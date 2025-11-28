Titkos béketerv került Putyin elé: az ukrajnai háború lezárásáról szólhat

Ukrajna és az Egyesült Államok visszatartja a genfi béketárgyalásokon kidolgozott terv részleteit európai szövetségeseiktől, ami szokatlan diplomáciai helyzetet teremtett.

Az európai partnerek továbbra sem kaptak betekintést abba a béketervbe, amelyet Ukrajna és az Egyesült Államok a múlt heti genfi tárgyalásokon állított össze - értesült a Politico több európai tisztviselőtől.

"Diplomáciai szempontból ez példátlan. Egyikünk sem rendelkezik ezekkel az információkkal" - nyilatkozta a Politiconak egy forrás.

A háttérben az állhat, hogy Washington és Kijev el akarja kerülni a korábbi kiszivárogtatásokat, amelyek jelentős médiavisszhangot váltottak ki, és potenciálisan hátráltathatják a béketárgyalások előrehaladását.

Trump elnök eddig mindössze annyit közölt a dokumentumról, hogy a korábban 28 pontból álló tervezet mostanra 22 pontra csökkent. A legfrissebb fejlemény szerint Oroszország ma délelőtt megkapta és áttekintette a javaslatot - közölte a Portfolio.