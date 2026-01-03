Kamaszok is odavesztek a szilveszteri síparadicsomi tűzben: itt van az első négy azonosított áldozat

Az eddig azonosított áldozatok között két kiskorú is van, de a legidősebb sem volt több 21 évnél - közölte a BBC.

A svájci hatóságok azonosították az első négy áldozatot a szilveszter éjjelén, egy síközpont szórakozóhelyén pusztító tűzvész után. A Crans-Montana üdülőhelyen található Le Constellation bárban kitört tűzben elhunyt egy 21 és egy 16 éves nő, valamint egy 18 és egy 16 éves férfi; holttestüket már visszaadták családjaiknak. Mindannyian svájci állampolgárok voltak.

A rendőrség közleménye szerint a nyomozók és az Igazságügyi Orvostani Intézet szakértőinek kiterjedt munkája tette lehetővé az áldozatok azonosítását. A többi áldozat azonosítása továbbra is folyamatban van.

A nyomozók megállapításaikat a helyszínen készített videók, szemtanúk - túlélők és a bár francia üzemeltetőinek - beszámolói és első bizonyítékok begyűjtésére támaszkodva szűrték le.

A tragédiában összesen negyvenen vesztették életüket, száztizenheten pedig megsérültek. Mivel a sérültek többségét már azonosították, az eltűntek hozzátartozói most gyötrelmes várakozásra kényszerülnek a róluk szóló hírekre.

Az előzetes vizsgálat szerint a tüzet feltehetően a pezsgősüvegekre erősített csillagszórók okozták, amelyeket túl közel vittek a mennyezethez. Guy Parmelin svájci elnök az esetet az ország egyik legsúlyosabb tragédiájának nevezte.