3823 esetnél segédkeztek a mentők szilveszterkor: sok bajt okoztak a tűzijátékok
A mentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget, az orvosi ügyeleteken 1783 beteg kapott ellátást - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője csütörtökön az MTI-vel.
Győrfi Pál tájékoztatása szerint tizenkét esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz, arc, szemsérülésekhez. Túlzott alkoholfogyasztás miatt 244 embert szállítottak kórházba, közülük 38-an kiskorúak voltak - tette hozzá.
Ahogy azt a katasztrófavédelem korábban közölte: a tűzijátékok miatt 37 esetben vonultak ki a tűzoltók is. 12 alkalommal kigyulladt tűzijátéktelepek, vagy tűzijátékok egyéb égő visszamaradt részei égtek. 8 helyszínen a száraz fű, avar, nádas gyulladt meg a pirotechnikai termékek miatt. A tűzijátékok miatt 5 melléképület, 3 hulladékgyűjtő edény, 3 fa, egy személyautó, illetve több helyen a felhalmozott lomok gyulladtak ki.
