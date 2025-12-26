2025. december 26. péntek Karácsony, István
Washington, DC, USA - 2025. augusztus 26: Fehér Ház, az Amerikai Egyesült Államok elnökének rezidenciája.
Világ

Katonai akciót indított az éjszaka Trump: ezzel indokolta a lépést

Pénzcentrum
2025. december 26. 09:08

Az Egyesült Államok katonai műveletet hajtott végre Nigériában az Iszlám Állam terrorszervezet ellen, a keresztény közösségek védelmére hivatkozva. A bejelentést Donald Trump amerikai elnök tette meg csütörtök este washingtoni idő szerint.

Trump közösségi oldalán azt írta, hogy a Pentagon irányítása mellett több célzott csapást mértek az Iszlám Állam fegyvereseire Északnyugat Nigériában. Közlése szerint az akció azok ellen irányult, akik hosszú ideje támadják és gyilkolják a keresztény lakosságot.

Az amerikai elnök felidézte, hogy korábban figyelmeztette a terrorszervezetet, súlyos következményeket helyezve kilátásba, ha nem hagynak fel a keresztények elleni erőszakkal. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy elnöksége alatt nem engedi a radikális iszlamista terrorizmus megerősödését.

Trump a múlt hónapban utasította a Pentagont egy nigériai katonai művelet előkészítésére, és már akkor jelezte, hogy határozott lépéseket tesz a keresztényeket célzó támadások miatt. December elején az amerikai külügyminisztérium vízumkorlátozásokat is bejelentett azokkal a nigériai állampolgárokkal és családtagjaikkal szemben, akik kapcsolatba hozhatók az erőszakos cselekményekkel.

A Trump adminisztráció emellett Nigériát felvette a különös aggodalomra okot adó országok listájára a nemzetközi vallásszabadságról szóló amerikai törvény alapján.
Címlapkép: Getty Images
