Marco Rubio külügyminiszter a kongresszus tagjainak t.artott zárt ajtós tájékoztatón kijelentette, hogy a kormány Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései nem egy küszöbön álló inváziót jeleznek
Egyre nagyobb az olajárzuhanás: aggódnak a befektetők, ebből mi lesz?
Esik a nyersolaj ára, és visszaestek az ázsiai részvénypiacok is, miközben a befektetők a venezuelai politikai fordulat és az ország óriási kőolajtartalékainak sorsa miatt aggódnak - tudósított a Reuters.
Az olajárak tovább süllyedtek azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: Venezuela akár 50 millió hordó olajat is átad az Egyesült Államoknak, amelyet piaci áron értékesítenek. A Caracas és Washington között létrejött megállapodás értelmében legfeljebb 2 milliárd dollár értékű venezuelai nyersolajat szállítanak az USA-ba.
A japán részvények meredeken estek, miközben az arany és az ipari fémek árfolyama továbbra is történelmi csúcsok közelében maradt. A jen erősödött, ahogy a dél-amerikai és kínai geopolitikai feszültségek kerültek előtérbe, a befektetők pedig azokra az amerikai makrogazdasági adatokra várnak, amelyek támpontot adhatnak a Fed esetleges kamatcsökkentéseinek időzítéséhez.
A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy az olajárak csökkenése élénkíti a világgazdaságot
– mondta Michael McCarthy, a Moomoo Australia and New Zealand befektetési platform vezérigazgatója a venezuelai fejleményekről. "Ez egyértelműen negatív az olajár szempontjából, ugyanakkor az energiaköltségek kulcsfontosságúak a globális gazdasági kilátások szempontjából" – tette hozzá. Szerinte ugyanakkor a fokozódó geopolitikai bizonytalanság könnyen felülírhatja a kedvező gazdasági hatásokat.
Az amerikai WTI típusú nyersolaj ára 1,66 százalékkal 56,18 dollárra esett hordónként, a Brent pedig 1,25 százalékkal 59,94 dollárra csökkent. Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni indexe 0,6 százalékot veszített értékéből, a japán Nikkei 1,1 százalékkal gyengült. Az ausztrál S&P/ASX 200 index – amelyben jelentős súlyt képviselnek a nyersanyagtermelők – 0,2 százalékkal emelkedett. A hongkongi Hang Seng 1,3 százalékos mínuszban zárt, részben ledolgozva a megelőző három nap emelkedését.
A tokiói részvényekre az is nyomást gyakorolt, hogy Kína bejelentette: megtiltja a kettős felhasználású – vagyis katonai célokra is alkalmas – termékek exportját Japánba. Ez Peking legújabb lépése válaszul Takaicsi Szanae japán miniszterelnök Tajvannal kapcsolatos kijelentéseire.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A réz az előző kereskedési napon történelmi csúcsot ért el, a nikkel ára pedig több mint 10 százalékot ugrott, mivel a kínálattal kapcsolatos aggodalmak felfűtötték a kulcsfontosságú ipari nyersanyagok piacát. A pénteken érkező amerikai foglalkoztatási jelentés várhatóan érdemben befolyásolja majd a monetáris politikával kapcsolatos piaci várakozásokat: a határidős piacok jelenleg további két Fed-kamatcsökkentést áraztak be az idei évre.
Az arany azonnali árfolyama 1,1 százalékkal 4448,29 dollárra esett unciánként, a réz pedig 1,34 százalékkal 13 060,50 dollárra csökkent tonnánként. A bitcoin 0,8 százalékos veszteség mellett 92 496,86 dolláron, az ether szintén 0,8 százalékos eséssel 3247,70 dolláron forgott. Erről ma itt írtunk:
Az Egyesült Államok katonai akcióban letartóztatta és New Yorkba szállította a venezuelai államfőt szombaton, ennek viszont hatása lehet az energiaszektorra.
Mette Frederiksen figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok megtámadná Grönlandot, az a NATO és a második világháború utáni biztonsági rendszer végét jelentené.
Björk posztjában áldását adta "minden grönlandinak a függetlenségért vívott harcukhoz".
Meglepő vallomást tett Friedrich Merz a német gazdaság állapotáról: súlyosabb a helyzet, mint gondolták
Az eddigi intézkedések nem voltak elegendőek Németország gazdasági versenyképességének javításához.
Valószínűtlen, hogy Trump megáll Venezuelánál: ezek az országok retteghetnek az amerikai elnök terveitől
Kuba segítsége létfontosságú volt Maduro hatalmon tartásában, biztosítva közvetlen védelmét és tanácsadókat a biztonsági államapparátus működtetéséhez.
Nincs több TikTok, Insta, Snapchat a fiataloknak: itt az új törvényjavaslat, ami minden közösségi mediát bekorlátozna
A tervezett rendszer a fiók létrehozásakor nem csupán az életkor megadását követelné meg, hanem egy ellenőrző mechanizmust is alkalmazna.
Egyelőre fájó gyengeséget mutat Európa a Grönland-ügyben: így Trump akár még meg is szerezheti a szigetet
Európa óvatos kommunikációja mélyebb valóságot takar: amikor egy amerikai elnök nyíltan fenyegeti egy NATO-szövetséges területét, Európa ösztöne nem lehet a Washingtonnal való konfrontálódás.
Az orosz tisztek teljesen demotiváltak, rosszul tájékozódnak a helyi körülményekben, és a pokrovszki frontot veszélyes szolgálati helynek tekintik.
Miközben Maduro New Yorkban áll bíróság előtt, hűséges embere vette át a hatalmat Venezuelában.
A venezuelai elnök elfogásakor viselt Nike Tech melegítőruha iránti kereslet több online áruházban is megugrott.
A teheráni kereskedőktől induló sztrájkmozgalom rövid idő alatt országos demonstrációkká szélesedett.
Egy friss közvélemény-kutatás szerint az ukránok elsöprő többsége csak a háborút lezáró békemegállapodás után tartja időszerűnek a választásokat.
A New York-i szövetségi bíróságon ártatlannak vallotta magát drogkereskedelem és narkoterrorista összeesküvés vádjában Nicolás Maduro volt venezuelai elnök.
Kilencedik napja tartanak Irán meggyengült gazdasága miatt kirobbant tüntetések, amelyeknek eddig legalább húsz halálos áldozata van az ország szinte minden tartományában.
A világ kőolajtartalékai néhány ország kezében koncentrálódnak, és ez a geopolitikában is egyre nyíltabban érvényesül.
Li Dzse Mjong dél-koreai elnök Pekingben tárgyal Hszi Csin-ping kínai államfővel a megromlott kétoldalú kapcsolatok helyreállításáról.
Vasárnap késő este a hatóságok azonosították a svájci síközpontban szilveszterkor kigyulladt bár összes áldozatát; a tragédiában negyvenen haltak meg, többségük tizenéves volt, Svájc pedig országos...
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: közelebb a III. világháború, mint gondoltunk - ez az ország lehet az egyik legnagyobb vesztese
A főtitkár kiemelte, hogy az európai országoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat és bővíteniük kell fegyvergyártásukat.