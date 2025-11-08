Betelt a pohár: elfogatóparancsot adtak ki Benjámin Netanjahu ellen: népirtás a vérvád

Törökország népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és kormányának 36 magas rangú tisztviselője ellen a gázai konfliktussal kapcsolatban.

Az isztambuli ügyészség összesen 37 izraeli tisztviselőt vett fel a gyanúsítottak listájára, köztük Jiszráel Kac védelmi minisztert, Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági minisztert és Eyal Zamir hadsereg-főparancsnokot is - számolt be a Guardian. A teljes névsort nem hozták nyilvánosságra.

A török hatóságok közleménye szerint Izrael "szisztematikusan" követett el népirtást és emberiség elleni bűncselekményeket a Gázai övezetben. A vádak között szerepel a márciusban izraeli bombázás során megsemmisített "török-palesztin barátsági kórház" esete is.

Izrael az elfogatóparancsot pusztán PR-fogásnak minősítette.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök korábban, a nyári izraeli-iráni konfliktus idején úgy nyilatkozott, hogy Netanjahu fenyegetése jelenti a legnagyobb veszélyt a régió stabilitására. A szóban forgó konfliktus végül két héten belül lezárult, a Gázai övezetben pedig október 10-e óta tart a tűzszünet, amelyet az Egyesült Államok közvetítésével kötöttek meg Izrael és a Hamász között.

Netanjahu ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) is elfogatóparancsot bocsátott ki 2023 novemberében háborús bűncselekmények gyanújával. A vádak között szerepel a civil lakosság éheztetése mint hadviselési módszer, valamint gyilkosság, üldöztetés és egyéb embertelen cselekmények.

Márciusi budapesti látogatásakor Netanjahu méltatta a magyar kormány döntését, hogy kilép az ICC-ből, amely jellemzően népirtás, emberiesség elleni vagy háborús bűntett gyanúja esetén jár el. Az izraeli kormányfő ezt "az antiszemitizmussal szembeni rendkívül bátor lépésnek" nevezte.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor, MTI/MTVA