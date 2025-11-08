2025. november 8. szombat Zsombor
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. április 4.Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök beszédet mond, miután átvette az egyetem tiszteletbeli polgára (Civis Universitatis Honoris Causa) címet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ünnepségén 2025. ápril
Világ

Betelt a pohár: elfogatóparancsot adtak ki Benjámin Netanjahu ellen: népirtás a vérvád

Pénzcentrum
2025. november 8. 10:29

Törökország népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és kormányának 36 magas rangú tisztviselője ellen a gázai konfliktussal kapcsolatban.

Az isztambuli ügyészség összesen 37 izraeli tisztviselőt vett fel a gyanúsítottak listájára, köztük Jiszráel Kac védelmi minisztert, Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági minisztert és Eyal Zamir hadsereg-főparancsnokot is - számolt be a Guardian. A teljes névsort nem hozták nyilvánosságra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A török hatóságok közleménye szerint Izrael "szisztematikusan" követett el népirtást és emberiség elleni bűncselekményeket a Gázai övezetben. A vádak között szerepel a márciusban izraeli bombázás során megsemmisített "török-palesztin barátsági kórház" esete is.

Izrael az elfogatóparancsot pusztán PR-fogásnak minősítette.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök korábban, a nyári izraeli-iráni konfliktus idején úgy nyilatkozott, hogy Netanjahu fenyegetése jelenti a legnagyobb veszélyt a régió stabilitására. A szóban forgó konfliktus végül két héten belül lezárult, a Gázai övezetben pedig október 10-e óta tart a tűzszünet, amelyet az Egyesült Államok közvetítésével kötöttek meg Izrael és a Hamász között.

Netanjahu ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) is elfogatóparancsot bocsátott ki 2023 novemberében háborús bűncselekmények gyanújával. A vádak között szerepel a civil lakosság éheztetése mint hadviselési módszer, valamint gyilkosság, üldöztetés és egyéb embertelen cselekmények.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Márciusi budapesti látogatásakor Netanjahu méltatta a magyar kormány döntését, hogy kilép az ICC-ből, amely jellemzően népirtás, emberiesség elleni vagy háborús bűntett gyanúja esetén jár el. Az izraeli kormányfő ezt "az antiszemitizmussal szembeni rendkívül bátor lépésnek" nevezte.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor, MTI/MTVA
#törökország #világ #izrael #elfogatóparancs #recep tayyip erdogan #háború #gázai övezet #benjamin netanjahu #népirtás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:29
11:15
10:55
10:29
10:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 8.
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
2025. november 7.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
2025. november 7.
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
2025. november 7.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
2025. november 7.
Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá
NAPTÁR
Tovább
2025. november 8. szombat
Zsombor
45. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott
2
1 hete
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
3
1 hete
Forr a levegő Európa felett: elfogtak egy orosz gépet!
4
1 hete
Megremegett Oroszország: a háború eddigi legsúlyosabb támadása érte Moszkvát
5
2 hete
Hatalmas bejelentést tett Donald Trump: nem szórakozik tovább, durva döntést hozott Putyin ellen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza alapú kártya
olyan bankkártya, amely külföldi pénznemben vezetett számlához tartozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 8. 10:55
Fokozódik a menza-botrány: megszólalat a közétkeztető, itt az igazság a megbetegedések pontos okáról
Pénzcentrum  |  2025. november 8. 10:03
Egyre kevesebb magyar eszi így a libamájat: nagyanyáink szerint nincs ennél jobb recept Márton-napra
Agrárszektor  |  2025. november 8. 09:58
Kiadták a parancsot a szomszédban: azonnal kilőhetők a veszélyes behatolók