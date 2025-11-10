Meglepő fordulat: kiderült, mit takarhat az Orbán által emlegetett "védőpajzs", amit az USA-tól kapunk

Zsiday Viktor befektetési szakértő szerint az Orbán Viktor által emlegetett amerikai pénzügyi védőpajzs valószínűleg egy swap-line megállapodás lehet az amerikai jegybankkal vagy pénzügyminisztériummal, amely válsághelyzetben segíthet, de a felelőtlen gazdaságpolitikától nem véd meg - írja a személyes blogján Zsiday.

A miniszterelnök a Donald Trumppal folytatott hétvégi találkozója után jelentette be, hogy sikerült megszereznie egy amerikai pénzügyi védőpajzsot, amely szerinte hatástalanítja a Brüsszel által Magyarországgal szemben alkalmazható egyes eszközöket. A részletek hiányában Zsiday Viktor elemzése szerint ez egy swap-line lehet, amelyhez hasonlót kapott nemrég Javier Milei argentin elnök is Trumptól.

Ez a megállapodás leegyszerűsítve azt jelentené, hogy szükség esetén a Magyar Nemzeti Bank nagyobb mennyiségű dollárhoz juthat. Ennek akkor lehet jelentősége, ha az ország jegybankjának kevés a devizatartaléka, vagy a bankrendszernek dollárra van szüksége. Zsiday hangsúlyozza, hogy mivel Magyarország számára az euró fontosabb, mint a dollár, ezért ennek elsősorban spekulatív támadás vagy külső sokk esetén lehet értéke, például ha a forint nagy nyomás alá kerülne.

A szakértő szerint ilyen segítségnek csak végveszélyben vagy nagy válságban van jelentősége. Jelenleg Magyarországon nincs ilyen helyzet, sőt, a forint-euró közötti kamatkülönbözet és az esetleges politikai váltás miatt tőkebeáramlás tapasztalható, ami erősíti a forintot.

Zsiday hasonlata szerint ez a védőpajzs olyan, mint egy biztonsági öv vagy légzsák: baleset esetén segíthet, de nem akadályozza meg magát a balesetet. A nagy veszély az, ha a védőfelszerelés tudatában felelőtlenebb gazdaságpolitikát folytatna az ország.

A szakértő szerint Orbán azon kijelentése, hogy "a magyar gazdaságot finanszírozási oldalról nem lehet fojtogatni", nem teljesen érthető, hiszen Magyarország finanszírozási helyzetét elsősorban az határozza meg, hogy milyen kamat mellett kap hitelt, ami az ország megítélésétől függ. Zsiday szerint a finanszírozás akkor lesz olcsóbb, ha a hitelezők úgy látják, hogy a forint megbízható, az adósságpálya fenntartható, a kormányzat kiszámíthatóan működik, és az ország növekedési pályán van.