Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket

Lengyelország vadászgépeket riasztott egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közvetlen közelében. A hadsereg közlése szerint a gépek azonosították, majd kikísérték az orosz repülőt, amely nem lépett be a lengyel légtérbe.

A lengyel nemzetbiztonsági hivatal arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán Fehéroroszország felől több tucat légi eszköz hatolt be a lengyel légtérbe. Ezek közül négyet már megtaláltak, a hatóságok szerint ezeket nagy valószínűséggel cigarettacsempészetre használták.

A hivatal értékelése alapján a légtérsértések száma, az ünnepi időszakra időzítés, a Balti-tengeren tapasztalt orosz katonai jelenlét, valamint a Litvániában nemrég történt hasonló esetek arra utalnak, hogy a történtek szervezett provokáció részei lehetnek, amelyeket csempésztevékenységnek álcáztak.

Biztonsági okokból a lengyel hadsereg ideiglenesen lezárta a Fehéroroszországgal határos Podlasiei vajdaság egy részének légterét a polgári repülőforgalom elől.