2026. január 5. hétfő Simon
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyarországon és (Kelet)Európában hagyomány, hogy mindenszentek napján (november 1-jén) gyertyát gyújtanak és meglátogatják az elhunyt hozzátartozók sírját. Más néven a halottak napja. A magyarok elmennek a temetőkbe és gyertyát gyú
Világ

Megrázó részletek derültek ki a svájci szilveszteri tragédiáról: az ország gyászba borult

Pénzcentrum
2026. január 5. 12:15

Vasárnap késő este a hatóságok azonosították a svájci síközpontban szilveszterkor kigyulladt bár összes áldozatát; a tragédiában negyvenen haltak meg, többségük tizenéves volt, Svájc pedig országos gyásznapot tart.

A szilveszteri tűzvészben negyven ember vesztette életét, közülük huszonhatan tizenévesek voltak. A legfiatalabb áldozatok két tizennégy éves fiatal, egy francia és egy svájci állampolgár voltak. Svájc a héten nemzeti gyásznapot tart - írja az Euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az áldozatok többsége, huszonegy fő svájci állampolgár volt, heten franciák, hatan olaszok. A további áldozatok Romániából, Belgiumból, Portugáliából és Törökországból érkeztek. A Crans-Montana síközpontban történt tűzvészben közel százhúsz ember sérült meg, sokan súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Harmincöt beteget külföldi, speciális égési központokba szállítottak Belgiumba, Franciaországba, Németországba és Olaszországba.

Kapcsolódó cikkeink:

Az előzetes vizsgálat szerint csillagszórók okozhatták a tüzet. Szemtanúk beszámolói alapján a személyzet egész este szökőkútgyertyákkal díszített pezsgősüvegeket hordott körbe. Az ügyészség szerint a csillagszórókat túl közel tartották a mennyezethez, ami meggyújtotta az éghető burkolatokat, és a lángok gyorsan elterjedtek.

A nyomozók vizsgálják a mennyezeti hangszigetelő hab tűzállóságát, valamint azt is, hogy a bár rendelkezett-e megfelelő tűzoltó berendezésekkel és menekülési útvonalakkal, illetve betartották-e a maximális befogadóképességre vonatkozó előírásokat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A bár két üzemeltetője ellen gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával büntetőeljárás indult. Egyiküket sem vették őrizetbe, mivel a hatóságok szerint semmi nem utal arra, hogy megpróbálnának kibújni az eljárás alól.
Címlapkép: Getty Images
#síelés #gyász #svájc #tűz #szilveszter #világ #sípálya #tűzvész #tűzeset #áldozatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:50
12:44
12:32
12:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 5.
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
2026. január 5.
Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék
2026. január 5.
Bomba befektetésekkel és éles kritikákkal startolt el a Cápák között új évada
NAPTÁR
Tovább
2026. január 5. hétfő
Simon
2. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
2
2 napja
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
3
5 napja
Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt
4
2 hete
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
5
2 hete
Fontos dolgot közöltek a békéről az oroszok: mostantól ezzel kell számolni, készülhet a világ
PÉNZÜGYI KISOKOS
Részleges kár
a biztosított vagyontárgy olyan mértékű károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind műszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 13:03
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 12:04
Friss hótérkép! Itt 30-50 centi is lehullhat a héten: elképesztő, ami Magyarországra vár
Agrárszektor  |  2026. január 5. 12:32
Bajba kerülhetnek a magyar autósok, ha ezt nem teszik meg: még nem késő