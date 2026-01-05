A főtitkár kiemelte, hogy az európai országoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat és bővíteniük kell fegyvergyártásukat.
Megrázó részletek derültek ki a svájci szilveszteri tragédiáról: az ország gyászba borult
Vasárnap késő este a hatóságok azonosították a svájci síközpontban szilveszterkor kigyulladt bár összes áldozatát; a tragédiában negyvenen haltak meg, többségük tizenéves volt, Svájc pedig országos gyásznapot tart.
A szilveszteri tűzvészben negyven ember vesztette életét, közülük huszonhatan tizenévesek voltak. A legfiatalabb áldozatok két tizennégy éves fiatal, egy francia és egy svájci állampolgár voltak. Svájc a héten nemzeti gyásznapot tart - írja az Euronews.
Az áldozatok többsége, huszonegy fő svájci állampolgár volt, heten franciák, hatan olaszok. A további áldozatok Romániából, Belgiumból, Portugáliából és Törökországból érkeztek. A Crans-Montana síközpontban történt tűzvészben közel százhúsz ember sérült meg, sokan súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Harmincöt beteget külföldi, speciális égési központokba szállítottak Belgiumba, Franciaországba, Németországba és Olaszországba.
Az előzetes vizsgálat szerint csillagszórók okozhatták a tüzet. Szemtanúk beszámolói alapján a személyzet egész este szökőkútgyertyákkal díszített pezsgősüvegeket hordott körbe. Az ügyészség szerint a csillagszórókat túl közel tartották a mennyezethez, ami meggyújtotta az éghető burkolatokat, és a lángok gyorsan elterjedtek.
A nyomozók vizsgálják a mennyezeti hangszigetelő hab tűzállóságát, valamint azt is, hogy a bár rendelkezett-e megfelelő tűzoltó berendezésekkel és menekülési útvonalakkal, illetve betartották-e a maximális befogadóképességre vonatkozó előírásokat.
A bár két üzemeltetője ellen gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával büntetőeljárás indult. Egyiküket sem vették őrizetbe, mivel a hatóságok szerint semmi nem utal arra, hogy megpróbálnának kibújni az eljárás alól.
Az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, amelyből Magyarország egyedüliként kimaradt.
Orbán Viktor egyeztetéseket folytatott az energiaszektor szereplőivel a lehetséges árhatások kivédéséről.
Már csak ez hiányzott erre az évre: rakétát tesztelt az észak-koreai rezsim, tényleg közel a háború?
Észak-Korea ismét ballisztikus rakétákat tesztelt, a lövedékek mintegy 900 kilométer megtétele után a Japán-tengerbe zuhantak.
Jelentős áramkimaradás bénította le Berlin délnyugati kerületeit szombat hajnalban, miután tűz ütött ki a Teltow-csatornánál lévő kábelhídon.
Fontos megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij: erre készül az ukrán elnök, már közeledik a béke?
Az ukrán vezető a brit miniszterelnökkel telefonon egyeztetett egy Ukrajnába telepítendő nemzetközi békefenntartó erő felállításáról.
A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonságban vannak, a caracasi események egyiküket sem érintették.
Donald Trump közölte, hogy Madurót New Yorkba szállítják, ahol kábítószer-kereskedelemmel és fegyvercsempészettel kapcsolatos vádak miatt áll bíróság elé.
Vádat emeltek New Yorkban Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen kábítószer-terrorizmus és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt
Kamaszok is odavesztek a szilveszteri síparadicsomi tűzben: itt van az első négy azonosított áldozat
Az eddig azonosított áldozatok között két kiskorú is van, de a legidősebb sem volt több 21 évnél
Donald Trump bejelentette, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét elfogták és eltávolították az országból
Robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, elindult az amerikai intervenció - a cél a drogkartekkel felszámolása és a rezsim meggyengítése.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
Mozgalmas és fordulópontokkal teli év volt 2025: a világpolitika erővonalai szinte hónapról hónapra íródtak át.
A nyomozók megállapításaikat a helyszínen készített videók, szemtanúk - túlélők és a bár francia üzemeltetőinek - beszámolói és első bizonyítékok begyűjtésére támaszkodva szűrték le.
A nyomozók jelenleg az áldozatok azonosításán dolgoznak, ami a hatóságok szerint napokig, sőt akár hetekig is eltarthat.
Nézzük meg, milyen fontos pillanatok, történelmi- gazdasági események zajlottak az elmúlt 25 évben.
A gyenge lakásépítési aktivitás, a növekvő üzemeltetési költségekkel és a visszafogott vásárlói kereslettel együtt az elmúlt több mint egy évtized legnehezebb környezetét teremtette a lakásfejlesztők...
Lángra kapott egy templom szilveszterkor: csak romok maradtak utána, tűzijátékozás is állhat a háttérben - Még vizsgálódik a holland rendőrség
A lángok röviddel éjfél után csaptak fel, és teljesen elborították az 1872-ben épült templom épületét; mintegy 50 méter magas tornya és tetőszerkezete részben összeomlott.
A békemegállapodás már "90 százalékban kész", azonban "Ukrajna és Európa sorsát" éppen az a fennmaradó 10 százalék fogja eldönteni.