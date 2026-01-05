Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: közelebb a III. világháború, mint gondoltunk - ez az ország lehet az egyik legnagyobb vesztese

A NATO főtitkára szerint a világ a második világháború óta a legveszélyesebb helyzettel nézhet szembe Oroszország és Kína egyidejű agresszív fellépése miatt - írja a militarnyi.com.

Mark Rutte NATO-főtitkár figyelmeztetett, hogy Kína szorosan figyelemmel kíséri a Tajvan körüli fejleményeket, és ha ott katonai akció kezdődne, Peking arra ösztönözheti Moszkvát, hogy eszkalálja az európai konfliktust.

Rutte hangsúlyozta, hogy a két ország közötti ilyen koordináció globális biztonsági válságot teremtene.

Egy Tajvan elleni kínai támadás egybeeshet Oroszország fokozódó európai agressziójával, ami azzal fenyegetne, hogy a NATO kétfrontos háborúval szembesül.

A Szövetség már készül erre a forgatókönyvre egy többrétegű elrettentő rendszer kiépítésével. Ez magában foglalja az ukrán hadsereg megerősítését, egy európai "hajlandók koalíciójának" létrehozását és az Egyesült Államok bevonását. A cél annak demonstrálása Moszkva és Peking felé, hogy bármilyen agressziós kísérletet határozott válasz fog követni.

A főtitkár kiemelte, hogy az európai országoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat és bővíteniük kell fegyvergyártásukat. Véleménye szerint csak így biztosítható a felkészültség a legrosszabb forgatókönyvre.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A NATO különös figyelmet fordít az Északi-sarkvidékre és az Észak-Atlanti térségre – olyan régiókra, ahol az Egyesült Államok, Európa, Oroszország és Kína érdekei keresztezik egymást. Ezeknek a területeknek az ellenőrzése kulcsfontosságú a transzatlanti biztonság szempontjából.

Rutte azt is megjegyezte, hogy a NATO továbbra is egységes és erős szövetség marad. Oroszország és Kína összehangolt támadása esetén a Szövetség készen áll a szárazföldön, a tengeren és a levegőben történő fellépésre.

Címlapfotó: Olivier Matthys, MTI/MTVA