Megrázó részletek derültek ki a svájci szilveszteri tragédiáról: az ország gyászba borult

Vasárnap késő este a hatóságok azonosították a svájci síközpontban szilveszterkor kigyulladt bár összes áldozatát; a tragédiában negyvenen haltak meg, többségük tizenéves volt, Svájc pedig országos gyásznapot tart.

A szilveszteri tűzvészben negyven ember vesztette életét, közülük huszonhatan tizenévesek voltak. A legfiatalabb áldozatok két tizennégy éves fiatal, egy francia és egy svájci állampolgár voltak. Svájc a héten nemzeti gyásznapot tart - írja az Euronews.

Az áldozatok többsége, huszonegy fő svájci állampolgár volt, heten franciák, hatan olaszok. A további áldozatok Romániából, Belgiumból, Portugáliából és Törökországból érkeztek. A Crans-Montana síközpontban történt tűzvészben közel százhúsz ember sérült meg, sokan súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Harmincöt beteget külföldi, speciális égési központokba szállítottak Belgiumba, Franciaországba, Németországba és Olaszországba.

Az előzetes vizsgálat szerint csillagszórók okozhatták a tüzet. Szemtanúk beszámolói alapján a személyzet egész este szökőkútgyertyákkal díszített pezsgősüvegeket hordott körbe. Az ügyészség szerint a csillagszórókat túl közel tartották a mennyezethez, ami meggyújtotta az éghető burkolatokat, és a lángok gyorsan elterjedtek.

A nyomozók vizsgálják a mennyezeti hangszigetelő hab tűzállóságát, valamint azt is, hogy a bár rendelkezett-e megfelelő tűzoltó berendezésekkel és menekülési útvonalakkal, illetve betartották-e a maximális befogadóképességre vonatkozó előírásokat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A bár két üzemeltetője ellen gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával büntetőeljárás indult. Egyiküket sem vették őrizetbe, mivel a hatóságok szerint semmi nem utal arra, hogy megpróbálnának kibújni az eljárás alól.