Éjszaka 673 gépjármű-ellenőrzést is végrehajtottak, az alkoholszonda kilenc alkalommal adott pozitív jelzést.
Lángra kapott egy templom szilveszterkor: csak romok maradtak utána, tűzijátékozás is állhat a háttérben - Még vizsgálódik a holland rendőrség
Tűzvész pusztította el újév hajnalán Amszterdamban a neves Vondelkerk templomépületet, amely korábban római katolikus templomként működött, 1977 óta azonban kulturális rendezvényeknek és kisebb vállalkozásoknak adott helyet. A hatóságok közlése szerint a lángok röviddel éjfél után csaptak fel, és teljesen elborították az 1872-ben épült templom épületét; mintegy 50 méter magas tornya és tetőszerkezete részben összeomlott.
A lángok terjedését segítette az erős szél, amely ráadásul izzó pernyét vitt távolabbra is a környéken. A tűzoltók a reggeli órákra tudták megfékezni a lángokat. A hatóságok tájékoztatása szerint nem sérült meg senki, de a környező épületekben több lakásból evakuálni kellett a lakókat, és mintegy 90 háztartás ideiglenesen áramszolgáltatás nélkül maradt.
A hatóságok szerint az épület már nem menthető meg, szerkezeti kár is érte, és fennáll a további omlás veszélye. A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen.
Hollandiában ez volt az utolsó szilveszter, amikor magánszemélyek még használhattak tűzijátékot, ugyanis az idén ez már tilos lesz. Talán éppen emiatt a korábbi évekhez képest jóval több legális és illegális pirotechnikai eszköz került forgalomba a hatóságok adatai szerint, ami országszerte több tűzesethez vezetett. Nem zárható ki, hogy az amszterdami tűznek is valamilyen módon oka a tűzijátékozás, a vizsgálat ez ügyben még folyik.
Hellevoetsluis városban egy lakóház alatti parkolóban keletkezett tűz, és emiatt ott szintén ki kellett költöztetni 40-45 embert, míg Hillegom településen egy matracraktár kigyulladása miatt kellett riasztani a tűzoltókat. Sérültekről nem érkezett jelentés ezekről a helyekről.
