Szabotázsakcióval zavarhatták meg a Varsó és Lublin közötti vasúti forgalmat Donald Tusk szerint.
Zöld az út Trump gázai tervei előtt? Sorsdöntő fordulat következhet be a Közel-Keleten
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Donald Trump 20 pontos gázai béketervét, amely nemzetközi stabilizációs erő létrehozását és átmeneti kormányzati testület felállítását tartalmazza.
A BBC szerint a határozatot 13 ország - köztük az Egyesült Királyság, Franciaország és Szomália - támogatta, míg Oroszország és Kína tartózkodott. Az ENSZ-főtitkár szóvivője szerint ez "fontos lépés a tűzszünet megszilárdításában", míg a Hamász elutasította a tervet, mondván, az "nemzetközi gyámsági mechanizmust kényszerít a Gázai övezetre".
A határozat értelmében létrejön egy Nemzetközi Stabilizációs Erő (ISF), amely Izraellel és Egyiptommal, valamint egy újonnan kiképzett és átvilágított palesztin rendőri erővel együttműködve segít biztosítani a határterületeket és gondoskodik a nem állami fegyveres csoportok, köztük a Hamász lefegyverzéséről.
Mike Waltz, az USA ENSZ-nagykövete szerint az ISF feladata "a terület biztosítása, Gáza demilitarizálásának támogatása, a terrorista infrastruktúra felszámolása, a fegyverek eltávolítása és a palesztin civilek biztonságának garantálása" lesz.
A Biztonsági Tanács jóváhagyta egy Béketanács (BoP) nevű átmeneti kormányzati testület létrehozását is, amely felügyelné egy palesztin technokrata, apolitikus bizottság irányítását, valamint Gáza újjáépítését és a humanitárius segélyek eljuttatását. Az újjáépítés finanszírozása a Világbank által támogatott vagyonkezelői alapból történne.
Trump "történelminek" nevezte a szavazást, és azt írta, hogy ez "a legnagyobb jóváhagyások egyike az ENSZ történetében". A határozat, a korábbi tervezetekkel ellentétben, utal a palesztin önrendelkezéshez és államisághoz vezető hiteles útra is, amit több tanácstag szorgalmazott.
Izrael határozottan ellenzi egy palesztin állam létrehozását, ami jelentős akadályt jelent a jövőbeli államiság útjában. Az ENSZ-főtitkár szóvivője hangsúlyozta, hogy a határozatnak "konkrét és sürgősen szükséges lépésekké kell válnia a terepen" és a "kétállami megoldás elérésére irányuló politikai folyamathoz kell vezetnie".
Oroszország és Kína, bár tartózkodtak, nem éltek vétójogukkal, nagyrészt azért, mert a Palesztin Hatóság és nyolc másik arab és muszlim többségű ország támogatta a határozatot. Mindkét ország bírálta a tervet, mondván, hogy kevés egyértelműség van a kulcsfontosságú mechanizmusok összetételéről, nem biztosítja az ENSZ részvételét, és nem ismétli meg kifejezetten a kétállami megoldás melletti határozott elkötelezettséget.
A terv kezdeti szakasza - az Izrael és a Hamász közötti tűzszünet, valamint a túszok és foglyok átadása - október 10-én lépett életbe. Waltz ezt "törékeny, törékeny első lépésnek" nevezte.
Több mint 120 ember, főként rendőrök sérültek meg a Mexikóvárosban tartott kormányellenes tüntetésen.
A brit menekültügyi reform drasztikusan meghosszabbítja a letelepedéshez vezető utat, a státusz ideiglenessé válik, és a támogatások feltételekhez kötöttek.
Megállapodás a háború poklában: 1200 ukrán fogoly térhet haza miközben Kijevet rommá lövik az oroszok
A fogolycsere áttörést jelenthetne, de közben Oroszország minden eddiginél intenzívebben támadja Kijevet és az ukrán infrastruktúrát.
A hatóságok rövid keresés után a sínek mellett találták meg a lány holttestét. A mentők már nem tudtak rajta segíteni.
Az amerikai elnök szombat éjjel az Air Force One fedélzetén erősítette meg, hogy jogi lépéseket tesz a brit közszolgálati műsorszolgáltató ellen.
A szerbiai belügyminisztérium péntek esti tájékoztatása szerint Zavidince faluban egy 69 éves férfi és 41 éves fia vesztette életét.
A nemzetközi olajpiac azonnal reagált a hírekre, az olaj ára 2 százalékkal emelkedett.
Az influenza elleni védőoltást az NHS minden évben ingyenesen biztosítja
Sokkoló, milyen épületet talált el Oroszország Kijevben: óriási a perpatvar, ennek nagyon nem lesz jó vége
Azerbajdzsán bekérette az orosz nagykövetet, miután egy orosz rakéta megrongálta kijevi nagykövetségét.
A Wind Information adatbázisa szerint Kína utoljára 2020-ban, a pandémia idején regisztrált csökkenést a tárgyi eszközökbe történő beruházásokban.
Trump ügyvédei 1 milliárd dolláros (759 millió font) kártérítéssel fenyegetőztek.
A város több pontján is tüzeket okoztak a lehulló törmelékek.
Feszült üzenetet küldött Berlin Zelenszkijnek: azért ennek még nagyon komoly következményei lehetnek
Friedrich Merz német kancellár arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy korlátozza a fiatal ukrán férfiak Németországba áramlását, és biztosítsa, hogy hazájukban maradjanak annak védelmére.
Küszöbön a világméretű háború? Már az amerikai partoknál is orosz hajó bukkant fel, azonnal reagáltak
Orosz katonai hajót észleltek Hawaii közelében, az amerikai parti őrség azonnal reagált a jelenlétre.
Ezt biztos nem így tervezte Donald Trump: nem kívánt szövetségest találhatott Kínának, a közös ellenség ő lesz
Trump kereskedelmi háborúja Kanadát Kína felé tereli: a két ország vezetői nyolc év után először találkoztak, és a gazdasági együttműködés új lehetőségeit keresik.
Több mint 200 kenyai állampolgár harcolhat Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, gyakran megtévesztő toborzási módszerek áldozataként.
Sokkoló forgatókönyvet vázol fel a cseh elnök az oroszok ellen: ha ez bekövetkezik, ki tudja, mi lesz itt
Petr Pavel szerint Oroszország csak az erőt tiszteli – a cseh elnök radikálisabb NATO-választ sürget a provokációkra.
A 435 tagú testület a republikánusok támogatásával és hat demokrata szavazatával szűk többséget ért el.
