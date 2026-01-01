2026. január 1. csütörtök Fruzsina
0 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2023. november 30: Autóbaleset a Lánchíd melletti zebrán.
Egészség

3823 esetnél segédkeztek a mentők szilveszterkor: sok bajt okoztak a tűzijátékok

Pénzcentrum/MTI
2026. január 1. 13:40

A mentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget, az orvosi ügyeleteken 1783 beteg kapott ellátást - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője csütörtökön az MTI-vel. 

Győrfi Pál tájékoztatása szerint tizenkét esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz, arc, szemsérülésekhez. Túlzott alkoholfogyasztás miatt 244 embert szállítottak kórházba, közülük 38-an kiskorúak voltak - tette hozzá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ahogy azt a katasztrófavédelem korábban közölte: a tűzijátékok miatt 37 esetben vonultak ki a tűzoltók is. 12 alkalommal kigyulladt tűzijátéktelepek, vagy tűzijátékok egyéb égő visszamaradt részei égtek. 8 helyszínen a száraz fű, avar, nádas gyulladt meg a pirotechnikai termékek miatt. A tűzijátékok miatt 5 melléképület, 3 hulladékgyűjtő edény, 3 fa, egy személyautó, illetve több helyen a felhalmozott lomok gyulladtak ki.

240 helyre riasztották a tűzoltókat szilveszterkor: 37 esetben tűzijáték okozott tüzet
EZ IS ÉRDEKELHET
240 helyre riasztották a tűzoltókat szilveszterkor: 37 esetben tűzijáték okozott tüzet
A tűzijátékok miatt 5 melléképület, 3 hulladékgyűjtő edény, 3 fa, egy személyautó, illetve több helyen a felhalmozott lomok gyulladtak ki.

 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #mentők #tűzoltók #szilveszter #katasztrófavédelem #tűzijáték #mentő #alkoholfogyasztás #sérülés #országos mentőszolgálat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:40
13:14
13:03
12:33
11:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 1.
„Sokan fognak nagyot veszíteni” – lesújtó gazdasági jóslat érkezett 2026-ról
2025. december 31.
Elkészült Magyarország legfrissebb 2025-ös boldogságtérképe: kiderült, hol a legrosszabb élni
2026. január 1.
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
2026. január 1.
Friss! A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai
2025. december 31.
Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 1. csütörtök
Fruzsina
1. hét
Január 1.
Újév napja
Január 1.
A béke világnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
2
1 hónapja
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
3
2 hete
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
4
2 hete
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
5
3 hete
Óriási botrány robbant a COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást, halált is okozhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentesítés
a biztosítási esemény bekövetkezett (pl. rokkantság), de a "többi", még be nem következett biztosítási eseményre (pl. halál, elérés) a szerződés díjfizetés nélkül is hatályban marad.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 1. 13:03
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
Pénzcentrum  |  2026. január 1. 11:42
Mikor van vízkereszt napja 2026-ban? A vízkereszt jelentése, népszokások és a karácsonyfa leszedése
Agrárszektor  |  2026. január 1. 12:01
Komoly kedvezményt kapnak ezek a magyar gazdák: ez sokakat érinthet