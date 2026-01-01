2026. január 1. csütörtök Fruzsina
Firefighters shining a searchlight while holding a hose next to a fire engine at an emergency call
Világ

Halálos szilveszter: robbanás történt egy bárban, többen meghaltak

MTI
2026. január 1. 09:10

Robbanás történt egy bárban szilveszter éjszaka a Wallis kantonbeli Crans-Montanában, a híres síparadicsomban, többen meghaltak - közölte a svájci rendőrség.

"Ismeretlen eredetű robbanás történt" - mondta a kanton rendőrségének szóvivője, Gaetan Lathion az AFP francia hírügynökségnek. "Többen megsebesültek és több halálos áldozat is van" - tette hozzá a szóvivő.

A detonáció fél 1 tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban, amikor az újév beköszöntét ünnepelték. A svájci média által közölt felvételeken egy lángokban álló épület és a közelben a mentőszolgálatok láthatók. 

Komoly szigorítás a tűzijátékoknál: brutális bírságra számíthat, aki nem tartja be
Címlapkép: Getty Images
