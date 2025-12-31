Ezzel nagyon felbőszíthetik Donald Trumpot: teljesen semmibe vették az amerikai elnök intézkedését

Olajszállító hajók továbbra is érkeznek Venezuelába az amerikai blokád ellenére, miközben az állami PDVSA igyekszik bővíteni úszó tárolókapacitását és fenntartani a nyersolaj értékesítését - írta meg a Reuters.

Az elmúlt napokban legalább két olajszállító hajó érkezett Venezuelába, és továbbiak tartanak az ország felé, ami jelzi az állami PDVSA erőfeszítéseit az úszó tárolókapacitás bővítésére és a nyersolaj értékesítésének fenntartására, annak ellenére, hogy az amerikai blokád minimálisra csökkentette az exportot.

Joe Biden amerikai elnök ebben a hónapban jelentette be a Venezuelai vizekre be- vagy onnan kihaladó, szankciók alá eső hajók blokádját, ami a Nicolás Maduro venezuelai elnökre gyakorolt nyomás stratégiájának része. Az amerikai lépés hatására az olajexport a novemberi szint körülbelül felére csökkent.

Az Egyesült Államok lefoglalt két teljesen megrakott venezuelai olajszállítmányt, és hajói járőröznek a Karib-tengeren. A nyomás megijesztette a hajótulajdonosok többségét, ami útvonal-módosításokhoz és visszafordulásokhoz vezetett. Csak a hajók töredéke tartotta meg eredeti útvonalát az OPEC-tagország felé.

Néhány hajótulajdonos azonban kitart. A TankerTrackers.com megfigyelő szolgálat szerint az elmúlt napokban legalább két szankciók alá eső hajó érkezett Venezuelába, és további két, szankciók alá nem eső hajó közelíti meg az ország partjait.

A 2019-ben bevezetett amerikai energetikai szankciók óta Maduro kormányzata olajjal fizet számos vásárlásért és szolgáltatásért, beleértve a Kínával szembeni adósságszolgálatot is. A Venezuelához közeledő két hajó része annak a flottának, amelyet Kína és Venezuela használ az adósságszolgálat teljesítésére kínai kikötőkbe irányuló nyersolajjal.

A PDVSA ebben a hónapban árengedményekről és szerződésmódosításokról tárgyal ügyfeleivel, hogy elkerülje a rakományok visszaküldését vagy a nyersolaj-termelés csökkentését. Azonban sok vevő egyre türelmetlenebb, mivel nincs valódi alternatíva az olajszállítmányok kijuttatására az országból, még a nem szankcionált tankerekkel sem.

Egy kibertámadás miatt a PDVSA kénytelen volt leállítani központi adminisztrációs rendszerét ebben a hónapban. A vállalat most lassabb ütemben szállítja a rakományokat kikötőiben, részben az exportra szánt rakodási időablakok betartása, részben a nyersolaj és üzemanyag hajókon történő tárolása érdekében, bővítve tárolókapacitását.

A hajózási adatok és a PDVSA dokumentumai szerint csak a Chevron tankhajói indulnak útnak megrakodva az Egyesült Államok felé washingtoni engedéllyel, valamint kisebb hajók, amelyek olajszármazékokat és petrolkémiai termékeket szállítanak.

A jelenlegi helyzet hasonló a 2020-ashoz, amikor Washington fokozta a Maduróra gyakorolt nyomást a PDVSA fő kereskedelmi partnereire kivetett szankciókkal, ami arra kényszerítette az országot, hogy kevésbé ismert közvetítőkre váltson olaja kínai vevőknek történő értékesítéséhez.

A kikötő közelében jelenleg közel két tucat tanker várakozik a parttól látható távolságban rakodási időablakra vagy indulási utasításokra. Az el nem indult tankerekben rekedt olaj mennyisége mintegy 16 millió hordóra nőtt a december közepi 11 millió hordóról.