Brüsszel, 2024. június 17.Mark Rutte ügyvezetõ holland miniszterelnök az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozójára érkezik Brüsszelben bõ egy héttel az európai parlamenti választások után, 2024. június 17-én.MTI/EPA/Olivier Ma
Világ

Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: közelebb a III. világháború, mint gondoltunk - ez az ország lehet az egyik legnagyobb vesztese

Pénzcentrum
2026. január 5. 10:45

A NATO főtitkára szerint a világ a második világháború óta a legveszélyesebb helyzettel nézhet szembe Oroszország és Kína egyidejű agresszív fellépése miatt - írja a militarnyi.com.

Mark Rutte NATO-főtitkár figyelmeztetett, hogy Kína szorosan figyelemmel kíséri a Tajvan körüli fejleményeket, és ha ott katonai akció kezdődne, Peking arra ösztönözheti Moszkvát, hogy eszkalálja az európai konfliktust.

Rutte hangsúlyozta, hogy a két ország közötti ilyen koordináció globális biztonsági válságot teremtene.

Egy Tajvan elleni kínai támadás egybeeshet Oroszország fokozódó európai agressziójával, ami azzal fenyegetne, hogy a NATO kétfrontos háborúval szembesül.

A Szövetség már készül erre a forgatókönyvre egy többrétegű elrettentő rendszer kiépítésével. Ez magában foglalja az ukrán hadsereg megerősítését, egy európai "hajlandók koalíciójának" létrehozását és az Egyesült Államok bevonását. A cél annak demonstrálása Moszkva és Peking felé, hogy bármilyen agressziós kísérletet határozott válasz fog követni.

Mozgalmas és fordulópontokkal teli év volt 2025: a világpolitika erővonalai szinte hónapról hónapra íródtak át.

A főtitkár kiemelte, hogy az európai országoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat és bővíteniük kell fegyvergyártásukat. Véleménye szerint csak így biztosítható a felkészültség a legrosszabb forgatókönyvre.

A NATO különös figyelmet fordít az Északi-sarkvidékre és az Észak-Atlanti térségre – olyan régiókra, ahol az Egyesült Államok, Európa, Oroszország és Kína érdekei keresztezik egymást. Ezeknek a területeknek az ellenőrzése kulcsfontosságú a transzatlanti biztonság szempontjából.

Rutte azt is megjegyezte, hogy a NATO továbbra is egységes és erős szövetség marad. Oroszország és Kína összehangolt támadása esetén a Szövetség készen áll a szárazföldön, a tengeren és a levegőben történő fellépésre.

Címlapfotó: Olivier Matthys, MTI/MTVA 
