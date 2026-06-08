Hamarosan elhagyhatja a kórházat Christian Eriksen, a dán labdarúgó-válogatott középpályása, aki a vasárnap esti, Ukrajna elleni felkészülési mérkőzésen esett össze.
Majdnem meghalt a hatszoros olimpiai bajnok: elképesztő, mi történt a sztársportolóval
A hatszoros olimpia bajnok Simone Biles azt nem árulta el, pontosan mi terítette le, de férje biztosan nem volt mellette, amikor a baj megtörtént.
Simone Biles, a hatszoros olimpiai bajnok tornász az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy a héten egy ijesztő egészségügyi vészhelyzet miatt kórházba került, ami saját elmondása szerint kis híján az életébe kerül.
A tornásznó kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, mit érzett és mit élt át - ez egyben szokantlan is, hiszen a magánéletéről keveset szokott megosztani.
Általában nem szoktam hasonló dolgokat megosztani, mert fontosnak tartom a magánéletemet, de az, hogy majdnem meghaltam, nem szerepelt az idei terveim között
– írta szombaton Instagram-történetében a sportoló. Bejegyzéséhez egy fotót is csatolt, amelyen a csuklójára rögzített kórházi karszalagok láthatóak. A 29 éves tornász hozzátette, hogy ez volt élete egyik legfélelmetesebb tapasztalata, amelyet ráadásul az is nehezített, hogy férje, Jonathan Owens, az Indianapolis Colts NFL-játékosa éppen edzőtáborban volt, vagyis nem tudott neki segíteni.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Biles egyelőre nem részletezte, pontosan mi történt vele, de jelezte, hogy a hét nagy részét ágynyugalomban töltötte. "Idővel mindent elmagyarázok majd" – írta, egyúttal megköszönve a környezetének a támogatást, a látogatásokat és a virágokat.
A tornász korábban is nyíltan beszélt már arról, milyen rendkívüli megterhelést jelent az élsport a szervezete számára. A francia L'Équipe lapnak adott tavalyi interjújában felidézte, hogy a 2024-es párizsi olimpiát követően a teste szó szerint összeomlott, és tíz napig betegséggel küzdött.
A ma esti lille-i mérkőzésen búcsúzik el a a hazai közönségtől a játékosként és edzőként is világbajnok francia szakvezető, Didier Deschamps.
F1 Spanyol Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az időmérő és a spanyol nagydíj kezdési ideje
A jövő héten következik a szezon hatodik futama, a Forma 1-es Spanyol Nagydíj Barcelonában. A Pénzcentrumon összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót: ekkor lesz a szabadedzés, az...
Az ötödik, E-jelű csoportot mutatjuk ma be, melyben az egyik esélyesnek számító, bivalyerős európai válogatott, a német is szerepel.
Christian Eriksen - akit 2021-ben egy Eb-meccsen kellett újraéleszteni - ismét összeesett meccs közben, egyelőre nem tudni, mi okozta a hirtelen rosszullétet.
A műtét előtt álló volt futballista, Szenti Zoltán családja a közösség, különösen a sportbarátok segítségét kéri egy irányított véradás keretében.
Újabb Antonelli-győzelem: ez kezd kényelmetlen lenni a többieknek, csak a fiatal olasz lehet a világbajnok?
Kimi Antonelli sorozatban ötödik futamgyőzelmét aratta a Forma-1-es Monacói Nagydíjon, amivel 66 pontra növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben.
Elképesztő ostobaságot csinált a portugálok sztárja az edzőmeccsen: eltilthatja a FIFA a vb-nyitányról
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtja előtti utolsó felkészülési mérkőzéseken Anglia, Argentína, Brazília, Németország, Portugália és Belgium is győzelmet aratott.
Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten
A Decathlon saját márkás futócipője második lett a legrangosabb szaklap, a Runner's World éves szemléjén.
Leonardo Balerdinek a vádlijával van baj, az egész tornán nem tud pályára lépni.
A világbajnokság D-csoportjában vélhetően több izgalmas meccset is rendeznek, most itt is bemutatjuk a csapatokat.
Antonelli idén már negyedszer rajtolhat az első helyről, mögötte Verstappen és a két Ferrari indul majd Monte-Carloban.
Azonnali hatállyal lemondott a West Ham United társelnöki és igazgatói posztjáról David Sullivan, de a távozását nem azzal indokolta, hogy a csapat kiesett a Premier...
Klein Dávid mesterséges oxigén és magashegyi teherhordók támogatása nélkül mássza meg a Karakórum egyik ikonikus nyolcezresét, a 8051 méter magas Broad Peaket.
A FIFA saját bevallása szerint azt akarta megakadályozni, hogy a szurkolók bedobják a palackokat, a szurkolók szerint viszont csak nyerészkedni akartak a sima ivóvizen is.
Szoboszlai Arsenalnak lőtt gólja lett a szurkolók kedvence az elmúlt idényben, így a magyar középpályás már két díjat is bezsebelt.
Bár a francia szakember pénteken még a helyszínen tartózkodott, és a csapat kiemelkedően jól szerepelt a szabadedzéseken, a hétvége további részében már nem lehet ott...
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA tulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
Lévai Bálinttal, a BioTechUSA vezérigazgatójával beszélgettünk a több lábon állásról, a fitneszipar jelenlegi helyzetéről - és egy súlyos kommunikációs melléfogásról is.
A Manchester City jogi lépések megtételét mérlegeli, miután a Real Madrid egyik elnökjelöltje, Enrique Riquelme bejelentette Erling Haaland szerződtetését.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.