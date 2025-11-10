Az orosz elnök távozása azonban nem jelenti automatikusan egy kevésbé veszélyes Oroszország létrejöttét.
Bevásárolunk Trump rettegett csodafegyveréből: ezt érdemes tudni a HIMARS-rendszerről - mire használná a magyar hadsereg?
Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól; az amerikai külügy szerint a megállapodás értéke 700 millió dollár, ami körülbelül 232 milliárd forint.A miniszterelnök indoklása szerint a lépés indokolt, mert a regionális riválisok is hasonló rendszereket szereztek, és „tartanunk kell a lépést”. Összeszedtük, mit kell tudni a HIMARS rendszerről.
Orbán Viktor a washingtoni tárgyalásról hazafelé tartva megerősítette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól, amelyeket a világ legjobb ilyen típusú fegyverrendszereinek nevezett.
Ráadásul a regionális riválisaink is ilyeneket vásároltak
- indokolta a beszerzést Orbán Viktor, hozzátéve, hogy "tartanunk kell a lépést". Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a védelmi ipari megállapodás értéke 700 millió dollár, ami jelenlegi árfolyamon 232 milliárd forint.
Mi az a HIMARS?
Az M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) a Lockheed Martin által fejlesztett, kerekes járműre telepített többcsöves rakétarendszer, melyet az amerikai hadsereg 2005 óta használ. A rendszer lényege, hogy könnyebb kivitelben kínálja a korábbi lánctalpas MLRS-rendszerek tűzerejét, miközben gyorsan telepíthető és légiszállítható - írja a rendszerről az Army Technology.
A rendszer járműalapja egy szabványos amerikai „Family of Medium Tactical Vehicles” (FMTV) 6×6 kisteherautó, amelyre egy egyetlen rakétapod kerül - ez vagy hat darab precízen vezetett rakétát vagy egy nagy hatótávolságú taktikai rakétát indíthat. A jármű körülbelül 7 m hosszú, 2,4 m széles és 3,2 m magas, harckész tömegben mintegy 16,250 kg.
A HIMARS egyik fő technikai előnye a „shoot-and-scoot” (lő-és-rohan) kivitel: a rendszer gyorsan pozicionálható, kilövi a rakéta- vagy rakétapodot, majd azonnal elhagyja a rajtaütés helyét a visszatámadás elkerülése érdekében. Emellett a fedélzeti tűzvezető rendszer integrálja a GPS- és inerciális navigációt, továbbá tűzadatokat fogadhat vezetési és irányítási központokból.
A rendszer képes a meglévő MLRS-familia (227 mm-es kaliber) lőszereit indítani - beleértve a GPS-vezetésű GMLRS rakétákat –, de használható nagyobb hatótávolságú fegyverekkel is, mint az ATACMS, és fejlesztés alatt álló típusokkal. A hatótávolság például a GMLRS-rakétákkal több tíz kilométeres, az ATACMS-el akár több száz kilométeres is lehet.
A HIMARS nem csak az Egyesült Államok hadseregében üzemel, hanem több külföldi partnernél is. Az export- és társult programok részeként a rendszer az egyik legkeresettebb tüzérségi eszközzé vált a modern konfliktusokban. Az alkalmazás gyakorlata során megfigyelhető, hogy a HIMARS különösen hatékony olyan pozíciók ellen, amelyeket nehéz elérni hagyományos tüzérséggel, illetve ahol a gyors reagálás és mobilitás kritikus.
Ugyanakkor mint minden modern fegyverrendszer, a HIMARS is korlátokkal rendelkezik. A nagy pontosság és mobilitás magas műszaki követelményeket és logisztikai támogatást igényel, továbbá az ellenséges elektronikus zavarás vagy ellenintézkedések csökkenthetik a hatékonyságát. Példaként a konfliktus Ukrajnában gyakorlati tesztnek bizonyult ebből a szempontból.
Összességében a HIMARS a modern rakétatüzérségben kiemelt eszköz, amely a gyors, precíz és mobil tűztámogatást teszi lehetővé olyan hadszíntereken, ahol a hagyományos tüzérség kevésbé alkalmazható – ugyanakkor nem helyettesíti minden esetben a nehéz fegyverrendszereket, hanem azokkal kiegészítő jelleggel működik.
Mennyibe kerül a HIMARS?
A HIMARS rendszerek ára nagyban függ attól, mit tartalmaz a csomag (csak a jármű+indító, vagy mellé lőszer, logisztikai támogatás és kiképzés is), de a nyilvános források szerint egy indítóegység amerikai belső költségbecslés szerint néhánymillió dollártól indul - például 2014-ben körülbelül 3,5 millió dollár, később közzétett adatok pedig 4-5 millió dollár körüli egységárat is mutatnak.
Egy-egy GPS-vezérelt GMLRS-rakéta ára is jelentős: források szerint nagyjából százezres nagyságrendű dollár/misszió (például a 2022–2023 körüli adatok M31-es típusokra adtak ilyen nagyságrendet), míg a nagyobb hatótávolságú, taktikai ballisztikus lövedékek (például ATACMS vagy hasonlók) ára egy-kétmillió dollár körüli lehet.
Nemzetközi eladásoknál a teljes szerződésérték sokszor százmillióktól több milliárd dollárig terjed - a DSCA-n és Reutersen megjelent jóváhagyott üzletek példái szerint egyes országok több tucat rendszert és hozzá tartozó lőszert vásároltak csomagban, ami az ügylet összértékét jelentősen megemeli. Azaz a rendszer egységára viszonylag „alacsonynak” tűnhet a modern fegyverrendszerek között (néhány millió dollár), de a működtetéshez szükséges lőszer, üzemeltetés és támogatás miatt a teljes üzembeállítás és hadrafoghatóság költsége gyorsan sokszorozódik, így a tényleges programköltség általában jóval magasabb, mint az egyetlen indítóegység listaára.
Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól, amely a világ legjobb ilyen típusú fegyverrendszere.
