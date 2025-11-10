Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól; az amerikai külügy szerint a megállapodás értéke 700 millió dollár.
Meglepő fordulat: kiderült, mit takarhat az Orbán által emlegetett "védőpajzs", amit az USA-tól kapunk
Zsiday Viktor befektetési szakértő szerint az Orbán Viktor által emlegetett amerikai pénzügyi védőpajzs valószínűleg egy swap-line megállapodás lehet az amerikai jegybankkal vagy pénzügyminisztériummal, amely válsághelyzetben segíthet, de a felelőtlen gazdaságpolitikától nem véd meg - írja a személyes blogján Zsiday.
A miniszterelnök a Donald Trumppal folytatott hétvégi találkozója után jelentette be, hogy sikerült megszereznie egy amerikai pénzügyi védőpajzsot, amely szerinte hatástalanítja a Brüsszel által Magyarországgal szemben alkalmazható egyes eszközöket. A részletek hiányában Zsiday Viktor elemzése szerint ez egy swap-line lehet, amelyhez hasonlót kapott nemrég Javier Milei argentin elnök is Trumptól.
Ez a megállapodás leegyszerűsítve azt jelentené, hogy szükség esetén a Magyar Nemzeti Bank nagyobb mennyiségű dollárhoz juthat. Ennek akkor lehet jelentősége, ha az ország jegybankjának kevés a devizatartaléka, vagy a bankrendszernek dollárra van szüksége. Zsiday hangsúlyozza, hogy mivel Magyarország számára az euró fontosabb, mint a dollár, ezért ennek elsősorban spekulatív támadás vagy külső sokk esetén lehet értéke, például ha a forint nagy nyomás alá kerülne.
A szakértő szerint ilyen segítségnek csak végveszélyben vagy nagy válságban van jelentősége. Jelenleg Magyarországon nincs ilyen helyzet, sőt, a forint-euró közötti kamatkülönbözet és az esetleges politikai váltás miatt tőkebeáramlás tapasztalható, ami erősíti a forintot.
Zsiday hasonlata szerint ez a védőpajzs olyan, mint egy biztonsági öv vagy légzsák: baleset esetén segíthet, de nem akadályozza meg magát a balesetet. A nagy veszély az, ha a védőfelszerelés tudatában felelőtlenebb gazdaságpolitikát folytatna az ország.
A szakértő szerint Orbán azon kijelentése, hogy "a magyar gazdaságot finanszírozási oldalról nem lehet fojtogatni", nem teljesen érthető, hiszen Magyarország finanszírozási helyzetét elsősorban az határozza meg, hogy milyen kamat mellett kap hitelt, ami az ország megítélésétől függ. Zsiday szerint a finanszírozás akkor lesz olcsóbb, ha a hitelezők úgy látják, hogy a forint megbízható, az adósságpálya fenntartható, a kormányzat kiszámíthatóan működik, és az ország növekedési pályán van.
A területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet.
Tömeges ételmérgezés a budapesti menzákon: eddig 47 gyerek került a Heim Pál kórházba, sokan komoly tünetekkel
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, hányásos, hasmenéses panaszokkal valamint kiszáradásos tünetekkel szállították be a gyerekeket.
A friss szenyvízelemzés szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mintájában a covid-örökítőanyag mennyisége az emelkedett koncentráció-tartományban van és tendenciáját tekintve stagnál.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
Egyre drágább a szép mosoly: ma már egyetlen fogászati kezelés is komoly anyagi terhet ró a legtöbb háztartásra.
Máris robbanhat az őszi covid-hullám? Ezekben a megyékben van most a legtöbb beteg: tömve lesznek a várók a következő hetekben
A légúti fertőzéssel kórházba került betegek ötöde volt igazolhatóan covidos.
Különböző betegségeket terjeszthetnek, vírusokat és baktériumokat is átvihetnek, akár emberre is"
A petesejt donorok januártól kompenzációs díjban részesülhetnek - ismertette Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár.
Magyarország továbbra is az élmezőnyben az öngyilkossági statisztikákban – mit árulnak el a számok a társadalom mentális állapotáról?
Egy új kutatás szerint a melatonin hosszú távú szedése összefüggésbe hozható a szívelégtelenség magasabb kockázatával.
Hiába a nyugati fizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté
Egy rendhagyó kutatóorvos, biológus páros, akik nem kifelé mennek, hanem befelé jönnek. Lenkey Nóra és Neubrandt Máté azon kevesek közé tartozik, akik nyugatról hazaköltöztek.
Újrakezdődhet az egész koronavírus-járvány? Ijesztő dolgot találtak egy denevérben, ilyet már láttunk egyszer
Ismét egy denevérben találtak olyan vírustörzset, ami kísértetiesen hasonlít arra, amely 2019 végén a világméretű járványt okozta.
A szívhangrendeletet kötelezővé teszi a magzati szívhang bemutatását a terhességmegszakítás előtt álló nőknek.
Az országban november 1-jétől bevezették a dohányzás generációs tilalmát, amely megtiltja a 2007 januárja után születettek számára a dohánytermékek vásárlását és fogyasztását
November 1-jével hivatalosan is megkezdődik a téli krízisidőszak, mely a hajléktalanellátó szervezetek számára minden évben a legtöbb odafigyelést és erőforrást igénylő periódus.
A tök nem csupán halloweeni dekoráció, hanem rendkívül értékes és sokoldalú őszi szuperélelmiszer, amely számos egészségügyi előnnyel rendelkezik.
Rendkívüli közleményt adott ki Karikó Katalin: kamugyógyszert hirdetnek a nevében, senki ne dőljön be a csalóknak
A Nobel-díjas professzor közleményében kiemelte: nem fejlesztett ki semmilyen étrendkiegészítőt, sem más gyógyhatásúnak titulált készítményt.
Az Európai Unió szigorítja a kozmetikai és gyógyszeripari termékek összetevőire vonatkozó szabályokat az emberi egészség védelme érdekében.
A Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete szerint 2026 januárjától emelkednek a vérkészítmények térítési díjai.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.