Megrázó látvány a Balatonnál: a Zamárdi moló szinte kiszáradt – friss videó és fotók!

HelloVidék
2025. november 10. 10:18

Nem új keletű a hír: a Balaton idén ősszel ijesztően alacsony vízállással küzd, és a helyzet hétről hétre egyre drámaibb. Zamárdi partjainál készült egy friss fotósorozat, amin jól látszik, hogy a tó vízszintje annyira visszahúzódott, hogy a meder több tíz méteren át szárazon áll. A hivatalos mérőadatok szerint a tó jelenlegi vízállása történelmi mélyponthoz közelít, ami főként a sekélyebb déli partokon látható.

A Zamárdiak Facebook-oldalán Berta Krisztián döbbenetes fotósorozatot tett közzé: a Balaton vízszintje annyira visszahúzódott, hogy a part menti meder több tíz méteren át szárazon áll, a látvány sokakat újfent megdöbbentett. A szakértők szerint az idei állás történelmi mélyponthoz közelít, és ha a következő hónapokban nem érkezik elég csapadék, a nyári fürdőszezon is veszélybe kerülhet.

Az idei adatok szerint a Balaton átlagos vízállása október elején mindössze 66 centiméter körül alakult a siófoki vízmércénél mérve – alig a fele annak az ideálisnak tartott, tavaszi vízállásnak, amely körülbelül 130 centiméter lenne.  A képek és a hivatalos mérési adatok együtt arra mutatnak: a part menti szakaszokon — különösen a déli oldalon — a víz sok helyen tíz méterrel is beljebb húzódott, a strandok közelében és a kikötőkben már komoly nehézségeket okoz a sekély víz.

Ugyanakkor HUN-REN kutatói szerint nincs ok aggodalomra: a Balaton vízszintjének ingadozása természetes folyamat, amelyet elsősorban a csapadék mennyisége, a párolgás és a befolyó vizek határoznak meg. Hasonló, sőt ennél alacsonyabb vízszintek is előfordultak már korábban – például 2003-ban mindössze 23 centimétert mutatott a siófoki vízmérce, mégis kiváló volt a vízminőség.

A szakemberek ugyanakkor kiemelték, a klímaváltozás miatt egyre szélsőségesebbé válik az időjárás, ezért a Balaton állapotát is állandóan monitorozni kell. Mint fogalmaztak: „a most tapasztalható alacsony vízszint nem a tó kiszáradását vetíti előre, hanem annak természetes működését jelzi.”

Címlapkép: Facebook/ Zamárdi

 
