Gazában a lakosok megkezdték a helyreállítási munkálatokat, miközben különböző újjáépítési tervek versenyeznek egymással a háború sújtotta terület jövőjének alakításáért.
Trump: közel a háború vége, Orbán: csak az USA békepárti
Donald Trump és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatón beszélt az orosz–ukrán háborúról és az energiafüggőségről. Trump szerint a háború a közeljövőben lezárható, és Magyarországon is sor kerülhet egy béketalálkozóra. Orbán úgy látja, az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely valóban a béke mellett áll, miközben Ukrajna katonai győzelmében szerinte már kevesen hisznek.
A magyar miniszterelnök az amerikai elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a pénteki találkozó egyik fontos kérdése az orosz olaj.
Donald Trump kijelentette, hogy Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ami szerinte tartós problémát jelent az ország számára. Hozzátette, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik az európai helyzetet.
Trump szerint pontosabb úgy feltenni a kérdést, hogy más európai országok is vásárolnak orosz olajat már évek óta. Megemlítette, hogy vannak olyan államok, amelyek kedvezőbb adottságokkal rendelkeznek, mint Magyarország, mégis továbbra is importálnak olajat Oroszországból.
Orbán Viktor elmondta, hogy ez az egyik fő téma a tárgyalásokon. A miniszterelnök szerint külön kell kezelni a földgáz és az olaj kérdését. A magyar háztartások 90 százaléka gázzal fűt, amely egy Törökország felől érkező vezetéken jut el Magyarországra. Az olaj esetében viszont a szállítás a Barátság kőolajvezetéken keresztül történik Oroszországból, a horvát vezeték pedig csak kiegészítő szerepet tölt be.
Vége lesz a háborúnak?
Donald Trump egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az oroszokkal kapcsolatos fő vitapont az, hogy nem akarnak megállni. Úgy értékelte, hogy mindkét fél súlyos emberveszteséget szenved ebben a háborúban.
Trump szerint a konfliktus a közeljövőben lezárható. Hozzátette, hogy szeretné Magyarországon megtartani a béketalálkozót, de most még nem látott értelmét ennek, mert szerinte jelenleg nem lenne jelentősége. Elmondta, hogy később adnak tájékoztatást a Putyin elnökkel tervezett találkozóról. Kiemelte, hogy a háborút mielőbb be kell fejezni.
Orbán Viktor ehhez azt fűzte hozzá, hogy a kérdés az, vajon a Nyugat is egyetért-e ezzel. Véleménye szerint jelenleg az Egyesült Államok az egyetlen békepárti ország. Úgy látja, tévedés azt gondolni, hogy Ukrajna győzhet a fronton.
Ekkor Trump visszakérdezett, valóban így gondolja-e. Orbán Viktor válasza az volt, hogy csodák mindig történhetnek.
Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
