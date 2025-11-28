2025. november 28. péntek Stefánia
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Digitális generált kép sárga galamb madárról, vékony kék és sárga spline drótból, kék háttéren. Ukrajna béke és támogatás koncepciója.
Világ

Titkos béketerv került Putyin elé: az ukrajnai háború lezárásáról szólhat

Pénzcentrum
2025. november 28. 15:14

Ukrajna és az Egyesült Államok visszatartja a genfi béketárgyalásokon kidolgozott terv részleteit európai szövetségeseiktől, ami szokatlan diplomáciai helyzetet teremtett.  

Az európai partnerek továbbra sem kaptak betekintést abba a béketervbe, amelyet Ukrajna és az Egyesült Államok a múlt heti genfi tárgyalásokon állított össze - értesült a Politico több európai tisztviselőtől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Diplomáciai szempontból ez példátlan. Egyikünk sem rendelkezik ezekkel az információkkal" - nyilatkozta a Politiconak egy forrás.

A háttérben az állhat, hogy Washington és Kijev el akarja kerülni a korábbi kiszivárogtatásokat, amelyek jelentős médiavisszhangot váltottak ki, és potenciálisan hátráltathatják a béketárgyalások előrehaladását.

Trump elnök eddig mindössze annyit közölt a dokumentumról, hogy a korábban 28 pontból álló tervezet mostanra 22 pontra csökkent. A legfrissebb fejlemény szerint Oroszország ma délelőtt megkapta és áttekintette a javaslatot - közölte a Portfolio.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:14
15:03
14:47
14:34
14:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 28.
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 28.
Brutális elszálltak az árak, készüljünk a hatalmas számlákra, ha erre vágynánk karácsony előtt
2025. november 28.
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
2025. november 27.
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 28. péntek
Stefánia
48. hét
November 28.
"Ne vásárolj semmit!" Nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
2
7 napja
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
3
1 hete
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
4
7 napja
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
5
2 hete
Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Túlbiztosítás
ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik - semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 13:46
A Kreml megdöbbentő bejelentést tertt: értelmetlen bármilyen megállapodás Ukrajnával
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 13:03
Brutális elszálltak az árak, készüljünk a hatalmas számlákra, ha erre vágynánk karácsony előtt
Agrárszektor  |  2025. november 28. 14:31
Ukrán fokhagymával tarolna nagyot sok termelő: tudhatnak valamit?