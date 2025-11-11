2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
Tényleg időhatár nélkül kapott felmentést Magyarország a szankciók alól? Erről jobb tudni az orosz olaj kapcsán
Orbán Viktor és Donald Trump találkozójával kapcsolatban továbbra is ellentmondásos információk keringenek az amerikai olajszankciók alóli magyar mentesség kérdéséről. Szakértői vélemény szerint a miniszterelnök által említett 'időhatár nélküli mentesség' jogilag nem megalapozott, és a tényleges helyzet csak a november 21-i határidőig derülhet ki.
"Az Egyesült Államokban a szankciók elnöki rendelethez kötöttek. A november 21-én életbe lépő olajszankcióról szóló rendelet jelenlegi formájában semmiféle kivételt nem tartalmaz. Csak akkor érvényes a mentesség, ha azt módosítják. Ez tehát egy jogilag rögzített folyamat, amihez nem elég egy kézfogás" – nyilatkozta Szent-Iványi István külpolitikai szakértő a Magyar Hangnak, reagálva Orbán Viktor közösségi médiában tett bejelentésére, miszerint Trump elnökkel megállapodtak az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességről.
A szakértő rámutatott, hogy jelenleg három különböző verzió létezik a kérdésben: a magyar kormányfő időhatár nélküli mentességről beszél, a Fehér Ház szóvivője legfeljebb egyéves haladékot említett, míg a Washington Post információi szerint Trump még fontolgatja a kivétel megadását. A valós helyzet csak a szankciók november 21-i életbe lépéséig kiadott esetleges módosított rendeletből derülhet ki.
"Ugyanakkor az »időhatár nélküli mentesség« kifejezés diplomáciai nonszensz. Ilyen kategória gyakorlatilag nem létezik. Legfeljebb határozatlan idejű könnyítésről lehet szó, amit bármikor visszavonhatnak. Ez tehát sem jogi, sem politikai értelemben nem nyújt biztosítékot. Elképzelhetőnek tartom, hogy Trump mondott ilyet, de ennek azért lássuk be, nincs túl nagy jelentősége. Putyin is utólag kért számon az amerikai elnökön olyanokat, amiket állítólag szóban mondott neki Alaszkában" – fejtette ki a szakértő.
Szent-Iványi István felhívta a figyelmet arra is, hogy a Fehér Ház hivatalos honlapján nem jelent meg közlemény vagy sajtóanyag a pénteki találkozóról, miközben aznap több más eseményről is beszámoltak. A találkozót csupán egy képgaléria és egy rövid videó dokumentálja, ahol a találkozót "lunch meeting"-ként jelölik, ami a diplomáciai protokollban a legalacsonyabb szintű hivatalos találkozónak számít, formális tárgyalás nélkül.
"November 7-én több más tárgyalásról részletesen beszámoltak a honlapon, ez viszont hiányzik. Ez mindent elmond arról, milyen súlyt tulajdonítottak Washingtonban a találkozónak" – tette hozzá a szakértő.
A Connect Europe elnöke szerint Trump mozgástere egyébként is korlátozott ebben a kérdésben, mivel az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciókat az amerikai közvélemény 60-70 százaléka támogatja, beleértve a republikánus szavazókat is. Tíz szenátor, köztük öt republikánus, nyílt levélben szólította fel Orbán Viktort az orosz energiahordozók vásárlásának leállítására, ami közvetett figyelmeztetés volt Trump számára is a szankciók fenntartására.
A szakértő megjegyezte, hogy az amerikai külügyminisztérium hivatalos közleménye sem tisztázza a helyzetet, mivel abban nem esik szó sem a szankciókról, sem Paksról, viszont részletesen felsorolja a magyar kötelezettségvállalásokat, amelyek összértéke akár 7000 milliárd forintot is elérhet. Szent-Iványi szerint ha valóban létezne megállapodás a szankciók feloldásáról, annak kiemelt helyen kellene szerepelnie a közleményben.
Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA
