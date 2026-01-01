Halálos szilveszter: robbanás történt egy bárban, többen meghaltak

Robbanás történt egy bárban szilveszter éjszaka a Wallis kantonbeli Crans-Montanában, a híres síparadicsomban, többen meghaltak - közölte a svájci rendőrség.

"Ismeretlen eredetű robbanás történt" - mondta a kanton rendőrségének szóvivője, Gaetan Lathion az AFP francia hírügynökségnek. "Többen megsebesültek és több halálos áldozat is van" - tette hozzá a szóvivő.

A detonáció fél 1 tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban, amikor az újév beköszöntét ünnepelték. A svájci média által közölt felvételeken egy lángokban álló épület és a közelben a mentőszolgálatok láthatók.