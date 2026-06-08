A minisztérium közlése szerit a tankerület azonnal intézkedett, és folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel.
Már el is hagyhatja a kórházat a pályán összeesett dán focista: így van most Christian Eriksen
Hamarosan elhagyhatja a kórházat Christian Eriksen, a dán labdarúgó-válogatott középpályása, aki a vasárnap esti, Ukrajna elleni felkészülési mérkőzésen esett össze. A játékos állapota a kórházi vizsgálatok alapján stabil, jól érzi magát, így rövidesen hazatérhet.
Mint tegnap este a Pénzcentrum is beszámolt róla, Christian Eriksen az odensei dán-ukrán találkozó 65. percében a mellkasához kapott, majd összeesett. Az orvosi stáb azonnali beavatkozásának köszönhetően azonban a saját lábán hagyta el a játékteret, és így szállt be a mentőautóba.
Morten Boesen csapatorvos tájékoztatása szerint Eriksen a pályán rövid időre elveszítette az eszméletét, de gyorsan magához tért. A hétfő reggeli egyeztetésük alapján a játékos már jókedvű, és a várakozások szerint hamarosan kiengedik a kórházból.
A középpályás esete azért is adott okot komoly aggodalomra, mert a 2021-es Európa-bajnokságon elszenvedett szívmegállása és újraélesztése óta beültetett defibrillátorral él. Bár akkor sokan a pályafutása végét jósolták, kevesebb mint egy év elteltével visszatért a profi futballhoz, jelenleg pedig a német VfL Wolfsburg légiósa.
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