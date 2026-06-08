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Kiderült a neve az új rendőrfőkapitánynak: megkapta a kinevezését Magyar Pétertől, a mai napon hivatalba is lépett
HRCENTRUM

Kiderült a neve az új rendőrfőkapitánynak: megkapta a kinevezését Magyar Pétertől, a mai napon hivatalba is lépett

Pénzcentrum
2026. június 8. 12:15

Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízta meg az Országos Rendőr-főkapitányság vezetésével, aki Balogh János altábornagyot váltja a főkapitányi poszton.

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Mecser Tamás 1988-ban nyomozóként kezdte rendőri pályafutását a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon. A Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően a Janus Pannonius Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát.

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Az elmúlt évtizedekben jelentős vezetői tapasztalatot halmozott fel, hiszen irányította az edelényi és a kazincbarcikai kapitányságot is, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyetteseként dolgozott.

Szakmai munkáját az évek során számos elismeréssel ismerték el. Rendőrségi főtanácsosi címmel és az Év Rendőre díjjal is büszkélkedhet, átvehette a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, idén pedig Kazincbarcika önkormányzata Pro Urbe díjjal tüntette ki.
Címlapkép: Getty Images
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