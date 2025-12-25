Bombariadó volt két Magyarországra tartó vonaton Ukrajnában: a MÁV is megszólalt az esetről

Bombariadó miatt késtek a Magyarországra tartó ukrán vonatok, de a riasztások hamisnak bizonyultak.

Hajnalban bombariadó volt két, Ukrajnából Magyarországra tartó vonaton. A MÁV a Telex megkeresésére megerősítette, hogy az ukrán hatóságokat még a határátlépés előtt riasztották.

"Az ukrán tűzszerészek átvizsgálták a szerelvényeket, információnk szerint a riasztás mindkét esetben hamisnak bizonyult: a szakemberek nem találtak sem robbanószerkezetet, sem más veszélyforrást" – közölte az állami vasúttársaság.

Az érintett járatok a Transcarpathia és a Ruthenia gyorsvonatok voltak. Az egyik vonatot csak Csap állomástól, a határátlépés után szolgálták ki a MÁV munkatársai, míg a másik esetében már Ungvártól magyar vasutasok teljesítettek szolgálatot. A dolgozók elmondták, hogy nem érezték magukat veszélyben, de mindkét járat jelentős késést szenvedett a bombariadó miatt.

Információk szerint az utasokat Magyarországon leszállították és átvizsgálták. A bombafenyegetés egy ismeretlen betelefonálótól származott.

Fotó: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA