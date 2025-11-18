2025. november 18. kedd Jenő
5 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Gázai övezet és környéke, politikai térkép. Gáza egy önigazgatású palesztin terület és keskeny földdarab a Földközi-tenger partján, Izrael és Egyiptom határainál.
Világ

Zöld az út Trump gázai tervei előtt? Sorsdöntő fordulat következhet be a Közel-Keleten

Pénzcentrum
2025. november 18. 08:20

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Donald Trump 20 pontos gázai béketervét, amely nemzetközi stabilizációs erő létrehozását és átmeneti kormányzati testület felállítását tartalmazza.

A BBC szerint a határozatot 13 ország - köztük az Egyesült Királyság, Franciaország és Szomália - támogatta, míg Oroszország és Kína tartózkodott. Az ENSZ-főtitkár szóvivője szerint ez "fontos lépés a tűzszünet megszilárdításában", míg a Hamász elutasította a tervet, mondván, az "nemzetközi gyámsági mechanizmust kényszerít a Gázai övezetre".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A határozat értelmében létrejön egy Nemzetközi Stabilizációs Erő (ISF), amely Izraellel és Egyiptommal, valamint egy újonnan kiképzett és átvilágított palesztin rendőri erővel együttműködve segít biztosítani a határterületeket és gondoskodik a nem állami fegyveres csoportok, köztük a Hamász lefegyverzéséről.

Mike Waltz, az USA ENSZ-nagykövete szerint az ISF feladata "a terület biztosítása, Gáza demilitarizálásának támogatása, a terrorista infrastruktúra felszámolása, a fegyverek eltávolítása és a palesztin civilek biztonságának garantálása" lesz.

Kapcsolódó cikkeink:

A Biztonsági Tanács jóváhagyta egy Béketanács (BoP) nevű átmeneti kormányzati testület létrehozását is, amely felügyelné egy palesztin technokrata, apolitikus bizottság irányítását, valamint Gáza újjáépítését és a humanitárius segélyek eljuttatását. Az újjáépítés finanszírozása a Világbank által támogatott vagyonkezelői alapból történne.

Trump "történelminek" nevezte a szavazást, és azt írta, hogy ez "a legnagyobb jóváhagyások egyike az ENSZ történetében". A határozat, a korábbi tervezetekkel ellentétben, utal a palesztin önrendelkezéshez és államisághoz vezető hiteles útra is, amit több tanácstag szorgalmazott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Izrael határozottan ellenzi egy palesztin állam létrehozását, ami jelentős akadályt jelent a jövőbeli államiság útjában. Az ENSZ-főtitkár szóvivője hangsúlyozta, hogy a határozatnak "konkrét és sürgősen szükséges lépésekké kell válnia a terepen" és a "kétállami megoldás elérésére irányuló politikai folyamathoz kell vezetnie".

Oroszország és Kína, bár tartózkodtak, nem éltek vétójogukkal, nagyrészt azért, mert a Palesztin Hatóság és nyolc másik arab és muszlim többségű ország támogatta a határozatot. Mindkét ország bírálta a tervet, mondván, hogy kevés egyértelműség van a kulcsfontosságú mechanizmusok összetételéről, nem biztosítja az ENSZ részvételét, és nem ismétli meg kifejezetten a kétállami megoldás melletti határozott elkötelezettséget.

A terv kezdeti szakasza - az Izrael és a Hamász közötti tűzszünet, valamint a túszok és foglyok átadása - október 10-én lépett életbe. Waltz ezt "törékeny, törékeny első lépésnek" nevezte.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #oroszország #ensz #világ #donald trump #izrael #kína #béke #palesztina #hamasz #Közel-Kelet #gázai övezet #gáza #benjamin netanjahu #tűzszünet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:36
09:31
09:24
09:18
09:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 17.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
2025. november 17.
Ezekben az országokban már szinte senki sem ül autóba, a magyar adat is meglepő
2025. november 17.
Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 18. kedd
Jenő
47. hét
November 18.
A koraszülöttek világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Forr a levegő Európa felett: elfogtak egy orosz gépet!
2
2 hete
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
3
2 hete
Kiszivárgott Vlagyimir Putyin titkos terve: sosem látott menekülthullámot idézne elő Európában
4
7 napja
Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat
5
2 hete
Rendkívüli! Izlandon kellett leszállnia Orbán Viktor Washingtonba tartó gépének: mi történhetett?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapír
Az állam által kibocsátott kötvény, amely a költségvetés hiányát finanszírozza. Lehet fix és változó kamatozású, kibocsátása történhet saját, illetve idegen valutában. A teljes állampapír-állomány a teljes államadósságtól függ. Az állampapír hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitelező az értékpapírt megvásárló Ügyfél, a hitelfelvevő pedig a magyar állam nevében az Államadósság Kezelő Központ. Az állampapírok esetén a tőke visszatérítésére és a kamatfizetésekre az állam vállal garanciát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 07:32
Váratlan fordulat a CSOK Plusznál: sokkal többen lehetnek jogosultak, mint eddig
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 06:29
Így spórolnak vagyonokat a karácsonyi bevásárláson a legélelmesebb magyarok: bármelyik hazai boltláncál működik a trükk
Agrárszektor  |  2025. november 18. 08:14
Megérkezett a hó Magyarországra: ebben a térségben minden kifehéredett