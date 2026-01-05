Újabb brutális támadás Kijev ellen: civilek haltak meg a hajnali drónzáporban

Oroszország újabb éjszakai dróntámadást indított Kijev és térsége ellen, amelyben két civil életét vesztette, több épület megrongálódott, és több ukrán városban is robbanásokat jelentettek a hatóságok.

Oroszország mára virradóra újabb dróntámadásokat indított Kijev és a főváros térsége ellen, amelyekben legalább két ember életét vesztette – közölték az ukrán regionális hatóságok a Kyiv Independent beszámolója alapján. A támadásról szóló első jelentések szerint az éjszakai csapások több helyszínen okoztak károkat, és az ország több pontján is robbanásokat lehetett hallani.

A fővárosban egy magánegészségügyi intézmény rongálódott meg, emellett legalább hét családi házban és egy lakótömbben keletkeztek károk a becsapódások következtében. A támadások nemcsak Kijevet érintették: a várostól mintegy 140 kilométerre északra fekvő Szlavuticsban áramszüneteket jelentettek, miután a drónok az energiaellátást is érintették.

Az ukrán hatóságok szerint nemcsak a főváros térségében voltak robbanások: Csernyihivből és Zaporizzsjából is érkeztek jelentések újabb orosz csapásokról. A támadások egy olyan időszakban történtek, amikor Oroszország az utóbbi hetekben fokozta az ukrán energetikai és civil infrastruktúra elleni műveleteit, többek között drónok és rakéták kombinált bevetésével - számolt be a Portfolio.