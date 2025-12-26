2025. december 26. péntek Karácsony, István
Leeuwarden, Hollandia - 2018. április 19.: A lengyel légierő MiG-29 Fulcrum vadászrepülőgépe leszállás közben a Leeuwarden légibázison.
Világ

Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket

Pénzcentrum
2025. december 26. 08:33

Lengyelország vadászgépeket riasztott egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közvetlen közelében. A hadsereg közlése szerint a gépek azonosították, majd kikísérték az orosz repülőt, amely nem lépett be a lengyel légtérbe.

A lengyel nemzetbiztonsági hivatal arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán Fehéroroszország felől több tucat légi eszköz hatolt be a lengyel légtérbe. Ezek közül négyet már megtaláltak, a hatóságok szerint ezeket nagy valószínűséggel cigarettacsempészetre használták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hivatal értékelése alapján a légtérsértések száma, az ünnepi időszakra időzítés, a Balti-tengeren tapasztalt orosz katonai jelenlét, valamint a Litvániában nemrég történt hasonló esetek arra utalnak, hogy a történtek szervezett provokáció részei lehetnek, amelyeket csempésztevékenységnek álcáztak.

Biztonsági okokból a lengyel hadsereg ideiglenesen lezárta a Fehéroroszországgal határos Podlasiei vajdaság egy részének légterét a polgári repülőforgalom elől.
Címlapkép: Getty Images
