XIV. Leó pápa törökországi látogatásának harmadik napján első isztambuli miséjét mutatta be, miután meglátogatta a Kék Mecsetet.
Újabb botrány az amerikai hadsereg körül, súlyos dolgokkal vádolják Donald Trumpékat
Az amerikai hadsereg szeptember 2-án egy második csapást is mért egy feltételezett drogcsempész hajó túlélőire a Karib-tengeren, ami súlyos jogi aggályokat vet fel a művelet hadijogi és nemzetközi jogi megfelelőségével kapcsolatban.
A CNN forrásai szerint az amerikai hadsereg szeptember 2-i akciója során két csapást mértek egy állítólagos drogcsempész hajóra. Az első támadás működésképtelenné tette a járművet és halálos áldozatokat követelt, de maradtak túlélők a fedélzeten. A második támadás során ezeket a túlélőket is megölték, a hajó pedig elsüllyedt.
Ez a művelet volt az első a Trump-adminisztráció később kiterjedt csapássorozattá bővülő hadműveleteiben, amelyekben eddig több mint 80 ember vesztette életét. A Pentagon tisztviselői a törvényhozóknak később azt állították, hogy a második csapás célja a hajó elsüllyesztése volt a biztonságos hajózás érdekében.
A CNN egyik forrása szerint Pete Hegseth védelmi miniszter az akció előtt arra utasított, hogy öljék meg az összes hajón tartózkodót. Nem egyértelmű azonban, hogy a Pentagon vezetője a második támadás előtt tudott-e a túlélőkről.
Donald Trump elnök még aznap bejelentést tett az akcióról és a halálos áldozatokról, de a kormányzat nyilvánosan soha nem ismerte el, hogy túlélőket is megöltek. Az amerikai tisztségviselők korábban elismerték, hogy a csapások előtt nem mindig azonosítják a fedélzeten tartózkodókat.
Trump elnök csütörtökön bejelentette, hogy a feltételezett drogcsempész-hálózatok elleni fellépés "nagyon hamar" megkezdődhet Venezuela szárazföldjén is. Az amerikai elnök emellett lezárta Venezuela légterét, ami komolyabb katonai beavatkozás előjele lehet.
A műveletről hivatalosan tájékoztatott személyek szerint az úgynevezett "double tap" (kettős csapás) felveti a fegyveres konfliktusok jogának megsértését, amely tiltja a harcképtelenné vált ellenfél kivégzését.
"Bármelyik értelmezés szerint sértik a jogot" - vélekedett Sarah Harrison, a Pentagon volt jogtanácsosa, a Crisis Group nevű agytröszt vezető elemzője. "Ha civileket ölnek meg, az eleve jogsértő; ha pedig harcosnak tekintjük őket, akkor a fegyveres konfliktusok joga alapján a harcképtelenné vált személyt humánusan kell kezelni" - nyilatkozott Harrison.
Pete Hegseth védelmi miniszter pénteken védelmébe vette a csapásokat. A közösségi médiában azt írta: "a fake news szokás szerint újabb kitalált, uszító és becsmérlő beszámolókat terjeszt, hogy lejárassák elképesztő harcosainkat, akik a hazát védik."
"A jelenlegi karibi műveleteink megfelelnek az amerikai és a nemzetközi jognak, minden lépésünk összhangban áll a fegyveres konfliktusok jogával, és a parancsnoki lánc teljes hosszában a legjobb katonai és civil jogászok hagyták jóvá. [...] Minden megölt csempész egy kijelölt terrorszervezethez kötődik" - tette hozzá a Pentagon vezetője.
Nem világos, miért nem mentették ki a túlélőket, miközben egy októberi karibi csapás után két embert kimentettek és hazatoloncoltak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Trump-kormányzat a műveleteket jogilag azzal indokolta, hogy a hajókon olyan személyek tartózkodtak, akik mintegy két tucat drogkartellhez kötődnek, és ezek a szervezetek "nem nemzetközi fegyveres konfliktusban" állnak az Egyesült Államokkal. A Fehér Ház szerint a műveletek "teljes mértékben megfelelnek" a hadijognak.
Számos nemzetközi jogi szakértő azonban úgy véli, a feltételezett csempészek civilnek tekintendők, így a csapások önkényes kivégzéseknek minősülnek.
Roger Wikcker, a szenátus fegyveres erőkért felelős bizottságának republikánus vezetője szombaton közölte, hogy "határozott felülvizsgálatot" folytatnak a második csapásról, és a bizottság megkereste a védelmi tárcát.
A szeptemberben indult akciósorozat előtt a drogcsempészet elleni fellépésért a rendvédelmi szervek és a parti őrség feleltek, a kartellek tagjait és a csempészeket pedig büntetőeljárás alá vonták. A CNN értesülése szerint az amerikai igazságügyi minisztérium nyári, titkosított jogi véleménye szerint az elnök önvédelemre hivatkozva jogszerűen engedélyezhet halálos csapásokat 24 kartell és bűnszervezet ellen.
Ezt az érvelést azonban gyengíti a feltételezett csempészek magatartása: legalább egy esetben a hajó megfordult és távolodni kezdett az Egyesült Államoktól a találat előtt. A szakértők szerint a szeptember 2-i akció túlélői harcképtelenségük miatt nem jelentettek közvetlen fenyegetést.
A CNN információi szerint a Déli Parancsnokságot (Southcom) irányító Alvin Holsey admirális egy feszült megbeszélésen felajánlotta lemondását, miután kérdéseket tett fel a csapások jogi megalapozottságáról. Posztját decemberben hagyja el, alig egy évvel hivatalba lépése után.
A védelmi minisztérium nemzetközi jogi szakértői állítólag szintén aggályokat fogalmaztak meg, és több jelenlegi és volt katonai jogász a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy a csapások nem tűnnek jogszerűnek.
A CNN szerint az Egyesült Királyság már nem oszt meg hírszerzési információt az Egyesült Államokkal feltételezett karib-tengeri drogszállító hajókról, mert nem akar részesévé válni a katonai csapásoknak, mivel azokat jogellenesnek tartja.
Trump kijelentette, hogy érvénytelennek tekinti azokat a Biden által kiadott döntéseket és végrehajtói rendeleteket, amelyek az értelmezése szerint autopen segítségével készültek.
Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba a háborút lezáró békeszerződés véglegesítése érdekében.
A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.
Oroszország megerősítette, hogy tárgyalások folynak magyar vásárlók bevonásáról az orosz olajvállalatok szankciók által érintett külföldi eszközeinek értékesítésében.
Oroszország megkapta az Egyesült Államok és Ukrajna által kidolgozott "frissített és finomított békekeretrendszert".
Ukrajna és az Egyesült Államok visszatartja a genfi béketárgyalásokon kidolgozott terv részleteit európai szövetségeseiktől,
Brüsszel kiakadt Orbán moszkvai útja miatt – durva üzenetet küldtek a Putyinnal történt találkozó után
Az Európai Bizottság közölte, hogy Orbán Viktor moszkvai útja kizárólag saját kezdeményezés volt, és nem képviselhette az EU álláspontját Putyinnál.
Népszavazásra bocsátják a nagy vagyonok megadóztatásáról szóló javaslatot, amelyfinanszírozná a klímaváltozás elleni küzdelmet.
A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott.
Magyarországon rekordmagas áramfogyasztás várható, ami növelheti az importfüggőséget, miközben a hazai földgáztartalékok hétéves mélypontot mutatnak.
Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra
Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre.
Az intézkedés a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.
Brutál igazságtalan adótörvényt jelentett be a pénzügyminiszter: komoly csapás lesz ez a kispénzűeknek
A Resolution Foundation szerint a költségvetés távolról sem fájdalommentes, jelentős adóemelésekkel és a közszolgáltatások jövőbeni csökkentésével.
A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére.
Váratlanul súlyos eurómilliárdokhoz juthat több EU-s ország: ne örülj, ebből Magyarország biztosan kimarad
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes érintett országok mindössze 0,1 százalékos növekedési kilátásokkal rendelkeznek.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.