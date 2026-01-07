Egyre nagyobb az olajárzuhanás: aggódnak a befektetők, ebből mi lesz?

Esik a nyersolaj ára, és visszaestek az ázsiai részvénypiacok is, miközben a befektetők a venezuelai politikai fordulat és az ország óriási kőolajtartalékainak sorsa miatt aggódnak - tudósított a Reuters.

Az olajárak tovább süllyedtek azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: Venezuela akár 50 millió hordó olajat is átad az Egyesült Államoknak, amelyet piaci áron értékesítenek. A Caracas és Washington között létrejött megállapodás értelmében legfeljebb 2 milliárd dollár értékű venezuelai nyersolajat szállítanak az USA-ba.

A japán részvények meredeken estek, miközben az arany és az ipari fémek árfolyama továbbra is történelmi csúcsok közelében maradt. A jen erősödött, ahogy a dél-amerikai és kínai geopolitikai feszültségek kerültek előtérbe, a befektetők pedig azokra az amerikai makrogazdasági adatokra várnak, amelyek támpontot adhatnak a Fed esetleges kamatcsökkentéseinek időzítéséhez.

A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy az olajárak csökkenése élénkíti a világgazdaságot

– mondta Michael McCarthy, a Moomoo Australia and New Zealand befektetési platform vezérigazgatója a venezuelai fejleményekről. "Ez egyértelműen negatív az olajár szempontjából, ugyanakkor az energiaköltségek kulcsfontosságúak a globális gazdasági kilátások szempontjából" – tette hozzá. Szerinte ugyanakkor a fokozódó geopolitikai bizonytalanság könnyen felülírhatja a kedvező gazdasági hatásokat.

Az amerikai WTI típusú nyersolaj ára 1,66 százalékkal 56,18 dollárra esett hordónként, a Brent pedig 1,25 százalékkal 59,94 dollárra csökkent. Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni indexe 0,6 százalékot veszített értékéből, a japán Nikkei 1,1 százalékkal gyengült. Az ausztrál S&P/ASX 200 index – amelyben jelentős súlyt képviselnek a nyersanyagtermelők – 0,2 százalékkal emelkedett. A hongkongi Hang Seng 1,3 százalékos mínuszban zárt, részben ledolgozva a megelőző három nap emelkedését.

A tokiói részvényekre az is nyomást gyakorolt, hogy Kína bejelentette: megtiltja a kettős felhasználású – vagyis katonai célokra is alkalmas – termékek exportját Japánba. Ez Peking legújabb lépése válaszul Takaicsi Szanae japán miniszterelnök Tajvannal kapcsolatos kijelentéseire.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A réz az előző kereskedési napon történelmi csúcsot ért el, a nikkel ára pedig több mint 10 százalékot ugrott, mivel a kínálattal kapcsolatos aggodalmak felfűtötték a kulcsfontosságú ipari nyersanyagok piacát. A pénteken érkező amerikai foglalkoztatási jelentés várhatóan érdemben befolyásolja majd a monetáris politikával kapcsolatos piaci várakozásokat: a határidős piacok jelenleg további két Fed-kamatcsökkentést áraztak be az idei évre.

Az arany azonnali árfolyama 1,1 százalékkal 4448,29 dollárra esett unciánként, a réz pedig 1,34 százalékkal 13 060,50 dollárra csökkent tonnánként. A bitcoin 0,8 százalékos veszteség mellett 92 496,86 dolláron, az ether szintén 0,8 százalékos eséssel 3247,70 dolláron forgott. Erről ma itt írtunk: