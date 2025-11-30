2025. november 30. vasárnap András, Andor
Az amerikai hadsereg katonáinak egy csoportja védekező pozíciót foglal el egy lerombolt épületben, felkészülve minden bajra, ami az útjukba kerül.
Világ

Újabb botrány az amerikai hadsereg körül, súlyos dolgokkal vádolják Donald Trumpékat

Pénzcentrum
2025. november 30. 09:28

Az amerikai hadsereg szeptember 2-án egy második csapást is mért egy feltételezett drogcsempész hajó túlélőire a Karib-tengeren, ami súlyos jogi aggályokat vet fel a művelet hadijogi és nemzetközi jogi megfelelőségével kapcsolatban.

A CNN forrásai szerint az amerikai hadsereg szeptember 2-i akciója során két csapást mértek egy állítólagos drogcsempész hajóra. Az első támadás működésképtelenné tette a járművet és halálos áldozatokat követelt, de maradtak túlélők a fedélzeten. A második támadás során ezeket a túlélőket is megölték, a hajó pedig elsüllyedt.

Ez a művelet volt az első a Trump-adminisztráció később kiterjedt csapássorozattá bővülő hadműveleteiben, amelyekben eddig több mint 80 ember vesztette életét. A Pentagon tisztviselői a törvényhozóknak később azt állították, hogy a második csapás célja a hajó elsüllyesztése volt a biztonságos hajózás érdekében.

A CNN egyik forrása szerint Pete Hegseth védelmi miniszter az akció előtt arra utasított, hogy öljék meg az összes hajón tartózkodót. Nem egyértelmű azonban, hogy a Pentagon vezetője a második támadás előtt tudott-e a túlélőkről.

Donald Trump elnök még aznap bejelentést tett az akcióról és a halálos áldozatokról, de a kormányzat nyilvánosan soha nem ismerte el, hogy túlélőket is megöltek. Az amerikai tisztségviselők korábban elismerték, hogy a csapások előtt nem mindig azonosítják a fedélzeten tartózkodókat.

Trump elnök csütörtökön bejelentette, hogy a feltételezett drogcsempész-hálózatok elleni fellépés "nagyon hamar" megkezdődhet Venezuela szárazföldjén is. Az amerikai elnök emellett lezárta Venezuela légterét, ami komolyabb katonai beavatkozás előjele lehet.

A műveletről hivatalosan tájékoztatott személyek szerint az úgynevezett "double tap" (kettős csapás) felveti a fegyveres konfliktusok jogának megsértését, amely tiltja a harcképtelenné vált ellenfél kivégzését.

"Bármelyik értelmezés szerint sértik a jogot" - vélekedett Sarah Harrison, a Pentagon volt jogtanácsosa, a Crisis Group nevű agytröszt vezető elemzője. "Ha civileket ölnek meg, az eleve jogsértő; ha pedig harcosnak tekintjük őket, akkor a fegyveres konfliktusok joga alapján a harcképtelenné vált személyt humánusan kell kezelni" - nyilatkozott Harrison.

Pete Hegseth védelmi miniszter pénteken védelmébe vette a csapásokat. A közösségi médiában azt írta: "a fake news szokás szerint újabb kitalált, uszító és becsmérlő beszámolókat terjeszt, hogy lejárassák elképesztő harcosainkat, akik a hazát védik."

"A jelenlegi karibi műveleteink megfelelnek az amerikai és a nemzetközi jognak, minden lépésünk összhangban áll a fegyveres konfliktusok jogával, és a parancsnoki lánc teljes hosszában a legjobb katonai és civil jogászok hagyták jóvá. [...] Minden megölt csempész egy kijelölt terrorszervezethez kötődik" - tette hozzá a Pentagon vezetője.

Nem világos, miért nem mentették ki a túlélőket, miközben egy októberi karibi csapás után két embert kimentettek és hazatoloncoltak.

A Trump-kormányzat a műveleteket jogilag azzal indokolta, hogy a hajókon olyan személyek tartózkodtak, akik mintegy két tucat drogkartellhez kötődnek, és ezek a szervezetek "nem nemzetközi fegyveres konfliktusban" állnak az Egyesült Államokkal. A Fehér Ház szerint a műveletek "teljes mértékben megfelelnek" a hadijognak.

Számos nemzetközi jogi szakértő azonban úgy véli, a feltételezett csempészek civilnek tekintendők, így a csapások önkényes kivégzéseknek minősülnek.

Roger Wikcker, a szenátus fegyveres erőkért felelős bizottságának republikánus vezetője szombaton közölte, hogy "határozott felülvizsgálatot" folytatnak a második csapásról, és a bizottság megkereste a védelmi tárcát.

A szeptemberben indult akciósorozat előtt a drogcsempészet elleni fellépésért a rendvédelmi szervek és a parti őrség feleltek, a kartellek tagjait és a csempészeket pedig büntetőeljárás alá vonták. A CNN értesülése szerint az amerikai igazságügyi minisztérium nyári, titkosított jogi véleménye szerint az elnök önvédelemre hivatkozva jogszerűen engedélyezhet halálos csapásokat 24 kartell és bűnszervezet ellen.

Ezt az érvelést azonban gyengíti a feltételezett csempészek magatartása: legalább egy esetben a hajó megfordult és távolodni kezdett az Egyesült Államoktól a találat előtt. A szakértők szerint a szeptember 2-i akció túlélői harcképtelenségük miatt nem jelentettek közvetlen fenyegetést.

A CNN információi szerint a Déli Parancsnokságot (Southcom) irányító Alvin Holsey admirális egy feszült megbeszélésen felajánlotta lemondását, miután kérdéseket tett fel a csapások jogi megalapozottságáról. Posztját decemberben hagyja el, alig egy évvel hivatalba lépése után.

A védelmi minisztérium nemzetközi jogi szakértői állítólag szintén aggályokat fogalmaztak meg, és több jelenlegi és volt katonai jogász a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy a csapások nem tűnnek jogszerűnek.

A CNN szerint az Egyesült Királyság már nem oszt meg hírszerzési információt az Egyesült Államokkal feltételezett karib-tengeri drogszállító hajókról, mert nem akar részesévé válni a katonai csapásoknak, mivel azokat jogellenesnek tartja.
