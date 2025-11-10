A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy a több tízmilliárd fontos adóemelések csak tovább rontanák a helyzetet.
Megszólalt Zelenszkij a washingtoni találkozó után: "semmi okom, hogy féljek Trump-tól"
Zelenszkij szerint nincs oka, hogy féljen Donald Trumptól, és jó kapcsolatot ápol az amerikai elnökkel, miközben Ukrajna súlyos energiaellátási problémákkal küzd az orosz támadások miatt - tudósított a The Guardian.
Az ukrán elnök egy exkluzív interjúban cáfolta azokat a híreket, melyek szerint októberi washingtoni találkozójuk Trump elnökkel feszült hangulatban telt volna. "Nem dobott el semmit. Ebben biztos vagyok" - mondta Zelenszkij, aki a kapcsolatukat "normálisnak", "üzletszerűnek" és "konstruktívnak" írta le.
Zelenszkij szerint, ellentétben más nyugati vezetőkkel, ő nem fél Donald Trumptól. "Mindenki a világon fél Trumptól. Ez az igazság" - jegyezte meg, majd hozzátette: "Mi nem vagyunk ellenségek Amerikával. Barátok vagyunk. Miért kellene félnünk?"
Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy III. Károly brit uralkodó fontos háttérszerepet játszott abban, hogy Trump elnököt Ukrajna támogatására ösztönözze. "Nem ismerem a részleteket, de úgy tudom, Őfelsége fontos jelzéseket küldött Trump elnöknek" - mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy az amerikai elnök tiszteli a királyt és "nagyon fontosnak" tartja őt.
Az interjú során kétszer is áramszünet szakította meg a beszélgetést, ami jól szemlélteti Ukrajna jelenlegi helyzetét. Az orosz támadások az elmúlt hetekben rendszeresen célba vették az ország energetikai infrastruktúráját, ami gyakori áramkimaradásokhoz vezetett. A hétvégi támadások után az állami Centrenergo szerint az ország energiatermelő kapacitása "nullára" csökkent.
Zelenszkij szerint Putyin "terrorista támadásokat" hajt végre Ukrajna energiarendszere ellen, megölve civileket és áram, valamint víz nélkül hagyva őket. "Semmilyen más módon nem tud feszültséget kelteni a társadalmunkban" - mondta.
Az ukrán elnök szorosan együttműködik nemzetközi partnerekkel, hogy megvédje Ukrajnát az éjszakai orosz dróntámadásoktól. Elmondása szerint 27 Patriot légvédelmi rendszert szeretne rendelni amerikai gyártóktól, addig is az európai államok kölcsönadhatnák meglévő Patriot-rendszereiket.
A háború jelenlegi állásáról szólva Zelenszkij elmondta, hogy Moszkva hatalmas erőket - "170 000 embert" - vetett be a kelet-ukrajnai hadműveletekbe, különösen a donyecki régióban, amely Putyin fő célpontja. "Ez a teljes történet. Nincs [orosz] siker, és sok a veszteség" - mondta. Szerinte Oroszország októberben rekordszámú, 25 000 katonát veszített halottakban és sebesültekben.
Zelenszkij figyelmeztetett, hogy Oroszország "hibrid háborút folytat Európa ellen" és teszteli a NATO vörös vonalait. Véleménye szerint teljesen lehetséges, hogy Oroszország második frontot nyit egy másik európai ország ellen, még mielőtt az ukrajnai háború véget érne: "Hiszem, hogy megteheti. El kell felejtenünk az általános európai szkepticizmust, miszerint Putyin először Ukrajnát akarja elfoglalni, és csak aztán mehet máshová. Mindkettőt megteheti egyszerre."
Az interjú végén Zelenszkij megjegyezte: "Szeretem Ukrajnát. Nehéz most Ukrajnában a háború miatt. De itt akarok lenni."
