az opció kiírójától, illetve kiírójának. Ilyen pénzügyi termékek lehetnek például az értékpapírok, devizák, indexek, árutőzsdei termékek vagy mindezekre szóló határidős kontraktusok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 07:47
Orbán Viktor bejelentette, hozzányúlnak a rezsicsökkentéshez: nemsokára érkezhet a hivatalos döntés
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 06:31
Így ügyeskedik ki plusz szabadnapot 2026-ban sok élelmes magyar: ezt a törvény is engedi
Agrárszektor  |  2026. január 21. 08:14
Brutális hideg jön itthon: erre a 4 megyére már figyelmeztetést adtak ki