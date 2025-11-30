Ukrajna új összetételű delegációt küldött az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra.
Kemény üzenetet kapott a pápa: egy iszlamista csoport szólította fel a közel-keleti látogatása előtt
XIV. Leó pápa törökországi látogatásának harmadik napján első isztambuli miséjét mutatta be, miután meglátogatta a Kék Mecsetet. Az egyházfő ortodox vezetőkkel találkozott és közös nyilatkozatot írt alá I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkával a felekezetek közötti párbeszéd fontosságáról.
A katolikus egyházfő szombaton mintegy négyezer hívő előtt celebrált misét Isztambulban, akik énekekkel és tapssal köszöntötték. A szertartás különös jelentőséggel bírt a túlnyomórészt muszlim országban, ahol a 86 milliós lakosságból mindössze 33 ezren vallják magukat katolikusnak.
A mise után XIV. Leó és I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka közös nyilatkozatot írt alá, amelyben elkötelezték magukat a felekezetek közötti párbeszéd folytatása mellett, és határozottan elutasították a vallás erőszak igazolására történő felhasználását. A két egyházi vezető bejelentette, hogy folytatják az erőfeszítéseket a húsvét közös időpontjának megállapítására, mivel jelenleg a katolikusok és ortodoxok eltérő időpontban ünneplik a keresztény naptár legfontosabb ünnepét.
A pápa szombat reggel ellátogatott az isztambuli Kék Mecsetbe is, amely a törökországi szunnita iszlám egyik jelképes épülete. A XVII. századi, fajansz díszítésű műemléket az isztambuli főmufti és a mecset müezzinje kíséretében, cipőjét levéve, fehér zokniban járta be. Az Apostoli Szentszék sajtószolgálata közleményben hangsúlyozta: "A pápa csendben, az áhítat, a hely és az imára ott összegyűltek iránti mély tisztelet szellemében látogatta meg a mecsetet."
A látogatás különösen jelentős, mivel ez volt XIV. Leó első vizitje muszlim imahelyen májusi megválasztása óta. A Kék Mecset, amelyet I. Ahmed oszmán szultán építtetett, Isztambul egyik legfontosabb turisztikai látványossága, és az egykori bizánci császárok "szent palotája" helyén emelték.
Elődeitől eltérően a jelenlegi pápa nem látogatott el a közeli Hagia Szófiába, amely egykor bizánci bazilika volt, később múzeummá alakították, majd 2020-ban Recep Tayyip Erdogan török elnök utasítására ismét mecsetté nyilvánították – egy döntés, amely Ferenc pápát saját bevallása szerint mélyen lesújtotta.
Pénteken XIV. Leó Iznikben a niceai zsinat 1700. évfordulójáról emlékezett meg más keresztény felekezetek vezetőivel közösen, folytatva a vallásközi párbeszéd erősítését célzó programját.
A pápa vasárnap Libanonba utazik, ahol keddig tartózkodik, és többek között szabadtéri szentmisét mutat be Bejrútban. A Hezbollah libanoni síita fegyveres mozgalom már szombaton felszólította az egyházfőt, hogy libanoni látogatása során "utasítsa el Izrael igazságtalanságát és agresszióját".
"Felhasználjuk a látogatása nyújtotta alkalmat arra, hogy megerősítsük elkötelezettségünket a békés együttélés mellett" - írta a Hezbollah közösségi médiában közzétett üzenetében, hozzátéve: "Számítunk Szentséged álláspontjára, hogy elutasítja a cionista megszállók és a híveik által elkövetett igazságtalanságot és agressziót, amelynek libanoni népünk az áldozata."
Naim Kászim, a Hezbollah vezetője már pénteken üdvözölte a pápa közelgő látogatását. "Erre a látogatásra egy történelmi fordulópontkor kerül sor. Imádkozunk, hogy a Szentatya hozzájáruljon a béke népszerűsítéséhez Libanonban, az ország felszabadításához és az agresszió lezárásához" - nyilatkozta.
Libanon az egyetlen arab ország, ahol az államfő hagyományosan keresztény, ugyanakkor az utóbbi évtizedekben jelentősen csökkent a keresztény közösség lélekszáma, elsősorban a fiatalok elvándorlása miatt.
A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.
Oroszország megerősítette, hogy tárgyalások folynak magyar vásárlók bevonásáról az orosz olajvállalatok szankciók által érintett külföldi eszközeinek értékesítésében.
Oroszország megkapta az Egyesült Államok és Ukrajna által kidolgozott "frissített és finomított békekeretrendszert".
Ukrajna és az Egyesült Államok visszatartja a genfi béketárgyalásokon kidolgozott terv részleteit európai szövetségeseiktől,
Brüsszel kiakadt Orbán moszkvai útja miatt – durva üzenetet küldtek a Putyinnal történt találkozó után
Az Európai Bizottság közölte, hogy Orbán Viktor moszkvai útja kizárólag saját kezdeményezés volt, és nem képviselhette az EU álláspontját Putyinnál.
Népszavazásra bocsátják a nagy vagyonok megadóztatásáról szóló javaslatot, amelyfinanszírozná a klímaváltozás elleni küzdelmet.
A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott.
Magyarországon rekordmagas áramfogyasztás várható, ami növelheti az importfüggőséget, miközben a hazai földgáztartalékok hétéves mélypontot mutatnak.
Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra
Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre.
Az intézkedés a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.
Brutál igazságtalan adótörvényt jelentett be a pénzügyminiszter: komoly csapás lesz ez a kispénzűeknek
A Resolution Foundation szerint a költségvetés távolról sem fájdalommentes, jelentős adóemelésekkel és a közszolgáltatások jövőbeni csökkentésével.
A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére.
Váratlanul súlyos eurómilliárdokhoz juthat több EU-s ország: ne örülj, ebből Magyarország biztosan kimarad
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes érintett országok mindössze 0,1 százalékos növekedési kilátásokkal rendelkeznek.
A Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására.
Az EU tagállamai megállapodtak a gyermekek szexuális bántalmazása elleni védelemről szóló szabályozás közös álláspontjáról.
