az USA és Kína zászlaját festették a repedezett falra
Világ

Újabb csavar a kereskedelmi világháborúban: meglépte Kína, amire kevesen számítottak

Pénzcentrum
2025. november 9. 10:36

Kína felfüggesztette több stratégiai kettős felhasználású termék, köztük a gallium, a germánium, az antimon és a szuperkemény anyagok Egyesült Államokba történő exportjának tilalmát - közölte vasárnap a kereskedelmi minisztérium.

Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben - áll a minisztérium közleményében. Kína tavaly decemberben rendelte el a tilalmat. A galliumot és a germániumot félvezetőkben, míg az antimont infravörös technológiában, optikai kábelekben és napelemekben is használják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Azután, hogy október 30-án Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök Dél-Koreában tárgyalt, mindkét fél hozott olyan intézkedéseket, amelyekkel visszavontak, vagy felfüggesztettek korábbi "büntetőlépéseket" gazdasági téren.
Címlapkép: Getty Images
