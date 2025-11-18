Zöld az út Trump gázai tervei előtt? Sorsdöntő fordulat következhet be a Közel-Keleten

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Donald Trump 20 pontos gázai béketervét, amely nemzetközi stabilizációs erő létrehozását és átmeneti kormányzati testület felállítását tartalmazza.

A BBC szerint a határozatot 13 ország - köztük az Egyesült Királyság, Franciaország és Szomália - támogatta, míg Oroszország és Kína tartózkodott. Az ENSZ-főtitkár szóvivője szerint ez "fontos lépés a tűzszünet megszilárdításában", míg a Hamász elutasította a tervet, mondván, az "nemzetközi gyámsági mechanizmust kényszerít a Gázai övezetre".

A határozat értelmében létrejön egy Nemzetközi Stabilizációs Erő (ISF), amely Izraellel és Egyiptommal, valamint egy újonnan kiképzett és átvilágított palesztin rendőri erővel együttműködve segít biztosítani a határterületeket és gondoskodik a nem állami fegyveres csoportok, köztük a Hamász lefegyverzéséről.

Mike Waltz, az USA ENSZ-nagykövete szerint az ISF feladata "a terület biztosítása, Gáza demilitarizálásának támogatása, a terrorista infrastruktúra felszámolása, a fegyverek eltávolítása és a palesztin civilek biztonságának garantálása" lesz.

A Biztonsági Tanács jóváhagyta egy Béketanács (BoP) nevű átmeneti kormányzati testület létrehozását is, amely felügyelné egy palesztin technokrata, apolitikus bizottság irányítását, valamint Gáza újjáépítését és a humanitárius segélyek eljuttatását. Az újjáépítés finanszírozása a Világbank által támogatott vagyonkezelői alapból történne.

Trump "történelminek" nevezte a szavazást, és azt írta, hogy ez "a legnagyobb jóváhagyások egyike az ENSZ történetében". A határozat, a korábbi tervezetekkel ellentétben, utal a palesztin önrendelkezéshez és államisághoz vezető hiteles útra is, amit több tanácstag szorgalmazott.

Izrael határozottan ellenzi egy palesztin állam létrehozását, ami jelentős akadályt jelent a jövőbeli államiság útjában. Az ENSZ-főtitkár szóvivője hangsúlyozta, hogy a határozatnak "konkrét és sürgősen szükséges lépésekké kell válnia a terepen" és a "kétállami megoldás elérésére irányuló politikai folyamathoz kell vezetnie".

Oroszország és Kína, bár tartózkodtak, nem éltek vétójogukkal, nagyrészt azért, mert a Palesztin Hatóság és nyolc másik arab és muszlim többségű ország támogatta a határozatot. Mindkét ország bírálta a tervet, mondván, hogy kevés egyértelműség van a kulcsfontosságú mechanizmusok összetételéről, nem biztosítja az ENSZ részvételét, és nem ismétli meg kifejezetten a kétállami megoldás melletti határozott elkötelezettséget.

A terv kezdeti szakasza - az Izrael és a Hamász közötti tűzszünet, valamint a túszok és foglyok átadása - október 10-én lépett életbe. Waltz ezt "törékeny, törékeny első lépésnek" nevezte.