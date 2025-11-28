Az Európai Bizottság közölte, hogy Orbán Viktor moszkvai útja kizárólag saját kezdeményezés volt, és nem képviselhette az EU álláspontját Putyinnál.
Titkos béketerv került Putyin elé: az ukrajnai háború lezárásáról szólhat
Ukrajna és az Egyesült Államok visszatartja a genfi béketárgyalásokon kidolgozott terv részleteit európai szövetségeseiktől, ami szokatlan diplomáciai helyzetet teremtett.
Az európai partnerek továbbra sem kaptak betekintést abba a béketervbe, amelyet Ukrajna és az Egyesült Államok a múlt heti genfi tárgyalásokon állított össze - értesült a Politico több európai tisztviselőtől.
"Diplomáciai szempontból ez példátlan. Egyikünk sem rendelkezik ezekkel az információkkal" - nyilatkozta a Politiconak egy forrás.
A háttérben az állhat, hogy Washington és Kijev el akarja kerülni a korábbi kiszivárogtatásokat, amelyek jelentős médiavisszhangot váltottak ki, és potenciálisan hátráltathatják a béketárgyalások előrehaladását.
Trump elnök eddig mindössze annyit közölt a dokumentumról, hogy a korábban 28 pontból álló tervezet mostanra 22 pontra csökkent. A legfrissebb fejlemény szerint Oroszország ma délelőtt megkapta és áttekintette a javaslatot - közölte a Portfolio.
A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott.
Magyarországon rekordmagas áramfogyasztás várható, ami növelheti az importfüggőséget, miközben a hazai földgáztartalékok hétéves mélypontot mutatnak.
Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra
Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre.
Az intézkedés a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.
Brutál igazságtalan adótörvényt jelentett be a pénzügyminiszter: komoly csapás lesz ez a kispénzűeknek
A Resolution Foundation szerint a költségvetés távolról sem fájdalommentes, jelentős adóemelésekkel és a közszolgáltatások jövőbeni csökkentésével.
A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére.
Váratlanul súlyos eurómilliárdokhoz juthat több EU-s ország: ne örülj, ebből Magyarország biztosan kimarad
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes érintett országok mindössze 0,1 százalékos növekedési kilátásokkal rendelkeznek.
A Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására.
Az EU tagállamai megállapodtak a gyermekek szexuális bántalmazása elleni védelemről szóló szabályozás közös álláspontjáról.
Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni
Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik.
Trump állítólag nem fogadja újra Zelenszkijt, amíg Ukrajna alá nem ír egy békemegállapodást.
A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után is feszültségek mutatkoztak a Trump-kormányzaton belül.
A NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei hajnali ellenőrzés közben buktattak le egy angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán - írja közleményében a hatóság.
Újabb háború a láthatáron? Forrnak az indulatok Kína környékén - ennek bizony még nagyon rossz vége lehet
Tajvan 40 milliárd dolláros különleges védelmi költségvetést jelentett be, amely többek között egy fejlett légvédelmi rendszer kiépítését is tartalmazza.
Az olasz parlament új törvényt fogadott el, amely bevezeti a nőgyilkosság (femicídium) fogalmát a büntetőjogba.
