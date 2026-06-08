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Sport

Majdnem meghalt a hatszoros olimpiai bajnok: elképesztő, mi történt a sztársportolóval

Pénzcentrum
2026. június 8. 12:43

A hatszoros olimpia bajnok Simone Biles azt nem árulta el, pontosan mi terítette le, de férje biztosan nem volt mellette, amikor a baj megtörtént.

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Simone Biles, a hatszoros olimpiai bajnok tornász az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy a héten egy ijesztő egészségügyi vészhelyzet miatt kórházba került, ami saját elmondása szerint kis híján az életébe kerül.

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A tornásznó kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, mit érzett és mit élt át - ez egyben szokantlan is, hiszen a magánéletéről keveset szokott megosztani.

Általában nem szoktam hasonló dolgokat megosztani, mert fontosnak tartom a magánéletemet, de az, hogy majdnem meghaltam, nem szerepelt az idei terveim között

– írta szombaton Instagram-történetében a sportoló. Bejegyzéséhez egy fotót is csatolt, amelyen a csuklójára rögzített kórházi karszalagok láthatóak. A 29 éves tornász hozzátette, hogy ez volt élete egyik legfélelmetesebb tapasztalata, amelyet ráadásul az is nehezített, hogy férje, Jonathan Owens, az Indianapolis Colts NFL-játékosa éppen edzőtáborban volt, vagyis nem tudott neki segíteni.

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Biles egyelőre nem részletezte, pontosan mi történt vele, de jelezte, hogy a hét nagy részét ágynyugalomban töltötte. "Idővel mindent elmagyarázok majd" – írta, egyúttal megköszönve a környezetének a támogatást, a látogatásokat és a virágokat.

A tornász korábban is nyíltan beszélt már arról, milyen rendkívüli megterhelést jelent az élsport a szervezete számára. A francia L'Équipe lapnak adott tavalyi interjújában felidézte, hogy a 2024-es párizsi olimpiát követően a teste szó szerint összeomlott, és tíz napig betegséggel küzdött.
Címlapkép: Getty Images
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