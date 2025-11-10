Nem porrobbanás, hanem karbantartás közben kiáramló forró por okozott súlyos sérülést az Ajkai Erőmű egyik dolgozójának szombat délután, de további sérültekről is érkezett hír.
Megrázó látvány a Balatonnál: a Zamárdi moló szinte kiszáradt – friss videó és fotók!
Nem új keletű a hír: a Balaton idén ősszel ijesztően alacsony vízállással küzd, és a helyzet hétről hétre egyre drámaibb. Zamárdi partjainál készült egy friss fotósorozat, amin jól látszik, hogy a tó vízszintje annyira visszahúzódott, hogy a meder több tíz méteren át szárazon áll. A hivatalos mérőadatok szerint a tó jelenlegi vízállása történelmi mélyponthoz közelít, ami főként a sekélyebb déli partokon látható.
A Zamárdiak Facebook-oldalán Berta Krisztián döbbenetes fotósorozatot tett közzé: a Balaton vízszintje annyira visszahúzódott, hogy a part menti meder több tíz méteren át szárazon áll, a látvány sokakat újfent megdöbbentett. A szakértők szerint az idei állás történelmi mélyponthoz közelít, és ha a következő hónapokban nem érkezik elég csapadék, a nyári fürdőszezon is veszélybe kerülhet.
Az idei adatok szerint a Balaton átlagos vízállása október elején mindössze 66 centiméter körül alakult a siófoki vízmércénél mérve – alig a fele annak az ideálisnak tartott, tavaszi vízállásnak, amely körülbelül 130 centiméter lenne. A képek és a hivatalos mérési adatok együtt arra mutatnak: a part menti szakaszokon — különösen a déli oldalon — a víz sok helyen tíz méterrel is beljebb húzódott, a strandok közelében és a kikötőkben már komoly nehézségeket okoz a sekély víz.
Ugyanakkor HUN-REN kutatói szerint nincs ok aggodalomra: a Balaton vízszintjének ingadozása természetes folyamat, amelyet elsősorban a csapadék mennyisége, a párolgás és a befolyó vizek határoznak meg. Hasonló, sőt ennél alacsonyabb vízszintek is előfordultak már korábban – például 2003-ban mindössze 23 centimétert mutatott a siófoki vízmérce, mégis kiváló volt a vízminőség.
A szakemberek ugyanakkor kiemelték, a klímaváltozás miatt egyre szélsőségesebbé válik az időjárás, ezért a Balaton állapotát is állandóan monitorozni kell. Mint fogalmaztak: „a most tapasztalható alacsony vízszint nem a tó kiszáradását vetíti előre, hanem annak természetes működését jelzi.”
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Címlapkép: Facebook/ Zamárdi
Magyarország számos olyan kulturális és természeti értéket őriz, amelyek az UNESCO világörökség listáján is helyet kaptak. Melyek ezek a világörökségi helyszínek? Nézzük is!
Egyre kevesebb magyar eszi így a libamájat: nagyanyáink szerint nincs ennél jobb recept Márton-napra
Nálatok sem maradhat el a Márton-napi libalakoma? Ne csak a mellét, combját vásárold, a pecsenye libamájnál nincs finomabb hideg vendégváró, reggeli. Mutatjuk, hogyan készítsd.
A 80-as években még lovas turisták járták a Hortobágyot – ma már csak néhány csárda őrzi a múlt emlékét. Megnéztük, melyikük maradt talpon.
Szokatlan riasztást kaptak a Vérteserdő Zrt. szakemberei: két, egymás szarvába gabalyodott muflonkost találtak az erdő mélyén.
Ilyet még nem láttál: óriástobozokat szüretelnek a Balaton titkos édenkertjében - és te is ott lehetsz!
Óriástobozú fenyő, atlaszcédrusok és arizónai ciprusok tobozait is leszüretelik novemberben a Balaton édenkertjében.
Az Alföldön tovább súlyosbodik a szárazság, mivel a szeptemberi esők óta a talaj felső rétege is kiszáradt, így az őszi vetések vízhiánnyal küzdenek.
Íme, a Miskolci Állatkert legifjabb lakója: egy egészséges bivalyborjú, aki két héttel ezelőtt látta meg a napvilágot.
Az ősz utolsó nagy fesztiválja jön: 5 szuper Márton-napi libás program, amit kár kihagyni a hétvégén
Szent Márton napja körül az ország minden szegletében ünnepelnek: sül a libacomb, kortyoljuk az újbort. De tudjátok, mit ünneplünk Márton napján?
Hallottad a jó hírt? Decembertől újranyitnak a tűzben megsérült tiszaújvárosi gyógyfürdő beltéri medencéi!
Agárdon épül fel Magyarország legnagyobb szaunafaluja, amely a hírek szerint már Mikulásra megnyitja kapuit.
Nem mindennap zárják le a Tisza-hidat bivalyok miatt! Több száz állat vonult át a minap Tiszaugon, miközben a hídról és az út mellől is sokan...
Kemény razzia a magyar horgásztavaknál: nem fogod elhinni, mi került elő!
Fények, zene és forralt bor – Szombathely karácsonyi vására 2025-ben garantáltan ünnepi hangulatba hoz. Minden fontos dátum, helyszín és program egy helyen!
Leomlott az egri vár falának egy része csütörtök hajnalban. A biztonság érdekében a várfalsétányt azonnal lezárták, és megkezdődött a terület biztosítása.
Zsúfolt utcák, kaotikus nyári közlekedés – Balatonalmádi most fizetős parkolással tenné élhetőbbé a várost. De vajon segít ez a helyieken, vagy újabb vita robban ki...
Itt a bejelentés: 42 milliárdos papírgyár épül a vidéki nagyvárosban - saját erőművel zöldítenék a gyárat
Zöld fordulatot vehet a Tisza-parti város: egy 42 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően új papírgyár épül Szolnokon, amely saját biomassza-erőművel működik majd.
Madárlesre fel! A természetvédők szerint a mostani 13100-as állomány még csak a kezdet, november második felére akár 50–60 ezer vadlúd is Tatán telelhet.
Mézédes szirup, ami orvosságként is bevált, ez a gledícsia. Csak fel kell ismerni – és mi most nemcsak ebben segítünk, hanem azt is megmutatjuk, hogyan...