Richmond, 2024. március 3.A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök támogatóihoz beszél a Virginia állambeli Richmondban tartott kampánygyûlésén 2024. március 2-án. Virginiában március 5-én, a
Világ

Ez lehet Donald Trump "iraki háborúja"? Már elindult a folyamat, nem titkolja, minden olajat lenyúlna ettől az országtól

Pénzcentrum
2025. december 25. 14:29

Az Egyesült Államok a következő két hónapban a venezuelai olaj "karanténjára" összpontosít a katonai beavatkozás helyet - jelentette a Reuters.

A Fehér Ház utasította az amerikai haderőt, hogy a következő legalább két hónapban szinte kizárólag a venezuelai olaj "karanténjának" betartatására összpontosítson. Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő szerint Washington jelenleg inkább gazdasági, mint katonai eszközökkel kíván nyomást gyakorolni Caracasra.

"Bár a katonai lehetőségek továbbra is fennállnak, a fókusz először a gazdasági nyomásgyakorlás a szankciók érvényesítésével, hogy elérjük a Fehér Ház által kívánt eredményt" – nyilatkozta a tisztviselő szerdán.

A tisztviselő szerint az eddigi erőfeszítések hatalmas nyomást helyeztek Maduróra, és a vélekedés szerint január végére Venezuela gazdasági összeomlással néz szembe, hacsak nem tesz jelentős engedményeket az Egyesült Államoknak.

Nemrég számoltunk be róla, hogy a washingtoni adminisztráció fontolgatja Maduro erővel történő eltávolítását is.

Az Egyesült Államok parti őrsége ebben a hónapban már két, venezuelai nyersolajjal teli tankert foglalt le a Karib-tengeren. A Reuters jelentése szerint a parti őrség további erőket vár egy harmadik, Bella-1 nevű szankcionált hajó lefoglalásához, amelyre először vasárnap tettek kísérletet.

Az Egyesült Államok jelentős katonai jelenlétet épített ki a Karib-térségben, több mint 15 000 katonával, egy repülőgép-hordozóval, 11 másik hadihajóval és több mint egy tucat F-35-ös repülőgéppel. Bár sok eszköz használható a szankciók betartatására, sok más, például a vadászgépek nem alkalmasak erre a feladatra.

Kedden az Egyesült Államok közölte az ENSZ-szel, hogy maximális mértékben szankciókat fog kivetni és érvényesíteni, hogy megfossza Madurót az erőforrásoktól.

Trump korábban a szankcionált olajszállító hajók blokádját rendelte el, amelyek Venezuelába érkeznek vagy onnan távoznak, de a Fehér Ház tisztviselője inkább a "karantén" kifejezést használta, ami az 1962-es kubai rakétaválság során használt nyelvezetre emlékeztet, amikor John F. Kennedy amerikai elnök el akarta kerülni az eszkalációt.

Az ENSZ szakértői szerdán elítélték a blokádot, kijelentve, hogy az erő ilyen jellegű alkalmazása illegális fegyveres agressziónak minősül.

Címlapfotó: Steve Helber, MTI/MTVA 
#egyesült államok #világ #szankció #olaj #donald trump #karantén #hadsereg #venezuela #fehér ház

