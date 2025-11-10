Keményen üzent Putyin szóvivője: nem tudnak magyar javaslatokról, nincs egyeztetés az ukrajnai háború lezárásáról

Orbán Viktor Donald Trumppal tárgyalt Washingtonban az orosz-ukrán háború lehetséges diplomáciai megoldásairól, ám a Kreml szerint semmilyen egyeztetés nem történt Magyarország és Oroszország között. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Putyin még nem értesült a magyar kezdeményezésekről, miközben Orbán azt hangsúlyozta, hogy a konfliktus Ukrajna katonai támogatásával nem nyerhető meg.

Orbán Viktor Washingtonban Donald Trumppal tárgyalt az orosz-ukrán háború lehetséges diplomáciai megoldásairól, ám egyelőre nincs semmilyen egyeztetés Magyarország és Oroszország között. Ezt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője jelentette ki egy újságírói kérdésre. „Nem tudjuk, milyen kezdeményezésről van szó. Valószínűleg idővel eljutnak hozzánk az információk, de egyelőre nem volt alkalmunk ezekkel megismerkedni” – mondta.

Orbán a Fehér Házban hangsúlyozta, hogy szerinte az európai kormányok tévesen hiszik, hogy Ukrajna katonai támogatásával lehet megnyerni a háborút Oroszország ellen. Magyarország elképzelései szerint más, diplomáciai megoldások is lehetségesek a konfliktus lezárására.