Lengyelország vadászgépeket riasztott egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közvetlen közelében.
Katonai akciót indított az éjszaka Trump: ezzel indokolta a lépést
Az Egyesült Államok katonai műveletet hajtott végre Nigériában az Iszlám Állam terrorszervezet ellen, a keresztény közösségek védelmére hivatkozva. A bejelentést Donald Trump amerikai elnök tette meg csütörtök este washingtoni idő szerint.
Trump közösségi oldalán azt írta, hogy a Pentagon irányítása mellett több célzott csapást mértek az Iszlám Állam fegyvereseire Északnyugat Nigériában. Közlése szerint az akció azok ellen irányult, akik hosszú ideje támadják és gyilkolják a keresztény lakosságot.
Az amerikai elnök felidézte, hogy korábban figyelmeztette a terrorszervezetet, súlyos következményeket helyezve kilátásba, ha nem hagynak fel a keresztények elleni erőszakkal. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy elnöksége alatt nem engedi a radikális iszlamista terrorizmus megerősödését.
Trump a múlt hónapban utasította a Pentagont egy nigériai katonai művelet előkészítésére, és már akkor jelezte, hogy határozott lépéseket tesz a keresztényeket célzó támadások miatt. December elején az amerikai külügyminisztérium vízumkorlátozásokat is bejelentett azokkal a nigériai állampolgárokkal és családtagjaikkal szemben, akik kapcsolatba hozhatók az erőszakos cselekményekkel.
A Trump adminisztráció emellett Nigériát felvette a különös aggodalomra okot adó országok listájára a nemzetközi vallásszabadságról szóló amerikai törvény alapján.
Beszámolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai rendezésről Miamiban folytatott tárgyalásai részleteiről Kirill Dmitrijev.
A karácsony üzenete a sebezhető, önmagát átadó szeretet és a remény. Rómában és Magyarországon is.
Az egyházfő első karácsonyi szentmiséjét tartja májusi megválasztása után, és elődeihez képest máskor fogja kezdeni azt.
Két rendőr és egy járókelő életét vesztette a robbantásban, mely mindössze napokkal egy orosz tábornok elleni merénylet után történt.
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsonyi üzenetében a béke, a kölcsönös megértés és a hála fontosságát hangsúlyozta.
Van, ahova a szankciók sem érnek el: meglepő, de ezt a terméket a mai napig tömegesen vásárolják az EU-országok
Környezetvédelmi szervezetek szerint ez erkölcsi kérdés is.
Ez derül ki a kölni Institut der deutschen Wirtschaft kedden közzétett elemzéséből.
Az Európai Bizottság befejezte eddigi legösszetettebb logisztikai műveletét, amelynek keretében egy teljes litván hőerőművi berendezést telepítettek és helyeztek üzembe Ukrajnában.
Ismét megszólalt Donald Trump Grönland bekebelezéséről: "ha kell, erővel vesszük át" - sokkban teljes Dánia
Az amerikai elnök nem zárta ki az erő alkalmazását a sziget feletti ellenőrzés megszerzése érdekében.
Itt van Zelenszkij karácsonyi ajándéka a világnak? Az ukrán elnök szerint az új béketervvel tényleg lezárulhat a háború
A tárgyalások során szó esett azokról a biztonsági garanciákról is, amelyeket Ukrajna kér egy esetleges jövőbeli orosz katonai akció ellen a harcok befejezése után.
Egyetlen bejelentés elég volt ahhoz, hogy kilőjön egy dél-koreai hajógyártó árfolyama.
Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tart igényt Grönlandra.
Ez az egymilliárdos kérdés jelenleg az orosz-ukrán háborúban: tényleg csatlakozhat Ukrajna az EU-hoz?
Az ukrán gazdaság jelenleg rendkívül gyenge állapotban van, 2024-ben az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagának kevesebb mint 30 százalékát érte el.
Keményen beszólt az európai miniszterelnök Donald Trump-nak: nem túlzás, komolyan fél az amerikai megszállástól
Trump vasárnap Jeff Landry louisianai kormányzót nevezte ki az Egyesült Államok különmegbízottjává.
Szó szerint robbant a bomba Oroszországban karácsony előtt: magas rangú tábornokot öltek meg, tombol a Kreml
A nyomozók közzétettek egy videót a roncsolt járműről, amelyen a vezetőülésen vér is látható volt.
Sokkoló beismerést tett a NATO főtitkára: úgy tűnik, ebben Donald Trump az utolsó reménye - nem fest jól a dolog
Kiemelte, hogy az európai államok továbbra is teljesíteni fogják az Ukrajnát támogató koalíción belül vállalt kötelezettségeiket.
Ezt már nem lehet visszafordítani? Aggasztó folyamatok indultak el a Föld klímájában: itt a figyelmeztetés
Az emberiség olyan éghajlati billenőpontok közelébe ért, amelyek átlépése önmagukat erősítő, visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el.
Itt az áttörés? Putyin kész tárgyalni Macronnal a béketervről: ezt üzente a Kreml a francia elnöknek
Moszkva jelezte, hogy nyitott az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló párbeszédre Emmanuel Macron francia államfővel.
