Orbán Viktor sajtótájékoztatón számolt be az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól, ahol energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági együttműködésről állapodtak meg.
Betelt a pohár: elfogatóparancsot adtak ki Benjámin Netanjahu ellen: népirtás a vérvád
Törökország népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és kormányának 36 magas rangú tisztviselője ellen a gázai konfliktussal kapcsolatban.
Az isztambuli ügyészség összesen 37 izraeli tisztviselőt vett fel a gyanúsítottak listájára, köztük Jiszráel Kac védelmi minisztert, Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági minisztert és Eyal Zamir hadsereg-főparancsnokot is - számolt be a Guardian. A teljes névsort nem hozták nyilvánosságra.
A török hatóságok közleménye szerint Izrael "szisztematikusan" követett el népirtást és emberiség elleni bűncselekményeket a Gázai övezetben. A vádak között szerepel a márciusban izraeli bombázás során megsemmisített "török-palesztin barátsági kórház" esete is.
Izrael az elfogatóparancsot pusztán PR-fogásnak minősítette.
Recep Tayyip Erdoğan török elnök korábban, a nyári izraeli-iráni konfliktus idején úgy nyilatkozott, hogy Netanjahu fenyegetése jelenti a legnagyobb veszélyt a régió stabilitására. A szóban forgó konfliktus végül két héten belül lezárult, a Gázai övezetben pedig október 10-e óta tart a tűzszünet, amelyet az Egyesült Államok közvetítésével kötöttek meg Izrael és a Hamász között.
Netanjahu ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) is elfogatóparancsot bocsátott ki 2023 novemberében háborús bűncselekmények gyanújával. A vádak között szerepel a civil lakosság éheztetése mint hadviselési módszer, valamint gyilkosság, üldöztetés és egyéb embertelen cselekmények.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Márciusi budapesti látogatásakor Netanjahu méltatta a magyar kormány döntését, hogy kilép az ICC-ből, amely jellemzően népirtás, emberiesség elleni vagy háborús bűntett gyanúja esetén jár el. Az izraeli kormányfő ezt "az antiszemitizmussal szembeni rendkívül bátor lépésnek" nevezte.
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor, MTI/MTVA
Tovább szűkült Németország külkereskedelmi többlete 2025 szeptemberében, a vártnál erőteljesebb importnövekedés miatt.
2025 októbere a harmadik legmelegebb október volt a globális mérések történetében az EU Copernicus Klímaváltozási Szolgálatának (C3S) adatai szerint.
A lövöldözésben egy 33 éves csecsen férfi életét vesztette, egy 55 éves szerb férfi pedig életveszélyesen megsebesült.
Kína exportja 1,1%-kal csökkent októberben az előző év azonos időszakához képest, miközben az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok 25%-kal zuhantak.
A Kreml szóvivője nyilatkozott a tervezett budapesti Trump-Putyin találkozó lehetséges időpontjáról, miután az amerikai elnök korábban elhalasztotta a megbeszélést.
Az Egyesült Államok újabb halálos csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra a Karib-tengeren.
A KMar hangsúlyozta, hogy a holland esetek nem hasonlíthatók a belgiumi történésekhez, ahol az elmúlt héten több katonai létesítmény közelében is megjelentek drónok.
Bulgária készül átvenni a Lukoil Burgas olajfinomítóját az amerikai szankciók miatt.
Kína megkezdte az amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását a két ország vezetőinek találkozója után.
Kiadták a tűzparancsot a határ menti magyar településeken: szabadon lelőhetik mostantól a jogtalan behatolókat
Romániában új, szigorú szabály lépett életbe: az emberekre vagy vagyontárgyakra veszélyes medvék azonnal lelőhetők, ha bejárnak a településekre.
Orbán Viktor washingtoni látogatása lehetőséget adhat arra, hogy ismét szóba kerüljön a magyar–amerikai kettős adóztatást kizáró egyezmény ügye.
A Louvre mindenre költött, csak a biztonságra nem: ezért történhetett meg a 88 millió erós ékszerrablás
A francia állami számvevőszék jelentése szerint a Louvre múzeum a biztonsági fejlesztések helyett a "látványos és vonzó" projekteket részesítette előnyben.
Egyiptom korábbi turisztikai és régészeti minisztere csütörtökön hivatalosan is az UNESCO vezetője lehet, miközben örökségvédelmi szervezetek bírálják korábbi tevékenységét.
Orbán Viktor és delegációja csütörtök reggel a Wizz Air járatával indult útnak Budapestről Washingtonba.
Mit nekünk atomháború: ez most a legnagyobb fenyegetés, sürgős beavatkozásra van szükség vagy mindennek vége
Egy új jelentés szerint még van esély a klímaválság legrosszabb hatásainak elkerülésére.
A párizsi rendőrség négy férfit vett őrizetbe a Louvre kirablása miatt. Az egyikük egy volt biztonsági őr és TikTok-influenszer.
Tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, amikor egy férfi szándékosan elütötte őket egy francia szigeten.
Eljött Trump ítéletnapja, a Legfelsőbb Bíróság csavarhatja ki a kormányt a kezéből: már mesterkedik a bosszún az amerikai elnök?
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága ma tárgyalja Donald Trump átfogó vámintézkedéseinek jogszerűségét.